Amazon Sale में 8 खूबसूरत कुर्ती सेट, ऑफिस से पार्टी तक के लिए शानदार डिजाइन

Amazon पर कॉटन, रेयॉन और सिल्क फैब्रिक में 8 सुंदर कुर्ती सेट के लेटेस्ट डिजाइन देखें। ऑफिस, रोजाना पहनने और त्योहारों के लिए मैचिंग पैंट व दुपट्टे वाले सेट पर पाएं शानदार डील।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

कुर्ती महिलाओं के रोजाना पहनावे से लेकर खास मौकों तक के लिए पसंदीदा आउटफिट है। इसे जींस, पैंट, प्लाजो और लेगिंग्स के साथ पहनकर अलग-अलग स्टाइल पाया जा सकता है। आजकल मैचिंग पैंट और दुपट्टे वाले कुर्ती सेट भी महिलाओं को पसंद आ रहे हैं। इनमें कहीं फ्लोरल प्रिंट है, तो कहीं बारीक कढ़ाई, एथनिक ब्लॉक प्रिंट और आकर्षक नेक डिजाइन देखने को मिलते हैं। ऑफिस जाना हो, कॉलेज की क्लास हो, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान हो या घर में कोई समारोह, हर मौके के लिए अलग डिजाइन की कुर्तियां मिल जाती हैं।

कॉटन, रेयॉन और सिल्क फैब्रिक में 8 सुंदर कुर्ती सेट के डिजाइन देखें। स्ट्रेट, ए-लाइन और अनारकली स्टाइल में ऑफिस, रोजाना पहनने और त्योहारों के लिए अपनी पसंद का सेट चुनें।

अगर आप भी अपने वॉर्डरोब में कुछ नए डिजाइन शामिल करना चाहती हैं, तो Amazon पर मिलने वाले लेटेस्ट कुर्ती सेट देख सकती हैं। यहां कॉटन, रेयॉन और विस्कोस सिल्क फैब्रिक में कई डिजाइन मिल रहे हैं। इनमें स्ट्रेट कट, ए-लाइन और अनारकली कुर्तियों के साथ मैचिंग पैंट और प्रिंटेड दुपट्टे वाले सेट भी शामिल हैं। कुछ डिजाइन रोजाना और ऑफिस पहनने के लिए अच्छे हैं, तो कुछ एम्ब्रॉयडरी और सुंदर प्रिंट के साथ त्योहार, शादी और पार्टी के लिए खास हैं।

अपनी पसंद, बजट और पहनने के मौके को ध्यान में रखकर इन 7 कुर्ती सेट में से अपना पसंदीदा डिजाइन चुनें।

फ्लोरल प्रिंट कॉटन को-ऑर्ड सेट कॉटन फैब्रिक से बना यह फ्लोरल प्रिंट को-ऑर्ड सेट रोजाना पहनने के लिए बढ़िया है। इसमें वी-नेक डिजाइन वाली हिप लेंथ कुर्ती के साथ मैचिंग बॉटम दिया गया है, जिससे पूरा सेट एक जैसा दिखता है। इसका फ्लोरल प्रिंट इसे खास बनाता है। रेगुलर स्लीव्स और सीधा कट इसे सादा लुक देते हैं।

ऑफिस जाना हो, शॉपिंग करनी हो या दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान हो, इसे पहन सकती हैं। कॉटन फैब्रिक होने की वजह से गर्मी के मौसम में भी यह सेट आरामदायक रहेगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इस को-ऑर्ड सेट के साथ छोटे हूप इयररिंग्स, पतली चेन और फ्लैट्स पहनें। बालों में खुला हेयरस्टाइल या पोनीटेल बनाएं। ऑफिस के लिए सिंपल घड़ी और छोटे स्टड चुनें, वहीं बाहर घूमने जाते समय स्लिंग बैग और सैंडल के साथ अपना पहनावा पूरा करें।

अज्रख प्रिंट रेयॉन स्ट्रेट कुर्ती सेट अज्रख प्रिंट पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह रेयॉन कुर्ती सेट खास है। इसमें स्ट्रेट ए-लाइन कट के साथ कॉलर नेक दिया गया है, जो इसे अलग पहचान देता है। कुर्ती पर पैसली प्रिंट है, जो पूरे सेट को आकर्षक बनाता है। इसकी एंकल लेंथ और तीन-चौथाई बाजू इसे अच्छा कवरेज देते हैं।

रेयॉन फैब्रिक हल्का और मुलायम है, जिससे लंबे समय तक पहनने में आराम मिलता है। ऑफिस, फैमिली फंक्शन, दोस्तों के साथ आउटिंग या किसी छोटे समारोह में इसे पहन सकती हैं। मैचिंग बॉटम के साथ इसका पूरा सेट एक अच्छा मेल बनाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस कुर्ती सेट के साथ छोटे झुमके, सिल्वर ब्रेसलेट और सैंडल पहनें। बालों में लो बन या खुले बाल अच्छे लगेंगे। ऑफिस के लिए सिंपल घड़ी और छोटे स्टड चुनें, जबकि फैमिली फंक्शन में ऑक्सीडाइज्ड जूलरी और जूती के साथ अपना पहनावा पूरा करें।

