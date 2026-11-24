कॉटन, विस्कोस, सिल्क ब्लेंड और जॉर्जेट फैब्रिक वाले खूबसूरत कुर्ती सेट्स, जिनमें मिलेंगे प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। ऑफिस, रोजाना पहनने और शादी-पार्टी के लिए देखें स्टाइलिश कलेक्शन पर शानदार छूट।

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महिलाओं के फैंसी कुर्ती सेट रोजाना पहनने से लेकर खास मौकों तक के लिए शानदार पसंद हैं। इनमें कॉटन, विस्कोस, सिल्क ब्लेंड और जॉर्जेट जैसे फैब्रिक के कई डिजाइन मिलते हैं।

प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी और चिकनकारी वर्क वाले स्टाइलिश कुर्ती सेट, शानदार छूट पर खरीदें।

कहीं प्रिंटेड कुर्तियों के साथ पलाजो की जोड़ी है, तो कहीं एम्ब्रॉयडरी और चिकनकारी वर्क वाले सेट खास लुक देते हैं। कुर्ती, पैंट, पलाजो और दुपट्टे के साथ आने वाले ये सेट पहनने में सहज होने के साथ स्टाइलिश भी दिखते हैं।

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विस्कोस सॉलिड स्ट्रेट कुर्ती और पलाजो सेट मटेरियल: विस्कोस | स्लीव्स: स्लीवलेस | लेंथ: काफ लेंथ | नेक: राउंड वी-नेक | पैटर्न: सॉलिड यह विस्कोस कुर्ती सेट सादे और स्टाइलिश कपड़े पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है। इसमें सॉफ्ट विस्कोस फैब्रिक से बनी स्ट्रेट कुर्ती के साथ मैचिंग पलाजो दिया गया है। स्लीवलेस डिजाइन और राउंड वी-नेक इसकी बनावट को अलग पहचान देते हैं। सॉलिड रंग होने की वजह से इसे पहनना और दूसरी एक्सेसरीज के साथ स्टाइल करना आसान है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे इयररिंग्स और फ्लैट सैंडल पहनें। बालों को खुला रखें या पोनीटेल बना लें।

इसे क्यों चुनें? दो पीस वाला यह सेट ऑफिस, बाहर जाने और रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद है।

कॉटन प्रिंटेड कुर्ती और पलाजो सेट मटेरियल: कॉटन ब्लेंड | स्लीव्स: 3/4 स्लीव्स | लेंथ: एंकल लेंथ | नेक: वी-नेक | पैटर्न: प्रिंटेड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से बना यह कुर्ती सेट सॉफ्ट, हल्का और ब्रीदेबल है। इसमें स्ट्रेट-कट कुर्ती के साथ रिलैक्स्ड फिट पलाजो दिया गया है। प्रिंटेड डिजाइन इसे सुंदर रूप देता है, जबकि 3/4 स्लीव्स और वी-नेक इसकी बनावट को खास बनाते हैं। यह सेट S से XXL तक के साइज में मिलता है और मशीन वॉश के लिए भी ठीक है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे झुमके, कंगन और आरामदायक सैंडल पहनें। रोजाना पहनने के लिए हल्का मेकअप रखें।

इसे क्यों चुनें? हल्के फैब्रिक और ढीली फिटिंग वाला यह सेट लंबे समय तक पहनने के लिए अच्छा है।

विस्कोस सिल्क एम्ब्रॉयडरी कुर्ती, पैंट और दुपट्टा सेट मटेरियल: विस्कोस सिल्क | स्लीव्स: 3/4 स्लीव्स | लेंथ: एंकल लेंथ | नेक: राउंड नेक | पैटर्न: सॉलिड और एम्ब्रॉयडरी यह कुर्ती सेट कुर्ती, पैंट और दुपट्टे के साथ आता है। इसकी कुर्ती पर एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है, जो सादे डिजाइन को खास बनाता है। इसके साथ मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा मिलता है। 3/4 स्लीव्स और एंकल लेंथ इसकी बनावट को पूरा करते हैं। यह सेट S से 5XL तक के साइज में दिया गया है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ झुमके, पतली चूड़ियां और हील्स पहनें। दुपट्टे को एक कंधे पर रखकर स्टाइल करें।

इसे क्यों चुनें? एम्ब्रॉयडरी कुर्ती और प्रिंटेड दुपट्टे का मेल इसे त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अच्छा बनाता है।

