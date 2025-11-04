गोल्डन शरारा में सपना चौधरी का रॉयल लुक- स्टाइल, शाइन और सादगी का परफेक्ट मिश्रण

हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी सिर्फ अपने डांस मूव्स ही नहीं, बल्कि अपने एथनिक फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक खूबसूरत गोल्डन शरारा लुक में फोटोशूट कराया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस आउटफिट में सपना का ग्रेस और कॉन्फिडेंस दोनों झलक रहे हैं। उनका यह लुक पारंपरिक और मॉडर्न फैशन का बेहतरीन संगम है। सपना ने अपने इस लुक को मिनिमल मेकअप, ओपन हेयर और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ पूरा किया है। सीक्वेन, ग्लिटर और नेट फैब्रिक का यह कॉम्बिनेशन वेडिंग सीजन या फेस्टिव पार्टियों के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए जानते हैं सपना के इस लुक की खास बातें—