बूटकट और फ्लेयर जींस नहीं है एक, डिजाइन से समझें दोनों में फर्क
Difference Between Bootcut & Flare Jeans: इन दिनों फ्लेयर जींस काफी ट्रेंड में है लेकिन गलती से आप बूटकट जींस को खरीदकर उसे फ्लेयर समझने की गलती ना करें। जानें बूटकट जींस और फ्लेयर जींस में क्या अंतर होता है।
जींस की मार्केट में कई वैराइटी मिल जाती है। स्किन फिट, रेगुलर फिट, बूटकट, फ्लेयर। रेगुलर और स्किन फिट तो सबको समझ आती है लेकिन काफी सारी गर्ल्स बूटकट और फ्लेयर जींस को एक समझती हैं। जबकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर इनकी डिजाइन को ध्यान से देखेंगी तो पाएंगी कि इनमे बहुत थोड़ा अंतर होता है और यहीं अंतर इसे अलग कर देता है। इन दिनों फ्लेयर जींस ट्रेंड में हैं और गर्ल्स फ्लेयर की बजाय बूटकट जींस पहन रहीं। तो जानें दोनों में क्या है अंतर।
कैसी होती है बूटकट जींस की डिजाइन
बूटकट जींस खरीदने से पहले समझे कि इसकी डिजाइन कैसी होती है और ये किन गर्ल्स पर ज्यादा सूट करेगी। बूटकट जींस थाईज, हिप एरिया से लेकर घुटने तक बिल्कुल फिटेड होती है और घुटने से नीचे इसमे फ्लेयर होता है। मतलब ढीलापन होता है। इस तरह की डिजाइन होने की वजह से बॉडी को बैलेंस लुक देती है। इससे पैर लंबे दिखते हैं और जिन लड़कियों के हिप चौड़े होते उनके लिए ये डिजाइन परफेक्ट है। इसमे बॉडी का बैलेंस बना रहता है।
फ्लेयर जींस की डिजाइन कैसी होती है
फ्लेयर जींस की डिजाइन भी बूटकट के जैसे ही घुटने तक होती है लेकिन घुटने के नीचे ये ज्यादा ही घेर वाली होती है। मतलब नीचे से इसमे ज्यादा फ्लेयर होता है। जिससे ये थोड़ा फैशनेबल लुक क्रिएट करती है। इन दिनों ये काफी ज्यादा ट्रेंड में जेन जी गर्ल्स इसे फिटेड टॉप, क्रॉप टॉप के साथ पहनना पसंद कर रही हैं। क्रॉप टॉप के साथ फ्लेयर वाली जींस लुक को बैलेंस बनाती है। वहीं जो स्लिम ट्रिम लड़कियां रहती हैं वो इसे पहनकर ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश लुक क्रिएट करती हैं।
बूटकट जींस को कैसे करें स्टाइल
वहीं बूटकट जींस अक्सर वो गर्ल्स चुनती हैं जिन्हें अपनी बॉडी को बैलेंस लुक देना होता है। रोजाना पहनने के लिए फिटेड टीशर्ट, टक इन शर्ट या फिर शॉर्ट कुर्ती के साथ इसका लुक काफी स्टाइलिश दिखता है। तो अगली बार जब मार्केट जाएं तो दोनों जींस के फर्क को देखकर ही खरीदें।
इन लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए फ्लेयर या बूटकट जींस
- अगर आपकी हाइट कम है तो बूटकट या फ्लेयर जींस को पहनने की गलती बिल्कुल ना करें। ये आपकी हाइट को और भी ज्यादा कम दिखाएगी।
- वहीं अगर आप कर्वी बॉडी की मालकिन हैं। हैवी बस्ट और हैवी हिप है तो भी बूटकट और फ्लेयर जींस को पहनना अवॉएड करें। इससे आप और भी ज्यादा बल्की नजर आएंगी।
- गलत मैचिंग टॉप बिगाड़ देगा लुक। जब भी बूटकट या फ्लेयर जींस को पहन रहीं हो तो साथ में फिटेड या टक इन टॉप को ही वियर करें। अगर लूज फिटिंग के शर्ट चुन रही हैं तो अपने लुक में कुछ स्टेटमेंट एक्सेसरीज को ऐड करें। जैसे शूज, हैंडबैग, हेयर स्टाइल। जिससे पूरा लुक स्टाइलिश नजर आए ना कि बोरिंग और फीका।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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