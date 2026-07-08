जाह्नवी कपूर, खुशी या शनाया, सिस्टर की शादी में देखें किसका लुक दिखा जबरदस्त
Fashion Faceoff: अंशुला कपूर की शादी में तीनों कपूर सिस्टर ने शिरकत की और अब इनके लुक सामने आ चुके हैं। तो आप भी देख लें जाह्नवी कपूर, खुशी और शनाया कपूर के स्टनिंग लुक, और तय करें किसका स्टाइल है सबसे जबरदस्त।
कपूर सिस्टर्स इन दिनों वेडिंग फंक्शन में बिजी है। दरअसल, अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की वेडिंग 6 जुलाई को थी और कपूर सिस्टर्स ने इस वेडिंग को अटेंड किया। जिसमे जाह्नवी कपूर से लेकर शनाया कपूर का लुक एक दूसरे से बिल्कुल हटके दिखा। सोशल मीडिया पर शादी की फोटोज को शेयर करने के बाद फैंस इन लुक्स को कंपेयर कर रहे। तो आप भी देखें कपूर सिस्टर्स के लुक और खुद ही तय करें बहन की शादी में कौन दिख रहा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव- जाह्नवी, खुशी, शनाया या सोनम कपूर।
जाह्नवी कपूर का मिनिमल लुक
जाह्नवी कपूर अपने फैशन सेंस की वजह से अक्सर तारीफ बटोरती हैं। लेकिन बहन की शादी के लिए उन्होंने सॉफ्ट एंड मिनिमल लुक को चुना है। व्हाइट एंड आइवरी शेड के लहंगे को चुना है। डिजाइनर अनामिका खन्ना के कलेक्शन से लिए गए इस लहंगे पर खूबसूरत धागों की कढ़ाई से फूलों को उकेरा गया था। जो पूरे लुक को सॉफ्ट टच दे रहा था। वहीं ब्लाउज की डिजाइन गर्ल्स आसानी से कॉपी कर सकती हैं। जिसमे पफ
हाफ स्लीव के साथ डीप वी प्लजिंग नेकलाइन थी, जो सिंपली इस ब्लाउज में ग्लैमर ऐड कर रही थी। वहीं दुपट्टे को सिंपली हाथों पर फंसाया गया था। और मीनाकारी नेकलेस, हाथफूल से लेकर कान चेन जाह्नवी के सादगीभरे लुक में खूबसूरती ऐड कर रहे थे।
शनाया कपूर का हैवी लहंगा
वहीं, शनाया कपूर ने कजिन सिस्टर की शादी के लिए हैवी लुक क्रिएट किया था। ब्लू एंड रेड शेड के खूबसूरत लहंगे को करण तोरानी के कलेक्शन से लिया गया था। जिसका अट्रैक्शन बैकलेस चोली थी। फुल स्लीव, जीरो नेकलाइन के साथ फ्रंट में स्टनिंग डिजाइन क्रिएट किया गया था और बैक पर तीन डोरियों के साथ लगे हैवी लटकन इसे गॉर्जियस बना रहे थे। शनाया से हैवी लुक को चोकर नेकपीस के साथ पेयर किया था, जिस पर ब्लू एंड ग्रीन कलर के स्टोन लटके थे। वहीं स्लीक, सेंटर पार्टीशन हेयर डू पूरा फोकस लहंगे को दे रहे थे।
खुशी कपूर का मिंट ग्रीन लहंगा
जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर ने सिस्टर की वेडिंग के लिए मिंट ग्रीन लहंगा चुना। जिसका जालीदार ब्लाउज बिल्कुल हटके और खूबसूरत दिख रहा था। अनामिका खन्ना के कलेक्शन के इस लहंगे पर फ्लोरल एंब्रायडरी की गई थी। वहीं खुशी कपूर ने ज्वैलरी भी हटके पहनी। लांग डबल लेयर नेकलेस के साथ हाथों में कड़ा और मांगटीका लुक को कंप्लीट करने के लिए पहने गए। जो सिस्टर की वेडिंग के लिए आइडियल लुक क्रिएट कर रहे। तो कपूर सिस्टर्स के इन लुक्स को देख आप ही तय करें कौन दिख रहा सबसे ज्यादा खूबसूरत।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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