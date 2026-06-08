वर्किंग हों या होम मेकर गर्मी से बचना है तो ऑर्डर करें लिनन की हल्की आरामदायक साड़ियां
गर्मी में साड़ी पहनने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए लिनन की हल्की साड़ियाँ एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये न केवल आरामदायक हैं, बल्कि विभिन्न रंगों और डिज़ाइनों में उपलब्ध हैं। जानें कैसे इन साड़ियों से आप हर अवसर पर स्टाइलिश दिख सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
साड़ियों की शौकीन हैं, मगर तपती गर्मी में पसंदीदा साड़ी लुक क्रिएट नहीं कर पाती? बहुत सी वर्किंग महिलाएं ऑफिस में साड़ी पहनना चाहती हैं, मगर गर्मी के कारण उन्हें भी साड़ी अवॉइड करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब गर्मी में साड़ियों से बचने की जगह हल्की आरामदायक साड़ी चुने! लिनन की हल्की आरामदायक साड़ी गर्मी में शरीर में हवा और ठंडक का बहाव बनाए रखती हैं। इस तरह भीषण गर्मी में भी आप अपना साड़ी लुक खुलकर फ्लॉन्ट कर सकती हैं। यहां लिनन साड़ियों के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
SWORNOF की लिनन साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। गर्मी में साड़ी में भी तरोताजगी का एहसास चाहिए तो ये साड़ी आज ही ऑर्डर करें! ये मुलायम साड़ी शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। ऑफिस जाना हो या कोई ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो ये स्किन फ्रेंडली साड़ी हर मौके पर आकर्षक लगेगी। इसमें कई अलग अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर 74% का ऑफ मिल जाएगा।
इस तरह स्टाइल करें: इनके साथ कॉटन की एल्बो लेंथ ब्लाउज परफेक्ट रहेगी। साथ में हाथों में बैंगल्स पहने और फ्लैट सैंडल के साथ इसे स्टाइल करें।
2. SGF11 Women's Soft Cotton Linen Silk Saree With Unstitched Blouse Piece
SGF 11 सॉफ्ट कॉटन लिनन सिल्क साड़ी एक बेहद खूबसूरत विकल्प है। इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों कमाल के हैं। इन्हें डेली वियर से लेकर ऑफिस वियर तक महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये समर्स में बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे। इसका कलर बेहद यूनीक है, जिसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
इस तरह स्टाइल करें: इस कॉटन साड़ी को V नेक ब्लाउज के साथ पेयर करें। कानों में छोटे ईयरिंग्स और गले में पतली चेन के साथ पेयर करने पर ये बेहद रिफ्रेशिंग लुक देंगे।
3. SIRIL Women's Cotton Linen Printed Saree with Unstitched Blouse Piece
SIRIL ब्रांड की कॉटन लिनन साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएंगी। अक्सर महिलाएं गर्मी में हल्के आरामदायक लिनन साड़ी के चक्कर में हजारों रुपए खर्च कर आती हैं, मगर यहां आपको ये साड़ी 79% ऑफ पर केवल 699 में उपलब्ध मिल जाएगी। ये लॉन्ग वेयरिंग साड़ी है, ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। तो अब ज्यादा खर्च करने से बेहतर है Amazon को चुनें!
इस तरह स्टाइल करें: इस खूबसूरत प्रिंटेड साड़ी के साथ प्लेन डीप राउंड या V नेक ब्लाउज पहनें! साथ में हाथों में बैंगल्स और पैरों में हल्के हिल्स के साथ अपना स्टाइल कंप्लीट करें।
ये लेटेस्ट प्रिंटेड हैंडलूम लाइनें साड़ी आजकल काफी ट्रेंड में है। इस बॉलीवुड स्टाइल कॉटन लिनन साड़ी की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो महिलाओं को काफी पसंद आ रही है। इस पर खूबसूरत कमल के फूलों का प्रिंट बना है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। इसकी कॉटन लिनन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इन्हें समर्स में मैनेज करना काफी आसान होता है। तो क्या सोच रहे हैं, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें!
इस तरह स्टाइल करें: प्रिंटेड साड़ी के साथ हमेशा प्लेन V नेक ब्लाउज स्टाइलिश लगता है। सॉफ्ट और सिंपल रखने के लिए कानों में छोटे टॉप्स और हाथों में स्मार्ट वॉच पहनें!
5. SIRIL Women's Cotton Linen Kalamkari Printed Handloom Saree with Unstitched Blouse Piece
ये कॉटन लिनन साड़ी मेरी पसंदीदा है। इस कॉटन साड़ी पर बेहद खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसकी फैब्रिक से लेकर इसका रंग और प्रिंट सभी कमाल के हैं। ये साड़ी गर्मी में शरीर पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी, यानी आप इन्हें बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये 74% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।
इस तरह स्टाइल करें: ये प्रिंटेड साड़ी प्लेन ब्लाउज के साथ आकर्षक लगेगी। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए कानों में छोटे टॉप्स और हाथों में बैंगल्स पहनें!
6. SIRIL Women's Cotton Linen Embroidery Work Saree with Unstitched Blouse Piece
Siril की कॉटन लिनन एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी का लुक कमाल का है। इस हल्की आरामदायक साड़ी पर फ्लोरल थ्रेड वर्क किए गए हैं, जो इस साड़ी के आकर्षण का केंद्र है। खासकर जिन्हें वर्क वियर साड़ी की तलाश है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस जाना हो या कैजुअल आउटिंग पर, आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
इस तरह स्टाइल करें: इस साड़ी से सिंपल और हैवी दोनों तरह का लुक क्रिएट कर सकती हैं। सिंपल में सिर्फ घड़ी और प्लेन ब्लाउज पहनें। हैवी के लिए बड़े झुमके, पतला नेकलेस और हाथों में बैंगल्स के साथ स्टाइल करें।
7. SGF11 Women's Soft Cotton Linen Silk Saree With Blouse Piece
SGF 11 सॉफ्ट कॉटन लिनन सिल्क साड़ी न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और आरामदायक है। अगर आप साधारण कॉटन साड़ी से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स में इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
इस तरह स्टाइल करें: इस प्रिंटेड साड़ी को प्लेन ब्लाउज के साथ स्टाइल करें। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए कानों में छोटे टॉप्स और हाथों में बैंगल्स पहनें!
8. ANAND SAREES Women's Printed Cotton Linen Saree With Unstitched Blouse piece
गर्मी में बजट फ्रेंडली लिनन साड़ी की तलाश है, इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। ये हल्की आरामदायक साड़ी वर्क वियर से लेकर डेली वियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक एवरीडे स्टाइलिंग के लिए इसे एक आरामदायक विकल्प बनाती हैं। इस साड़ी को महिला एवं लड़कियां कोई भी स्टाइल कर सकती हैं, तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: इस साड़ी के साथ प्लेन V नेक ब्लाउज स्टाइल करें। सॉफ्ट और सिंपल रखने के लिए स्मार्ट वॉच पहनें और फ्लैट सैंडल के साथ पेयर करें!
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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