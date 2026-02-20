उम्र नहीं, स्टाइल बोलता है: करीना कपूर ने ऑफ-शोल्डर गाउन में दिखाया ग्रेस
बॉलीवुड की स्टाइल आइकन करीना कपूर एक बार फिर अपने क्लासिक और बोल्ड फैशन चॉइस से सुर्खियों में हैं। उनका यह लेटेस्ट लुक एलिगेंस, कॉन्फिडेंस और टाइमलेस ग्लैमर का परफेक्ट मेल है।
Kareena Kapoor Khan Fashion: बॉलीवुड गलियारों में फैशन की बात हो और करीना कपूर उर्फ बेबो का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने बेबाक अंदाज, आत्मविश्वास और रॉयल प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली करीना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और स्टाइल हमेशा टाइमलेस रहता है। हाल ही में सामने आया उनका ऑफ-शोल्डर मरून गाउन लुक सोशल मीडिया और फैशन वर्ल्ड में खूब चर्चा में है। अपने इस लुक के साथ उन्होंने नए ट्रेंड्स सेट कर दिए हैं।
करीना के आउटफिट और स्टाइलिंग डिटेल्स -
- क्लासिक गाउन : इस लुक की सबसे खास बात है गाउन का कलर। मरून शेड अपने आप में रॉयल्टी, डेप्थ और ग्रेस को दर्शाता है। यह रंग ना सिर्फ स्किन टोन को निखारता है, बल्कि पूरे लुक में एक शाही एहसास भी जोड़ता है। ऑफ-शोल्डर पैटर्न करीना के कॉलरबोन्स और नेकलाइन को खूबसूरती से हाइलाइट करता है जिससे आउटफिट में सेंसुअल लेकिन सोफिस्टिकेटेड बैलेंस बना रहता है।
- परफेक्ट फिट : गाउन की फिटिंग बॉडी-हगिंग होने के बावजूद बेहद एलिगेंट है। कमर के पास की ड्रेपिंग और सॉफ्ट फोल्ड्स आउटफिट को स्ट्रक्चर देने के साथ-साथ फिगर को फ्लैटरिंग शेप भी देते हैं। यह लुक इस बात का उदाहरण है कि सही कट और फिटिंग किसी भी आउटफिट को हाई-फैशन बना सकती है।
- मिनिमल एक्सेसरीज : ज्वेलरी की बात करें तो करीना ने मिनिमल लेकिन स्टेटमेंट चॉइस की। मरून टोन से मैच करता नेकपीस लुक को ओवरपावर किए बिना उसे रॉयल टच देता है। कोई भारी झुमके या एक्स्ट्रा एक्सेसरी नहीं- यही मिनिमलिस्टिक अप्रोच इस लुक को और भी क्लासी बनाती है।
- सॉफ्ट मेकअप और वेवी हेयरस्टाइल : मेकअप में न्यूड लेकिन ग्लोइंग बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और डीप लिप शेड देखने को मिलता है, जो गाउन के रंग के साथ परफेक्टली ब्लेंड करता है। बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा गया है, जो पूरे लुक को फेमिनिन और एफर्टलेस बनाता है।
फैशन टिप : यह लुक उन महिलाओं के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन है जो पार्टी, कॉकटेल इवेंट या खास डिनर नाइट के लिए कुछ एलिगेंट लेकिन बोल्ड पहनना चाहती हैं। करीना का यह अवतार यह भी सिखाता है कि फैशन ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय, अपने बॉडी टाइप और पर्सनैलिटी के हिसाब से आउटफिट चुनना ही असली स्टाइल है।
स्टाइल आइकॉन : कुल मिलाकर, ऑफ-शोल्डर मरून गाउन में करीना कपूर का यह लुक साबित करता है कि सादगी, आत्मविश्वास और सही स्टाइलिंग मिलकर किसी भी आउटफिट को आइकॉनिक बना सकते हैं।