ब्लू एम्ब्रॉयडरी रेयॉन कुर्ती ब्लू रंग की यह रेयॉन कुर्ती अपने सुंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क से ध्यान खींचती है। इसमें वी-नेक डिजाइन दिया गया है, जो गले के हिस्से को आकर्षक बनाता है। इसकी तीन-चौथाई बाजू और स्ट्रेट कट इसे सादा लेकिन स्टाइलिश रूप देते हैं। 100% रेयॉन फैब्रिक से बनी यह कुर्ती हल्की और मुलायम है। इसकी मिड लेंथ जींस, पैंट और लेगिंग्स के साथ अच्छी लगती है।

रोजाना पहनने के अलावा ऑफिस, दोस्तों के साथ बाहर जाने, शाम की पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए भी इसे चुन सकती हैं। कम कढ़ाई वाली सुंदर कुर्तियां पसंद करने वाली महिलाओं को यह ब्लू डिजाइन जरूर पसंद आएगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इस कुर्ती के साथ सफेद या क्रीम रंग की स्ट्रेट पैंट पहनें। कानों में छोटे झुमके, हाथ में ब्रेसलेट और पैरों में फ्लैट सैंडल अच्छे लगेंगे। शाम की पार्टी के लिए सिल्वर जूलरी और हील्स चुनें। बालों में खुले कर्ल या स्लीक पोनीटेल बनाकर अपना स्टाइल पूरा करें।

ग्रे प्रिंटेड विस्कोस कुर्ती सेट ग्रे रंग का यह प्रिंटेड कुर्ती सेट अपने सुंदर डिजाइन और मरून बॉर्डर की वजह से खास दिखता है। इसमें राउंड नेक और तीन-चौथाई बाजू वाली स्ट्रेट कुर्ती दी गई है। इसके साथ एंकल लेंथ पैंट और प्रिंटेड दुपट्टा मिलता है। कुर्ती 100% विस्कोस फैब्रिक से बनी है, जबकि दुपट्टे में चंदेरी कॉटन दिया गया है।

इसका एथनिक ब्लॉक प्रिंट त्योहार, फैमिली फंक्शन, कैजुअल आउटिंग और छोटे समारोह के लिए अच्छा रहेगा। एस से लेकर 5XL तक के साइज में मिलने वाला यह सेट अलग-अलग फिट पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी पसंद है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ मरून या गोल्डन रंग के झुमके पहनें। पैरों में जूती या हल्की हील्स अच्छी लगेंगी। बालों में खुला हेयरस्टाइल या लो बन बनाएं। हाथों में पतले कंगन और छोटी बिंदी लगाकर अपने पहनावे को पूरा करें।

ब्लू और रेड अनारकली सिल्क कुर्ती सेट ब्लू और रेड रंग का यह अनारकली कुर्ती सेट खास मौकों के लिए सुंदर डिजाइन लेकर आया है। 100% विस्कोस सिल्क से बनी इस कुर्ती में ए-लाइन घेर और राउंड नेक दिया गया है। इसकी तीन-चौथाई बाजू और एम्ब्रॉयडरी वर्क इसे आकर्षक बनाते हैं। सेट में मैचिंग एंकल लेंथ पैंट और चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा भी मिलता है।

कुर्ती का सादा रंग और कढ़ाई वाला काम इसे खास बनाता है। त्योहार, शादी, पार्टी और फैमिली फंक्शन में इसे पहन सकती हैं। एस से लेकर 5XL तक के साइज में मिलने वाला यह सेट उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें पूरा मैचिंग पहनावा पसंद है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस अनारकली सेट के साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और छोटी सी बिंदी पहनें। पैरों में गोल्डन जूती या हील्स अच्छी लगेंगी। बालों में खुले कर्ल या साइड बन बनाएं। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करके रखें, इससे कुर्ती की कढ़ाई भी अच्छी तरह नजर आएगी।

सिल्क अनारकली कुर्ती सेट सिल्क की यह अनारकली कुर्ती एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ आती है। इसमें तीन-चौथाई बाजू वाली कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन दुपट्टा दिया गया है। अनारकली स्टाइल और कढ़ाई इसके डिजाइन को खास बनाते हैं।

यह सेट शादी, त्योहार, पार्टी और फैमिली फंक्शन में पहनने के लिए अच्छा रहेगा। मैचिंग पैंट और दुपट्टे के साथ पूरा पहनावा तैयार हो जाता है। यह S से 5XL तक के साइज में मिलता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनें। पैरों में जूती या हील्स चुनें। बालों में साइड बन या खुले कर्ल्स बनाकर अपना त्योहार वाला लुक पूरा करें।

