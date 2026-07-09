प्रिंटेड कॉटन सूट का कपड़ा है तो स्टिच करवा लें ये 6 तरह के डिजाइनर कपड़े
सलवार कुर्ता सिलवाने के लिए सिंपल प्रिंटेड फैब्रिक मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इन सिंपल फैब्रिक के साथ स्टाइलिश और डिजाइनर आउटफिट बनवा सकती है। ये आउटफिट आपके महंगे डिजाइनर आउटफिट के पैसे बचाने में मदद करेगा।
डिजाइनर कपड़ों को पहनने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग और ट्रिक लगानी है फिर देखिए कैसे आप रोज वाले बोरिंग सलवार कुर्ते की बजाय एक महंगा डिजाइनर पीस आउटफिट पहनकर रेडी हो सकती हैं। ज्यादातर लेडीज के पास प्रिंटेड कॉटन सलवार कुर्ते का फैब्रिक तो जरूर होता है। इस कपड़े को वहीं कुर्ता पायजामा सिलवाने की गलती ना करें बल्कि ये 6 तरह के डिजाइनर आउटफिट टेलर को देकर सिलवा लें।
ड्रेप स्कर्ट और शर्ट
प्रिंटेड कुर्ते और पायजामे का कपड़ा आपके पास है तो इससे खूबसूरत सा ड्रेप स्कर्ट और शर्ट बनवाकर रेडी करवा सकती हैं। ये आपके रोज वाले कुर्ता पायजामे के लुक से बिल्कुल अलग होगा और खूबसूरत दिखेगा। ये आउटफिट छोटे फंक्शन में बिल्कुल हटके लुक देंगे और अट्रैक्टिव लगेंगे।
बनवाएं को-आर्ड सेट
शार्ट लेंथ कुर्ती और साथ में स्ट्रेट पलाजो स्टाइल पैंट सिलवाएं। किसी भी प्रिंटेड सूट के कपड़े की मदद से इस तरह के शार्ट कुर्ती और पलाजो स्टाइल पैंट को सिलवाकर देखें। ये वर्किंग लेडीज और कॉलेज गोइंग गर्ल दोनों पर अट्रैक्टिव दिखेगा।
शर्ट एंड पलाजो सेट
प्रिंटेड सूट का कपड़ा है तो एक लूज फिटिंग ओवरसाइज लांग शर्ट सिलवाएं जो आपके हिप एरिया को कवर करे। इसके साथ वाइड लेग पैंट को स्टिच करवाएं। ये डिजाइनर आउटफिट स्टनिंग दिखेगा और किसी भी मूवी आउटिंग या शॉपिंग के लिए बाहर जा रहीं तो परफेक्ट दिखेगा।
पैंट विद रैप डिजाइन स्लीवलेस शर्ट
कॉटन का प्रिंटेड सूट का कपड़ा पास में रखा है तो इससे आप स्मार्टली यूज कर सकती हैं। एक वाइड लेग पैंट स्टिच करवाएं और साथ में स्लीवलेस रैप डिजाइन वाले शर्ट को स्टिच करवा सकती हैं। ये अट्रैक्टिव दिखेगा।
कफ्तान विद ट्यूलिप पैंट
अगर सूट का कपड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल लुक लिए जैसे एंब्रायडरी, बांधनी प्रिंट का है। तो टेंशन ना ले इससे भी बहुत स्टाइलिश आउटफिट स्टिच हो सकता है। सिंपली ट्यूलिप पैंट सिलवाएं और साथ में कफ्तान डिजाइन का शार्ट कुर्ता। ये कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल दिखने के साथ ही स्टाइलिश भी दिखेगा।
कफ्तान को-आर्ड सेट
प्रिंटेड सूट का कपड़ा है तो बस टेलर भईया को बोलकर एक कफ्तान रेडी करवाएं और साथ में पलाजो पैंट जिसकी लेंथ शार्ट हो। ये लुक आपको स्टाइलिश, मॉडर्न और एथिनिक बनाएगा। तो अगली बार जब आपके पास ऐसे कोई सिंपल कॉटन फैब्रिक रखे हों तो वहीं बोरिंग कुर्ता पायजामा सिलवाने की बजाय इस तरह के कपड़ों को स्टिच करवा लें। डिजाइनर रेडीमेड कपड़ों को खरीदने के पीछे पैसे नहीं बेकार करने पड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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