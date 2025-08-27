ब्लाउज की ये डिजाइन होती हैं एवरग्रीन, हर साड़ी को बना देंगी स्टाइलिश evergreen blouse designs that make saree stylish for all occasions, फैशन - Hindustan
Must have blouse design: किसी भी साड़ी के साथ अगर आप इन 5 तरह के ब्लाउज डिजाइन को स्टिच करवा लेती हैं तो ये हमेशा फैशन में बने रहेंगे। ये एवरग्रीन ब्लाउज डिजाइन हैं जो किसी भी साड़ी के साथ सिलवाया जा सकता है।

Aparajita
Wed, 27 Aug 2025
साड़ी की सुंदरता परफेक्ट ब्लाउज से ही बढ़ती है। अगर आपके ब्लाउज की डिजाइन से लेकर फिटिंग तक सही नही है तो साड़ी पहनकर भी आपको मनचाहा गॉर्जियस लुक नहीं मिल सकता। खासतौर पर अगर आप स्टाइलिश दिखना चाहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हर बार ट्रेंडी डिजाइनर ब्लाउज सिलवा लिया तो कुछ समय बाद पुराने हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ डिजाइन एवरग्रीन होती हैं, जो हमेशा आपको स्टाइलिश लुक देंगी और लगभग हर तरह की साड़ी के साथ बनवाई जा सकती हैं।

हॉल्टर नेक ब्लाउज

अगर आप क्लासी और गॉर्जियस एक साथ दिखना चाहती हैं तो हॉल्टर नेक ब्लाउज को जरूर स्टिच करवा कर रख लें। ये ब्लाउज सिंपल साड़ी को भी डिजाइनर बना सकते हैं। इसमे भी दो डिजाइन हो सकती है। एक वी नेक डिजाइन और एक हाई नेक डिजाइन। तो अपनी बॉडी शेप के हिसाब से ब्लाउज की डिजाइन चुनें।

डिजाइनर स्लीव

ब्लाउज की स्लीव पर केप डिजाइन या पफ स्लीव बनवा लें। एंब्रायडरी और सिल्क फैब्रिक वाले ब्लाउज पर स्लीव को डिजाइन वाले सिलवा लें।

स्वीटहार्ट नेकलाइन

स्वीटहार्ट नेकलाइन भी एवरग्रीन डिजाइन है। जो ब्लाउज को ब्यूटीफुल बना देती हैं। खासतौर पर अगर स्ट्रैपी स्लीव सिलवा रही तो उसमे स्वीटहार्ट नेकलाइन गॉर्जियस दिखता है। ये नेकलाइन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ही फैंसी और डिजाइनर लुक दिखता है।

राउंड नेकलाइन

राउंड नेकलाइन डिजाइन भी एवरग्रीन है। खासतौर पर डीप राउंड नेकलाइन ब्यूटीफुल दिखती है। इस तरह के नेकलाइन के साथ शार्ट केप स्लीव डिजाइन स्टिच करवाएं। ये नेकलाइन वी शेप की तरह ही आपको गॉर्जियस दिखाने में मदद करेगी।

स्कूप नेकलाइन

ब्लाउज की बैक पर अगर आप एक एवरग्रीन डिजाइन को स्टिच करवाना चाहती हैं तो स्कूप नेकलाइन सिलवाएं। साथ ही ये लहंगे के ब्लाउज के साथ भी परफेक्ट लुक देती है। इस तरह के नेकलाइन पर डिजाइनर लटकन लगवा सकते हैं।

