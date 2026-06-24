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Fashion Face Off: कृति सेनन या रश्मिका मंदाना- स्टाइल क्वीन कौन? किसका वेस्टर्न लुक लगा सबसे स्टाइलिश

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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Fashion Face Off: कॉकटेल 2 की एक्ट्रेस कृति सेनन और रश्मिका मंदाना दोनों ही एक्टिंग के अलावा स्टाइल में भी नंबर वन हैं। दोनों ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स में दिखती हैं। आज हम आपको दोनों हसीनाओं के बेस्ट वेस्टर्न लुक्स दिखाने जा रहे हैं, आप बताइये किसका स्टाइल आपको ज्यादा पसंद है?

Fashion Face Off: कृति सेनन या रश्मिका मंदाना- स्टाइल क्वीन कौन? किसका वेस्टर्न लुक लगा सबसे स्टाइलिश

कॉकटेल 2 की लीड एक्ट्रेस कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा स्टाइल और फैशन गेम की वजह से भी जानी जाती हैं। रश्मिका वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल लुक कैरी करना पसंद करती हैं, तो वहीं कृति ज्यादातर वेस्टर्न लुक्स में दिखती हैं। दोनों ही एक्ट्रेसेस अपने लुक्स के जरिए लोगों का ध्यान खींच लेती हैं और उनके स्टाइल गेम को लोग पसंद करते हैं। तो आज हम कृति और रश्मिका के कुछ बेस्ट वेस्टर्न लुक्स लेकर आए हैं और आप बताइये कि आपको सबसे ज्यादा किस हसीना का स्टाइल पसंद है?

रश्मिका मंदाना और कृति सेनन

रश्मिका का ब्लैक ऑफ-शोल्डर लुक-

रश्मिका मंदाना का यह लुक मिनिमल लेकिन बेहद एलिगेंट दिखाई दे रहा है। ब्लैक ऑफ-शोल्डर ड्रेस के साथ गोल्ड जूलरी का कॉम्बिनेशन क्लासी टच दे रहा है, जबकि स्लीक हेयर और सॉफ्ट मेकअप पूरे आउटफिट को प्रीमियम और रिफाइंड फील दे रहे हैं। ये परफेक्ट पार्टी लुक है।

कृति सेनन का ब्लैक बॉडीकॉन लुक-

इस लुक में कृति बोल्ड और ग्लैमरस वाइब्स देती नजर आ रही हैं। फिटेड ब्लैक ड्रेस, हाई स्लिट और स्टेटमेंट सिल्हूट के साथ वॉल्यूमिनस हेयर स्टाइल उन रेड-कार्पेट जैसा ड्रामैटिक और कॉन्फिडेंट लुक दे रहा है।

कृति सेनन और रश्मिका मंदाना

ब्लैक फुल-लेंथ ड्रेस

रश्मिका का लुक सिंपल, पॉलिश्ड और टाइमलेस एलिगेंस की झलक दे रहा है। कॉलर डिटेल और स्ट्रक्चर्ड सिल्हूट वाली ब्लैक ड्रेस के साथ मिनिमल एक्सेसरीज और बन हेयरस्टाइल उन्हें सोफिस्टिकेटेड और ग्रेसफुल बना रहे हैं। ऑफिशियल पार्टी के लिए ये परफेक्ट रहेगा।

शिमरी स्ट्रैपलेस गाउन

इस लुक में कृति सेनन ग्लैमर और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन में दिख रही हैं। स्ट्रैपलेस शिमरी गाउन, बॉडी-हगिंग फिट और क्लीन हेयरस्टाइल पूरे आउटफिट को स्टनिंग और हाई-फैशन फील दे रहे हैं। पार्टी के लिए इस तरह का लुक परफेक्ट हो सकता है।

रश्मिका मंदाना और कृति सेनन

व्हाइट ब्लेजर ड्रेस

रश्मिका मंदाना का यह लुक पावर ड्रेसिंग और एलिगेंस का शानदार कॉम्बिनेशन है। व्हाइट ब्लेजर-स्टाइल मिनी ड्रेस के साथ ब्लैक हील्स और वेवी हेयर एक्ट्रेस के पूरे आउटफिट को शार्प, मॉडर्न और हाई-फैशन अपील दे रहे हैं। किसी खास इवेंट में शार्प और बोल्ड दिखना है, तो ये परफेक्ट लगेगा।

कोरल मिनी ड्रेस

इस लुक में कृति फ्रेश, फेमिनिन और पार्टी-वाइब्स नजर आ रही हैं। सॉफ्ट कोरल शेड की फिटेड ड्रेस, स्टेटमेंट ब्रेसलेट्स और खुले बाल पूरे स्टाइल को यंग, ग्लैमरस और आसानी से कैरी करने वाला बना रहे हैं। कैजुअल लुक के लिए इस तरह का आउटफिट परफेक्ट रहेगा।

कृति सेनन और रश्मिका मंदाना

ऑलिव ग्रीन मैक्सी ड्रेस

रश्मिका के लुक में मिनिमल और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत बैलेंस नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड फिट, सॉफ्ट फ्लेयर और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ यह आउटफिट बेहद चिक, एलिगेंट और कंटेम्पररी फील दे रहा है। कैजुअल वियर या फिर खास पार्टी नाइट के लिए इस तरह के ड्रेसेस परफेक्ट लगेंगे।

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ब्लैक ऑफ-शोल्डर गाउन

कृति सेनन का यह लुक रॉयल और एलिगेंट दिख रहा है। ऑफ-शोल्डर डिटेल, फ्लोई सिल्हूट और सटल स्टाइलिंग पूरे आउटफिट को क्लासी, हाई-फैशन और इवनिंग-रेडी बना रही है। अगर लॉन्ग गाउन कैरी करने का प्लान कर रही हैं, तो ये परफेक्ट लुक है।

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फैशन गेम में रश्मिका या कृति आपको सबसे ज्यादा किसका स्टाइल पसंद आया? हमें जरूर बताएं

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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