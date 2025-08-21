सिंपल कुर्ते को दुपट्टे की ड्रेपिंग से मिलेगा स्टाइलिश लुक, इन 6 तरीकों से करें कैरी

Dupatta Wearing Style On suit: त्योहारों का सीजन चल रहा है। गणेश चतुर्थी नजदीक है और गणपति बप्पा के आगमन के लिए लड़कियां खूब सजधज कर तैयार होंगी। ऐसे में आप अपने सिंपल कुर्ता लुक को फैशनेबल बनाने के लिए दुपट्टे को इन तरीकों से ड्रेप कर सकती हैं।

त्योहारों का सीजन चल रहा है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के बाद अब हरतालिका तीज और फिर गणेश चतुर्थी की धूम होने वाली है। ऐसे में लड़कियों को फेस्टिवल सीजन की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। खासतौर पर अपकमिंग फेस्टिवल में अगर गणेश चतुर्थी के लिए सजधज कर रेडी होने वाली हैं। और, कुर्ता पहनेंगी तो दुपट्टे को इन तरीकों से ड्रेप करें। जिससे सिंपल कुर्ते का लुक भी स्टाइलिश और ट्रेंडी नजर आए।

फुल ओपन दुपट्टा अगर दुपट्टा नेट फैब्रिक का है और उस एंब्रायडरी का भी काम है तो उसे शो ऑफ करना तो बनता है। ऐसे दुपट्टे को दोनों शोल्डर पर ओपन करते हुए डालें और कलाइयों के पास संभाले। शियर फैब्रिक के दुपट्टे इस तरह डालने से आपके कुर्ते का लुक भी हाइलाइट होता है।

केप स्टाइल दुपट्टा लहंगे के साथ कुर्ते पर भी केप स्टाइल दुपट्टा लगाया जा सकता है। ये आपके कुर्ते को न्यू लुक देगा। बस दोनों शोल्डर पर बैक से दुपट्टे को लाकर पिनअप करें। ये स्टाइल सुंदर दिखेगी और आपके कुर्ते की नेकलाइन से लेकर नेकलेस को हाइलाइट करने में मदद मिलेगी।

इनवर्टेड लूप ड्रैपिंग स्टाइल दुपट्टे को वन शोल्डर पर पिनअप करें और बैक से ले जाते हुए दूसरी तरफ अपनी कलाई पर पिन से सेट करें। दुपट्टे को इस तरह से ड्रेप किया तो पूरा कुर्ते का लुक खूबसूरती से दिखता है।

काउल नेक डिजाइन दुपट्टा ड्रैपिंग काउल नेक टॉप की तरह दुपट्टे को दोनों शोल्डर पर इस तरह पिन करें कि दुपट्टे का फॉल काउल नेक जैसा बन जाए। बाकी दुपट्टे को यूं ही ओपन छोड़ दें।

वन शोल्डर दुपट्टा ड्रैप दुपट्टे की ये ड्रेपिंग स्टाइल भी क्लासिक ही है। इसमे दुपट्टे को केवल वन शोल्डर पर पिन से सेट करें और बाकी को यूं ही खुला छोड़ दें। इस तरह का लुक वैसे तो सेमी फॉर्मल लुक देता है। लेकिन फेस्टिवल सीजन में आप इस तरह से दुपट्टे को ओढ़ सकती हैं।