प्योर कॉटन वी-नेक कुर्ती सेट प्योर कॉटन का यह कुर्ती सेट रोजाना पहनने के साथ खास मौकों के लिए भी अच्छा है। इसमें वी-नेक और तीन-चौथाई रेगुलर बाजू वाली कैल्फ लेंथ कुर्ती दी गई है। इसके साथ मैचिंग पैंट और मुलमुल फैब्रिक का दुपट्टा मिलता है। कुर्ती और पैंट 100% कॉटन से बने हैं, जो पहनने में हल्के और मुलायम रहते हैं। इसका सिंपल डिजाइन ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग और फैमिली के साथ बाहर जाने के लिए अच्छा रहेगा।

सेट में तीन पीस मिलने की वजह से अलग से मैचिंग बॉटम या दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं होगी। एस से लेकर 3XL तक के साइज में मिलने वाला यह कॉटन सेट रोजाना के पहनावे के लिए बढ़िया है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस कुर्ती सेट के साथ छोटे सिल्वर झुमके, पतली चूड़ियां और फ्लैट सैंडल पहनें। ऑफिस के लिए सिंपल घड़ी और छोटे स्टड अच्छे लगेंगे। वहीं बाहर घूमने जाते समय ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और छोटा स्लिंग बैग लेकर अपना पहनावा पूरा करें।

फुल स्लीव्स कॉलर नेक रेयॉन कुर्ती सेट सिंपल और स्टाइलिश पहनावा पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह कुर्ती सेट अच्छा है। इसमें कॉलर नेक और फुल स्लीव्स वाली ए-लाइन कुर्ती दी गई है। इसके साथ स्ट्रेट फिट पैंट मिलती है, जिसकी लेंथ एंकल तक है। कुर्ती का सीधा कट और कॉलर डिजाइन इसे ऑफिस के लिए भी अच्छा बनाता है।

ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग, पिकनिक और छुट्टियों में घूमने के लिए इसे चुन सकती हैं। एस से लेकर 3XL तक के साइज में मिलने वाला यह सेट रोजाना के पहनावे में सादगी के साथ स्टाइल जोड़ता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ छोटे गोल्डन स्टड, एक सुंदर घड़ी और फ्लैट सैंडल पहनें। ऑफिस के लिए बालों में स्लीक पोनीटेल बनाएं और हाथ में टोट बैग रखें। दोस्तों के साथ बाहर जाते समय छोटे हूप इयररिंग्स और आरामदायक स्नीकर्स के साथ इसे नया रूप दें।

Amazon Sale में कुर्तियों पर खास छूट अगर आप अपने वॉर्डरोब में नए कुर्ती सेट शामिल करने की सोच रही हैं, तो Amazon की सेल आपके लिए अच्छा मौका है। यहां रोजाना पहनने के लिए कॉटन और रेयॉन कुर्ती सेट से लेकर त्योहार, शादी और पार्टी के लिए एम्ब्रॉयडरी, अनारकली और प्रिंटेड डिजाइन तक कई सुंदर सेट मिल रहे हैं। इनमें मैचिंग पैंट और दुपट्टे वाले थ्री पीस सेट भी शामिल हैं, जिनसे पूरा पहनावा तैयार हो जाता है।

ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग या फैमिली फंक्शन के लिए अपनी पसंद का रंग और डिजाइन चुनें। सेल के दौरान पसंदीदा कुर्ती सेट की कीमत और मिलने वाली छूट जरूर देखें। अपने बजट के हिसाब से मनपसंद डिजाइन चुनें और इस सेल में अपनी अलमारी के लिए नए कुर्ती सेट घर लाएं।

FAQs रोजाना पहनने के लिए कौन से फैब्रिक का कुर्ती सेट अच्छा है? रोजाना पहनने के लिए कॉटन और रेयॉन के कुर्ती सेट अच्छे रहते हैं। ये हल्के और मुलायम होते हैं। ऑफिस, कॉलेज और बाहर जाने के लिए इन्हें चुन सकती हैं। क्या ये कुर्ती सेट त्योहारों और शादी में पहनने के लिए अच्छे हैं? हां, इस कलेक्शन में अनारकली, एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटेड दुपट्टे वाले सुंदर सेट हैं। इन्हें त्योहार, शादी और फैमिली फंक्शन में पहन सकती हैं। कुर्ती सेट के साथ किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी? कुर्ती सेट के साथ झुमके, चूड़ियां, ब्रेसलेट और छोटी चेन अच्छी लगती हैं। खास मौकों पर गोल्डन या ऑक्सीडाइज्ड जूलरी पहनकर अपने पहनावे को और सुंदर बना सकती हैं। क्या इन कुर्ती सेट के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी मिलता है? इस कलेक्शन के कई डिजाइन में मैचिंग पैंट और दुपट्टा दिया गया है। हालांकि, कुछ प्रोडक्ट में केवल कुर्ती शामिल है। ऑर्डर करने से पहले पैक में मिलने वाली चीजों की जानकारी जरूर देख लें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।