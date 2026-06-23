ऑफिस में पूरे दिन रिलैक्स रहना है, तो यहां खरीदें हल्के हवादार वर्क वियर कुर्ता सेट्स
समर सीजन ऑफिस के लिए घंटों ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, तो ये 8 कॉटन कुर्ता सेट्स आपका सफ़र आसान बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
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समर सीजन अत्यधिक पसीना, धूल गंदगी, सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को अधिक संवेदनशील बना देती हैं। ऐसे में खुजली, इरिटेशन और घमौरियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं जो महिलाएं रोजाना घंटों ट्रैवल करके गर्मी में ऑफिस जाती हैं, उनके लिए और मुश्किल हो जाती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए आज हम लाए हैं, वर्क वियर कुर्ता सेट के कुछ बेहतरीन विकल्प, जो पूरे दिन आपकी बॉडी में तरोताजगी का एहसास बनाए रखेंगे। वहीं इस समय ये सभी किफायती दाम पर उपलब्ध है, इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
1. Arayna Women's Floral Printed 100% Cotton Kurti Palazzo Pants Set with Dupatta
Arayna के इस फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट को 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो हल्का और मुलायम विकल्प है। इस कुर्ता सेट की ये विशेषता इसे गर्मी के लिए एक आरामदायक विकल्प बनाती है। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो समर रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे। ऑफिस में लंबे घंटों के दौरान आप इनमें पूरी तरह रिलेक्स रहती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
2. FIORRA Women's Green Cotton Straight Kurta with Palazzo
Fiorra ब्रांड का हरे रंग का प्रिंटेड कुर्ता सेट एक हल्का और हवादार विकल्प है। इसके साथ ढीला-ढाला प्लाजो आएगा, यानी इसका बॉटम भी बेहद कंफर्टेबल है। अगर आप भी लंबे समय से आरामदायक परंतु स्टाइलिश कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं, साथ ही इसका रिफ्रेशिंग रंग गर्मियों में तरोताजगी का एहसास बनाए रखेगा। इस समय ये 76% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
3. FIORRA Women's Light Purple Cotton A-Line Kurta with Pant
Fiorra ब्रांड का हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। A लाइन कुर्ते के साथ अफगानी सलवार आएगा, जो इसे सामान्य से हटकर एक यूनिक लुक दे रहा। इसका रंग और इस पर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही रिफ्रेशिंग हैं, जो इसे गर्मियों के लिए एक बेहतरीन आउटफिट विकल्प बनाते हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक छूने पर मक्खन जैसी महसूस होती है। तो आप क्या सोच रहे हैं, मोबाइल उठाएं और इस वर्क वियर कुर्ता सेट को आज ही मंगवाएं!
वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स इस कुर्ता सेट को आराम से लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। इसकी हाल की हवादार कॉटन फैब्रिक इसे एक समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन बनाती है। इस प्लेन स्ट्रेट कुर्ते के साथ प्रिंटेड प्लाजो आएगा, जो देखने में बेहद यूनीक और आकर्षक लग रहा। इस कांबिनेशन को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। साथ ही इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और इसका प्लस साइज भी आराम से मिल जाएगा।
5. Women's South Cotton Embroidered Kurta with Pant & Dupatta Green
साउथ कॉटन फैब्रिक से तैयार ये एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इसके साथ हरे रंग का प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। वहीं इसपर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी बेहद खूबसूरत है, ये देखने में किसी प्रीमियम कुर्ता सेट से कम नहीं है। इस समय ये 73% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर पर उपलब्ध मिल जाएगी, इस मौके का लाभ जरूर उठाएं।
6. rytras Women Printed A-Line Kurta Set with Palazzo Pants
इस सिंपल मगर खूबसूरत कुर्ता सेट को वर्किंग महिलाएं रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। खासकर जो महिलाएं ऑफिस पहुंचने के लिए घंटे का ट्रेवल करती हैं, उनके लिए इस तरह का कुर्ता सेट बेहद कंफर्टेबल साबित होगा। इस प्रिंटेड कुर्ते के साथ आरामदायक प्लाजो भी आएगा, इस प्रकार ये पूरा सेट गर्मी में आपके लुक को बढ़ावा देगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक होने के साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न और इसका कलर कॉन्बिनेशन भी बेहद यूनिक है। महिलाओं ने इस आउटफिट को काफी पसंद किया है।
7. rytras Women Women's Pure Cotton Printed Ethnic Wear A-Line Kurta Set with Palazzo Pants
Rytras के प्योर कॉटन कुर्ता सेट पर बने खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। अगर आप भी फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट्स पसंद करती हैं, तो इस विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इसकी हल्की आरामदायक कॉटन फैब्रिक ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखेगी। वहीं अगर अधिक पसीना आता है और घमौरियां निकल आती हैं, तो ऐसे में इस तरह की आउटफिट आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आपको भी मेरी तरह हल्के और आरामदायक कपड़े पसंद हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।
8. Arayna Women’s Pure Cotton Printed A-Line Kurta Set with Pants | Button-Down Collar Kurta
Arayna का प्योर कॉटन कुर्ता सेट में कॉलर गले का डिजाइन दिया गया है, जो इसे एक यूनिक विकल्प बनाता है। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। साधारण से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा। ऑफिस जाना हो या कॉलेज इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
वर्क वियर कुर्ता सेट्स गर्मियों में आरामदायक अनुभव प्रदान करते हैं।
सही फैब्रिक और डिज़ाइन से कार्यालय में शीतलता और स्टाइल बरकरार रखा जा सकता है।
सस्ते और आकर्षक कुर्ता सेट ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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