छोटे कद की महिलाएं भी दिखेंगी लंबी बस पता होने चाहिए सही ड्रेसिंग सेंस के ये फैशन नियम

अपनी कद-काठी की वजह से हम अक्सर कुछ खास तरह के कपड़े नहीं पहनते। लंबाई कम होने के कारण अगर आप पारंपरिक परिधान पहनने से बचती हैं, तो कुछ बातें आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं, बता रही हैं स्वाति गौड़।

Sat, 9 Aug 2025 11:22 AM
ऊंचा-लंबा कद सिर्फ पुरुषों की ही नहीं, बल्कि महिलाओं की भी तमन्ना होती है, क्योंकि लंबा कद खूबसूरती और व्यक्तित्व दोनों में चार-चांद लगा देता है। आपने गौर भी किया होगा कि ज्यादातर अभिनेत्रियों और मॉडल्स की लंबाई सामान्य महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा होती है। वैसे भी साड़ी, लहंगे और पटियाला सूट जैसे परिधान लंबी महिलाओं पर ज्यादा फबते हैं, लेकिन कुदरत ने सभी महिलाओं को एक जैसी कद-काठी से नहीं नवाजा है। छोटे-बड़े कद के साथ महिलाओं की शारीरिक सरंचना में भी विविधता होती है। ऐसे में कभी-कभी कोई पारंपरिक परिधान पसंद आने पर भी छोटे कद की वजह से मन-मसोस कर रहना पड़ता है।

फैशन एक्सपर्ट्स इसे कोई बड़ी समस्या नहीं मानते। अपना फैशन बुटीक चलाने वाली पूनम वर्मा इस विषय में कहती हैं, 'मनपसंद कपड़े पहनने में आपकी लंबाई या शारीरिक सरंचना बाधा बन ही नहीं सकती। बस, आपको सही ड्रेसिंग सेंस के नियम और फैशन टिप्स मालूम होने चाहिए। सही रंगों, कट्स और पैटर्न्स का चुनाव करके कम लंबाई के बावजूद भी आप साड़ी, लहंगे और अनारकली सूट जैसे पारंपरिक कपड़े बड़े आराम से पहन सकती हैं और लंबी लग सकती हैं।' तो भला देर किस बात की है! आप भी इन आसन से टिप्स को ध्यान में रखकर अपनी मनपसंद पारंपरिक पोशाक पहनकर लोगों से तारीफ पाने के लिए तैयार हो जाइए :

पहनें एक जैसा रंग

अपने एथनिक वियर में बहुत सारे रंगों के इस्तेमाल से बचें। असल में किसी भी आउटफिट में एक से ज्यादा रंगों का इस्तेमाल आपको कम लंबा दिखा सकता है। इसके विपरीत जब पूरी पोशाक किसी एक ही रंग की होती है, तो देखने वाले की नजरें अलग-अलग रंगों पर नहीं टिकती हैं। नतीजतन, सिर से पांव तक देखने में कद लंबा लगता है। उदाहरण के लिए लहंगे और साड़ी जैसे पारंपरिक परिधानों में कॉन्ट्रास्ट रंगों की बजाय एक ही रंग के विभिन्न टोन इस्तेमाल करें। इसी तरह सलवार सूट में भी मैचिंग रंगों की बजाय किसी एक सॉलिड कलर को चुनें।

चुनें बारीक कढ़ाई

छोटे कद वाली महिलाओं को भारी काम वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे कद और ज्यादा छोटा लगता है। कोशिश करें कि साड़ी का बॉर्डर पतला हो और लहंगे में भी बारीक बूटियों वाला काम हो। इसी प्रकार सलवार सूट का चुनाव करते समय कढ़ाई का काम गले और बाजुओं पर ही हो। सलवार और कुर्ते की हेमलाइन पर भारी कसीदाकारी न करवाएं। इससे देखने वाले का ध्यान नीचे की तरफ ही जाएगा। हल्के वर्क वाले डिजाइन चुनें।

प्रिंट और पैटर्न पर दें ध्यान

अपने लिए पारंपरिक परिधान का चुनाव करते समय उसके प्रिंट और पैटर्न पर विशेष ध्यान दें। आड़ी धारियों वाले कपड़े लंबाई कम दिखाने के साथ-साथ शरीर भारी होने के आभास भी देते हैं, इसलिए अपने सूट और कुर्ते हमेशा सीधी धारियों वाले ही चुनें। इससे आंखें ऊपर से नीचे तक बिना कहीं रुके एक ही फ्रेम में देखती हैं और कद लंबा होने का आभास होता है। इसी प्रकार बड़े-बड़े फूल-पत्तियों वाले प्रिंट कद को दबा हुआ दिखाते हैं। इसके विपरीत छोटे प्रिंट वाले कपड़ों में लंबाई ज्यादा नजर आती है।

फिटिंग हो बिल्कुल सही

आपका ऑउटफिट भले ही बहुत महंगा और खूबसूरत क्यों न हो, यदि उसकी फिटिंग सही न हो तो पूरा रंग फीका पड़ सकता है। अपने कपड़ों की फिटिंग पर खास ध्यान देना चाहिए। वैसे भी नाप से बड़े कपड़े कद को और छोटा दिखाते हैं और जरूरत से ज्यादा चुस्त कपड़े देखने में बेढंगे लगते हैं। कपड़े हमेशा सही नाप के ही चुनें। बहुत ज्यादा लंबे और ढीले कुर्ते पहनने के बजाय सही फिटिंग वाले ऐसे कुर्ते पहनें, जिनकी लंबाई घुटनों से थोड़ी ही नीचे हो। इसी प्रकार पटियाला सलवार की जगह थोड़े कम घेर वाली सलवार चुनें। साड़ी और लहंगे का चुनाव करते समय भी उनके बॉर्डर पर ध्यान दें कि वह बहुत ज्यादा चौड़ा न हो। गले के डिजाइन के लिए वी-नेक और जवाहर कट चुनें। ये ब्लाउज और कुर्तों पर बहुत अच्छे लगेंगे।

ऐक्सेसरीज हों खूबसूरत

एथनिक वियर के साथ जब तक शानदार ऐक्सेसरीज न हों, तब तक लुक पूरा नहीं होता। अपने लिए ज्वेलरी और पर्स आदि का चुनाव करते समय भी आपकाे सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा भारी गहने आपके व्यक्तित्व को निखारने की बजाय दबा सकते हैं। बेहतर होगा कि रानी हार और चोकर जैसे जेवर की बजाय आप गले से थोड़ा नीचे लटकता हुआ कोई नेकलेस पहनें ताकि गर्दन लंबी होने का आभास हो। इसी प्रकार हेवी झुमके या चांदबाली की बजाय थोड़े हल्के ईयर रिंग पहनें। जहां तक पर्स या हैंडबैग की बात है, तो बहुत ज्यादा चेन और बक्कल वाले हैंडबैग की जगह खूबसूरत सा क्लच इस्तेमाल करना ज्यादा उचित होगा।

