कभी नवाबों की शान थी ये सलवार, अब फिर बन गई गर्ल्स की पहली पसंद; पढ़ें दिलचस्प कहानी

Farshi Salwar History: इंडिया से ले कर पाकिस्तान तक, गर्ल्स फर्शी सलवार पहनना पसंद कर रही हैं। यह सिर्फ एक फैशन पीस नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प और शाही रहा है। आइए जानते हैं-

आजकल फैशन की दुनिया में फर्शी सलवार फिर से तेजी से ट्रेंड कर रही है। इंडिया से ले कर पाकिस्तान तक, गर्ल्स इस खास तरह की सलवार को सूट के साथ पहनना पसंद कर रही हैं। इसका ढीला और फ्लोई स्टाइल लुक को बेहद रॉयल बना देता है। खास बात यह है कि यह सिर्फ एक फैशन पीस नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प और शाही रहा है। कभी यह सलवार नवाबों और शाही परिवार की महिलाओं की पहचान हुआ करती थी। आइए जानते हैं आज के समय में फैशन की दुनिया का नया ट्रेंड बने फर्शी सलवार के अनसुने किस्सों के बारे में।

स्टाइल ही तरह फर्शी सलवार का इतिहास भी शाही है फर्शी सलवार का इतिहास मुगल काल से जुड़ा माना जाता है। उस समय नवाबों और शाही परिवारों की महिलाएं इसे पहनती थीं। यह सलवार उनकी शान और रुतबे की निशानी मानी जाती थी। 1970 से लेकर 1980 के दशक तक भी कई शाही और नवाबी परिवारों में इसका चलन देखने को मिलता था। उन दिनों की फिल्मों में भी ये पहनावा देखने को मिलता है। क्लासिक फिल्मों में कई हसीनाएं फर्शी सलवार में नजर आ चुकी हैं, जिससे इसका शाही अंदाज और भी ज्यादा मशहूर हुआ।

कहां से लिया गया ‘फर्शी’ शब्द? फर्शी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है फ्लोर यानी जमीन या फर्श। आम सलवार जहां टखनों तक होती है, वहीं फर्शी सलवार की लंबाई इतनी होती है कि उसका कपड़ा जमीन को छूता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका फ्लोई और लंबा डिजाइन इसे बाकी सलवारों से अलग और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है।

फर्शी सलवार बनाना है मुश्किल फर्शी सलवार की सिलाई और कटिंग सामान्य सलवार से काफी अलग होती है। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा कपड़े की जरूरत पड़ती है। आम तौर पर इसे तैयार करने के लिए करीब 10 मीटर कपड़ा लगता है। इसके पोंचे का फ्रेम भी खास तरीके से बनाया जाता है, जो कम से कम 4 इंच का होता है। इस वजह से इसे डिजाइन करना हर दर्जी के लिए आसान काम नहीं होता। यही कारण है कि अगर आप इसे सिलवाते हैं तो कपड़ा भी ज्यादा लगेगा और सिलाई का खर्च भी ज्यादा हो सकता है।

पुरुषों से कैसे जुड़ा है फर्शी सलवार का कनेक्शन सलवार का नाम सुनते ही आमतौर पर महिलाओं के कपड़ों की बात होती है, लेकिन फर्शी सलवार की कहानी थोड़ी अलग है। इसे महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी पहनते रहे हैं। कई पारंपरिक मौकों पर पुरुष इसे शेरवानी या ओवरसाइज जैकेट के साथ पहनते थे। इससे पूरे लुक में एक रॉयल और शाही टच आ जाता था। आज भी कुछ लोग खास मौकों पर इस स्टाइल को अपनाते हैं।

कई साल बाद फिर लौटा ट्रेंड कई दशकों तक फर्शी सलवार लगभग गायब सी हो गई थी। आम लोगों के बीच इसका नाम भी बहुत कम सुनने को मिलता था। लेकिन अब फैशन में ढीले और आरामदायक कपड़ों का ट्रेंड बढ़ने लगा है। इसी वजह से फर्शी सलवार भी फिर से चर्चा में आ गई है। इसका लूज और फ्लोई स्टाइल महिलाओं को स्टाइलिश के साथ-साथ कम्फर्टेबल भी लगता है। यही वजह है कि यह एक बार फिर फैशन ट्रेंड बन चुकी है।