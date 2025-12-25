Hindustan Hindi News
ये फैशन हैक्स ऊप्स मोमेंट से बचाएंगे, मिनी स्कर्ट या ऑफ शोल्डर टॉप पहनती हैं तो ये ट्रिक जरूर जान लें

संक्षेप:

Fashion Hacks: मिनी स्कर्ट पहनती हैं या फिर डीप प्लजिंग नेकलाइन टॉप। किसी भी कपड़े को कम्फर्ट के हिसाब से फिक्स करने के लिए ये छोटे-छोटे फैशन हैक्स जरूर याद रखें। किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बची रहेंगी।

Dec 25, 2025 05:02 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप उन लड़कियों में शामिल हैं जिन्हें वेस्टर्न आउटफिट पहनना पसंद है। लेकिन मिनी स्कर्ट या स्ट्रैपलेस टॉप पहनने से घबराती हैं कि कहीं ऐसे कपड़े आपको शर्मिंदा ना कर दें। तो इन छोटे-छोटे फैशन हैक्स को जरूर याद रखें। जिनकी मदद से आप कपड़ों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहन पाएंगी और आप किसी तरह के ऊप्स मोंमेट की शिकार भी नहीं होगी। यहीं नहीं ये छोटे फैशन हैक्स हर तरह के कपड़ों के साथ ट्राई कर सकती हैं।

स्ट्रैपलेस टॉप या ब्लाउज पहनने की ट्रिक

अगर आपको स्ट्रैपलेस टॉप या ब्लाउज पहनने का शौक है लेकिन बगैर स्ट्रैप के पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं हो पाती हैं। तो मार्केट में या फिर ऑनलाइन मिलने वाली फैंसी स्ट्रैप को खरीद लें। ये चेन स्टाइल की स्ट्रैप को ब्लाउज, ड्रेस या फिर किसी भी स्ट्रैपलेस टॉप में फिक्स कर पहनें। इससे ना केवल टॉप के खिसकने का डर नहीं होगा बल्कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ इस तरह के फैशनेबल कपड़ों को पहन पाएंगी।

ऑफ शोल्डर टॉप को पहनने का तरीका

ऑफ शोल्डर टॉप पहनना पसंद है लेकिन ये कंधे से खिसक कर ऊपर चला जाता है। तो परफेक्ट स्टाइल के लिए डबल साइडेड फैशन टेप का यूज करें। शोल्डर और नेकलाइन पर फैशन टेप लगाकर फिक्स करें। इससे टॉप परफेक्ट स्टाइल में बना रहेगा।

डीप नेकलाइन को फिक्स करने का तरीका

अगर आपके टॉप या स्वेटर की नेकलाइन बड़ी है और आप उसे फिक्स करना चाहती हैं तो ये स्मार्ट ट्रिक फॉलो करें। अगर आप क्लीवेज शो नहीं करना चाहती हैं तो क्लीवेज के पास नेकलाइन के दोनों छोर पर अंदर की तरफ से दो सेफ्टी पिन लगाएं। अब किसी मैचिंग या फिर अपोजिट कलर के रिबन को दोनों सेफ्टीपिन में फंसाकर बो बनाएं या फिर प्यारी सी नॉट बना लें। ये आपके डीप नेकलाइन को हाइड करने में मदद करेगी।

मिनी स्कर्ट या शार्ट्स को फिक्स करने का तरीका

अगर आप मिनी स्कर्ट पहन रहीं या फिर शार्ट्स पहनना चाहती हैं। लेकिन इसके उड़ने या फिर ऊपर उठने के डर से परेशान रहती हैं तो कम्फर्ट के लिए मिनी स्कर्ट के नीचे डबल साइडेड टेप लगाकर स्कर्ट को चिपका दें। ऐसा करने से किसी भी पोजीशन में स्कर्ट उठेगी नहीं और आप ऊप्स मोमेंट में नहीं फंसेगी।

शर्ट के बटन में गैप

कई बार शर्ट तो फिटिंग की होती है लेकिन चेस्ट के पास दो बटन के बीच में गैप दिखने लगता है। जो भद्दा लगता है। इस तरह के ऊप्स मोमेंट से बचने के लिए फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें और शर्ट या बटन डिजाइन वाले किसी भी ड्रेस के गैप को इंस्टेंटली चिपका दें। जिससे किसी भी ऊप्स मोमेंट से बची रहें।