जॉर्जेट चिकनकारी कुर्ती, पलाजो और दुपट्टा सेट मटेरियल: जॉर्जेट | स्लीव्स: स्लीवलेस | लेंथ: काफ लेंथ | पैटर्न: एम्ब्रॉयडरी जॉर्जेट फैब्रिक से बना यह सेट चिकनकारी वर्क के लिए पसंद आ सकता है। इसमें 45 इंच लंबी स्ट्रेट कुर्ती के साथ 39 इंच का पलाजो और 2.4 मीटर लंबा दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती पर शिफली यानी चिकनकारी कढ़ाई की गई है। हैवी जॉर्जेट फैब्रिक के साथ इनर भी दिया गया है, जिससे पहनने में सहजता बनी रहती है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ चांदबाली, छोटी बिंदी और सैंडल पहनें। बालों का जूड़ा बनाकर एथनिक लुक पूरा करें।

इसे क्यों चुनें? चिकनकारी कढ़ाई और तीन पीस का यह सेट शादी, पूजा और दूसरे पारिवारिक कार्यक्रमों में पहनने के लिए अच्छा है।

सिल्क ब्लेंड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती, बॉटम और दुपट्टा सेट मटेरियल: सिल्क ब्लेंड | स्लीव्स: 3/4 स्लीव्स | लेंथ: काफ लेंथ | नेक: राउंड नेक | डिजाइन: स्ट्रेट सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से बना यह सेट कुर्ती, बॉटम और दुपट्टे के साथ आता है। इसकी स्ट्रेट कुर्ती पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, जबकि बॉटम सॉलिड डिजाइन में है। 3/4 स्लीव्स और राउंड नेक इसकी बनावट को सादा और सुंदर रखते हैं। इसमें एक कुर्ती, एक बॉटम और एक दुपट्टा शामिल है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और हील्स पहनें। बालों को खुला रखकर भी अच्छा लुक पा सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? सिल्क ब्लेंड फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी का मेल इसे त्योहारों, शादी के छोटे फंक्शन और गिफ्ट देने के लिए अच्छी पसंद बनाता है।

कॉटन ब्लेंड प्रिंटेड कुर्ती और पलाजो सेट मटेरियल: कॉटन ब्लेंड | स्लीव्स: एल्बो लेंथ | नेक: स्वीटहार्ट नेक | पैटर्न: प्रिंटेड | स्टाइल: रेगुलर यह कॉटन ब्लेंड कुर्ती सेट सॉफ्ट और हल्के फैब्रिक से बना है। इसमें प्रिंटेड स्ट्रेट-कट कुर्ती के साथ रिलैक्स्ड फिट पलाजो दिया गया है। स्वीटहार्ट नेक और एल्बो लेंथ स्लीव्स इसकी डिजाइन को अलग पहचान देते हैं। यह सेट S से XXL तक के साइज में मिलता है और मशीन वॉश के लिए ठीक है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे स्टड इयररिंग्स, घड़ी और फ्लैट फुटवियर पहनें। हल्का मेकअप इसके साथ अच्छा लगेगा।

इसे क्यों चुनें? कुर्ती और पलाजो की जोड़ी रोजाना पहनने, दोस्तों के साथ बाहर जाने और कैजुअल मौकों के लिए अच्छी है।

अमेजन सेल में छूट पर खरीदें फैंसी कुर्ती सेट अगर आप अपने वॉर्डरोब में नए कुर्ती सेट शामिल करना चाहती हैं, तो अमेजन पर मिल रहे इन डिजाइन को देख सकती हैं। इनमें सॉलिड विस्कोस से लेकर प्रिंटेड कॉटन, एम्ब्रॉयडरी और चिकनकारी वर्क वाले सेट शामिल हैं। अपनी पसंद के फैब्रिक और डिजाइन के हिसाब से कुर्ती सेट चुनें और शानदार छूट का फायदा उठाकर अपनी पसंदीदा खरीदारी करें।

FAQs फैंसी कुर्ती सेट में कौन-कौन से फैब्रिक मिलते हैं? इनमें कॉटन, विस्कोस, सिल्क ब्लेंड और जॉर्जेट जैसे फैब्रिक के कुर्ती सेट मिलते हैं। क्या ये कुर्ती सेट ऑफिस में पहनने के लिए अच्छे हैं? हां, स्ट्रेट कुर्ती और पलाजो वाले कॉटन व विस्कोस सेट ऑफिस और रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद हैं। शादी और त्योहारों के लिए कौन-से कुर्ती सेट चुनें? एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी और सिल्क ब्लेंड वाले कुर्ती सेट शादी, त्योहारों और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छे हैं। कुर्ती सेट के साथ किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी? कुर्ती सेट के साथ झुमके, चांदबाली, चूड़ियां और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनकर खूबसूरत एथनिक लुक पा सकती हैं।

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