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अब घरवाले नहीं बोलेंगे खर्चीला! 5 बेसिक डिजाइन के फुटवियर खरीदें, सारे कपड़ों के साथ होंगे मैच

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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जींस, कुर्ता, स्कर्ट सब कपड़ों की मैचिंग फुटवियर पहनने के लिए बार-बार मार्केट के चक्कर लगाती हैं और जूते-चप्पल खरीदती रहती हैं तो इस आदत को आज से ही छोड़ दें। बस ये 5 बेसिक डिजाइन के फुटवियर खरीदें, जो आपके वेस्टर्न से लेकर इंडियन कपड़ों के साथ पूरी तरह फिट बैठेगा।

basic footwear
बेसिक फुटवियर

लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कत होती है। कोई उन्हें खर्चीला बोलता है तो कोई बोलता है कि गर्ल्स को फिजूलखर्ची की आदत होती है। लेकिन लड़कियां करें ही क्या उन्हें ओकेजन और समय देखकर कपड़े पहनने पड़ते हैं और फिर उन कपड़ों से मिलते-जुलते फुटवियर पहनने पड़ते हैं। फैशन के हिसाब से हर वक्त रेडी होना पड़ता है। लेकिन आपका बजट कम है तो टेंशन ना लें, कम खर्च में भी आप फैशनेबल दिख सकती हैं। जैसे कि फुटवियर पर ढेर सारे पैसे वेस्ट करने की बजाय आप इन 5 तरह के सैंडल-जूते पर पैसे खर्च करें। ये फुटवियर हर तरह के कपड़ों के साथ फिट बैठेंगे। फिर आपने ड्रेस पहनी हो या फिर जींस, शार्ट्स पहने हों या फिर कुर्ते। यहां तक की आप साड़ी पर भी इन्हें पहनकर काम चला सकती हैं। तो चलिए जानें वो कौन से 5 बेसिक फुटवियर हैं जिसे हर लड़की को अपने पास जरूर रखने चाहिए।

प्लेन व्हाइट स्नीकर्स

प्लने व्हाइट स्नीकर्स पर पैसे जरूर खर्च करें। इनके डिजाइन आपके लगभग सारे वेस्टर्न वियर के साथ फिट बैठेंगे। किसी भी ड्रेस, शॉर्ट्स, जींस या फिर स्कर्ट को पहनकर रेडी हों, व्हाइट स्नीकर्स ना केवल कंफर्ट दिखेगा, गर्ली लुक क्रिएट करेगा बल्कि पूरी तरह से ड्रेस के साथ परफेक्ट भी दिखेगा। तो एक अच्छा फैंसी व्हाइट स्नीकर्स जरूर खरीदें।

न्यूड शेड पम्प्स खरीदें

बार-बार हील पहनना पसंद नहीं है तो एक न्यूड शेड के प्वाइंटेड पम्प्स को खरीदें। ये आपके ज्यादा ऑफिशियल कपड़ों के साथ फिट बैठेगा। और, केवल ऑफिस ही नहीं इसे आप शॉपिंग, डेट नाइट कहीं पर पहनकर क्लासी लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो एक अच्छे खासे न्यूड शेड पम्प्स पर पैसे जरूर खर्च करें।

ब्लैक ब्लॉक हील्स

ब्लैक ब्लॉक हील्स को भी आप ऑलराउंडर मानें। डिनर डेट पर जाना है तो कंप्लीट ब्लैक आउटफिट हो या फिर फ्लर्टी रेड ये दोनों के साथ फिट बैठेगा। ऑफिस मीटिंग में एटीट्यूड शो करना हो या फिर किसी स्पेशल ओकेजन में पार्टी के लिए रेडी होना हो। ब्लैक ब्लॉक हील्स ना केवल चलने में कंफर्ट देगा बल्कि स्टाइल भी भरपूर दिखाएगा। तो अच्छी सी ब्लैक कलर की ब्लॉक हील्स वाली सैंडल पर जरूर पैसे खर्च करें।

एथनिक जूती

साड़ी, सूट, लहंगा किसी भी इंडियन वियर के साथ एथिनिक जूती क्लासी और स्टाइलिश लुक देती हैं। तो अपने फुटवियर के कलेक्शन में चौथी चीज है एक एथिनिक जूती। जिसका कलर हल्का सिल्वर एंड गोल्ड मिक्स हो। जो आपकी लगभग सारी एथिनिक ड्रेस के साथ लगभग मैच हो जाए। कुर्ती पर पहनने के लिए तो ये सबसे बेस्ट है।

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रोज वाले स्लाइडर

घर में पहनना हो या फिर बीच पर जाना हो। ब्रंच के लिए निकल रहीं या यूं ही मार्केट जाना है। एक कंफर्टेबल स्लाइडर को जरूर खरीदें। इन्हें आप हर जगह बस पहनकर जा सकेंगी। तो अगर आप ये 5 तरह के बेसिक फुटवियर को अपने पास रखती हैं तो हर बार कपड़ों से मैच करते सैंडल और शूज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर वाले आपको खर्चीला कहना भी बंद कर देंगे।

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Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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