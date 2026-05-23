एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट्स की तलाश में मुझे मिलें ये 6 बजट फ्रेंडली विकल्प
एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट्स आम तौर पर काफी महंगे आते हैं, परंतु Amazon पर इनकी वैरायटी उपलब्ध है, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर! तो ज्यादा न सोचें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लंबे समय से एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट्स की तलाश में थी, लेकिन कुछ पसंद आता है, तो वो बहुत महंगा होता था या तो सस्ते आईटम पसंद नहीं आते। फिर मैंने एक दिन Amazon के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, यहां मिलें कुछ खूबसूरत विकल्प, जो न केवल देखने में अट्रैक्टिव हैं, बल्कि बजट फ्रेंडली भी हैं। इनकी एंब्रॉयडरी से लेकर इनकी फैब्रिक तक सभी की क्वालिटी कमाल की है। अगर आप भी लंबे समय से ऐसा कुछ तलाश रहे हैं, तो इन्हें जरूर ऑर्डर करें! खासकर गर्मी में अगर कभी ट्रेडिशनल इवेंट में जाना हो या कोई छोटा-मोटा फंक्शन अटेंड करना हो तो अब आपको जबरदस्ती हैवी आउटफिट पहनने की जरूरत नहीं है। इस तरह तरह के हल्के आरामदायक कुर्ता सेट्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।
1. Women South Cotton Embroidered Kurta with Pant & Dupatta Green
कॉटन फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर की गई थ्रेड एंब्रायडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और आरामदायक है। ये समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा। इसे ऑफिस वियर से लेकर अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं। साथ ही इसमें प्रिंटेड दुपट्टा भी आएगा, जो इसके लुक को पूरी तरह कंप्लीमेंट दे रहा है।
2. SKYLEE Women's Silk Blend Embroidery Straight Kurta with Pant & Dupatta
SKYLEE ब्रांड का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये एंब्रायडर्ड स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट पर की गई एंब्रॉयडरी डिटेलिंग कमाल की है। ये कुर्ता सेट एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है, अगर आपको कोई ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना है, या छोटे-मोटे किसी भी पार्टी में जाना है, तो इस तरह का कुर्ता सेट परफेक्ट रहता है। खाकर गर्मी में हैवी आउटफिट पहनने से बचने में ये आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Naixa ब्रांड का कॉटन कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट अगर आपको न पसंद आए तब कहना! इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है, ये समर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस पर खूबसूरत फ्लोरल एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। अगर आप भी लंबे समय से कुछ हल्का आरामदायक मगर ट्रेडिंग ढूंढ रही हैं, तो इस तरह के कुर्ता सेट्स जरूर ऑर्डर करें। इसमें प्लस साइज भी अवेलेबल है, हर बॉडी शेप की महिला के लिए ये परफेक्ट रहेगा।
Vbuyz कब प्रिंटेड मिरर वर्क स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक कंपलीट आउटफिट ऑप्शन है, जिसे आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। अगर आप साधारण ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए सिंपल और हल्की आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। इसे ट्राई कर सकती हैं। इस समय ये 76% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
GoSriKi ब्रांड का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट एक बजट फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन है। अगर आप सही बजट में बेस्ट क्वालिटी का कुर्ता सेट खरीदना चाहती हैं, तो इसे हाथ से न जाने दें। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल हैं और सभी 74% का ऑफ मिल रहा है। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और ये हमेशा से डिमांड में रही है।
Arayna ब्रांड का 100% प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इस पर एंड्रॉयड भी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही हैं। अगर आप हल्के मुलायम कुर्ता सेट की तलाश में हैं, मगर वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए तो इस तरह का आउटफिट परफेक्ट रहेगा। इसे आप छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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