फेयरवेल पर कैसी साड़ी पहनें, कन्फ्यूज हैं? इमेज कोच से जानें अपने लिए परफेक्ट स्टाइल!

संक्षेप: Farewell Look Guide: फेयरवेल पर समझ ही नहीं आता कि कैसी साड़ी लें और कैसी साड़ी भला हम पर सूट होगी। आपकी इन्हीं कन्फ्यूजन को इमेज कंसल्टेंट स्वाति झा ने दूर किया है।

स्कूल हो या कॉलेज, अपनी फेयरवेल का दिन लड़की के लिए बड़ा स्पेशल होता है। थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा एक्साइटिंग और पूरी तरह यादगार। इस दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए गर्ल्स साड़ी वियर करती हैं। कई लड़कियां तो पहली बार अपनी 10वीं या 12वीं की फेयरवेल में ही साड़ी पहनती हैं। ऐसे में एक परफेक्ट साड़ी चुनना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। साथ ही जब आपको सबसे अलग दिखना हो और हर किसी की नजर आप पर ही हो, तो ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है। समझ ही नहीं आता कि कैसी साड़ी लें और कैसी साड़ी भला हम पर सूट होगी। आपकी इन्हीं कन्फ्यूजन को इमेज कंसल्टेंट स्वाति झा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दूर किया है। स्वाति ने परफेक्ट साड़ी सिलेक्ट करने की सिंपल ट्रिक्स शेयर की हैं, जो आपके बड़े काम आ सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बॉडी स्लिम है तो ऐसी साड़ियां चुनें इमेज कोच कहती हैं कि अगर आपकी बॉडी स्लिम है, तो आपको सॉफ्ट और फ्लोई फैब्रिक वाली साड़ियां अवॉइड करनी चाहिए। इनकी जगह ऑर्गेंजा, टिशू, सिल्क या हल्के थिक फैब्रिक की साड़ी सिलेक्ट करें। ये आपकी बॉडी को बैलेंस्ड लुक देती हैं और काफी ज्यादा सुंदर भी लगती हैं।

स्टाइल कैसे करें: बॉडी स्लिम है तो आपको साड़ी की प्लीट्स थोड़ी वाइड (चौड़ी) बनानी चाहिए। इसके अलावा ब्लाउज पीस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रखें। या तो स्लीव्स में कोई पैटर्न एड कर सकती हैं या एंब्रॉयडरी से एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। इससे आपकी बॉडी को बैलेंस्ड और प्रॉपर्शनेट लुक मिलता है।

ब्लाउज ऐसा रखें: स्लिम बॉडी के लिए पफ स्लीव्स एकदम परफेक्ट रहेंगी। आप बोट नेकलाइन भी ट्राई कर सकती हैं।

बॉडी हेवी हो तो ऐसी साड़ी लगेगी परफेक्ट अगर आपकी बॉडी थोड़ी हैवी साइड पर है तो चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी अवॉइड करें। साथ ही ज्यादा शाइनी फैब्रिक भी आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसकी जगह लाइट वेट सिल्क, क्रेप या जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी पिक करें।

कैसे स्टाइल करें: इमेज कोच बताती हैं कि आपको हाई वेस्ट प्लीट्स बनानी चाहिए, वहीं एक साइड से क्लीन ड्रेप पल्लू रखना चाहिए। ये वर्टिकल फ्रेम आपको लीनर और टॉलर लुक देगी।

ब्लाउज ऐसा रखें: अपर बॉडी थोड़ी चबी है तो आपको वी नेकलाइन या स्क्वेयर नेकलाइन के लिए ऑप्ट करना चाहिए।