मेकअप प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं बल्कि उनकी सही देखभाल भी करना है जरूरी, नहीं तो होगा नुकसान
त्वचा की देखभाल और मेकअप से जुड़े मुद्दों पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का विश्वसनीय स्रोत। इस कॉलम के जरिये हम एक एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं ब्यूटी एक्सपर्ट गुंजन
मेकअप करना तो लगभग सारी लड़कियों को पसंद होता है। लेकिन केवल मेकअप करने से काम नहीं चलता बल्कि उन महंगे और कीमती प्रोडक्ट की सही देखभाल भी जरूरी है। जैसे कि हेयर रिमूव करने वाला एपिलेटर भी आपको इंफेक्शन दे सकता है और कई बार प्रोडक्ट बिना यूज ही एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसे में ब्यूटी एक्सपर्ट से जानें आपके पूछे कुछ सवालों के जवाब।
मैं अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए पिछले तीन-चार सालों से एपिलेटर का इस्तेमाल कर रही हूं। कुछ वक्त से मेरे कंधे और चेहरे पर एपिलेटर के इस्तेमाल के 15-20 दिन बाद दाने नजर आने लगे हैं। इन दानों में दर्द नहीं होता, पर ये आसानी से नजर आने लायक आकार के होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं एपिलेटर का इस्तेमाल बंद कर दूं?
-सुरभि पांडेय, गोरखपुर
एपिलेटर की वजह से इस तरह की समस्या तब होती है, जब अनचाहे बालों की ग्रोथ की दिशा को ध्यान में न रखते हुए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एपिलेटर का इस्तेमाल करने के बाद त्वचा पर दाने या रैशेज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि त्वचा में कोई इंफेक्शन पैदा हो रहा है। इससे बचने के लिए एपिलेटर की साफ-सफाई बहुत जरूरी है। मुझे इस बात का अंदेशा है कि आप एपिलेटर की साफ-सफाई को अनदेखा करती हैं और इसी वजह से आपको यह समस्या हो रही है। जिस जगह पर एपिलेटर का इस्तेमाल कर रही हैं, त्वचा के उस हिस्से पर कुछ देर स्क्रब का इस्तेमाल करें। स्क्रब को अच्छी तरह से धोने और चेहरे को पोंछने के बाद ही वहां एपिलेटर का इस्तेमाल करें। एपिलेटर का इस्तेमाल करने के बाद त्वचा पर एक-दो दिन एलोवेरा जेल, बोरोलिन या फिर कोई और एंटीसेप्टिक क्रीम जरूर लगाएं। इससे इंफेक्शन का खतरा कम होगा। यह इंफेक्शन ही धीरे-धीरे एक्ने या मुहांसे का रूप लेता है। इन दानों में आपको दर्द नहीं होगा, पर धीरे-धीरे यह इंफेक्शन का रूप ले सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप पूरी सावधानी बरतते हुए ही एपिलेटर का इस्तेमाल करें।
⦁मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने का बहुत शौक है, पर मैं मेकअप नियमित रूप से नहीं करती हूं। इसका नतीजा यह होता है कि अकसर मेरे मेकअप प्रोडक्ट बिना बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए ही एक्सपायर हो जाते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स की खरीदारी करते वक्त मैं किन बातों का ध्यान रखूं ताकि मेकअप प्रोडक्ट्स की ये बर्बादी कम की जा सके?
-पूजा गांधी, पटना
अगर आप नियमित रूप से मेकअप करती हैं, तो तरह-तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने में कोई दिक्कत नहीं। नियमित रूप से मेकअप करने की वजह से वे एक्सपायर होने से पहले खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नियमित रूप से मेकअप नहीं करती हैं, तो सीमित मात्रा में मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने में ही समझदारी है। सबसे पहले तो यह देखें कि कौन-सा प्रोडक्ट किन अलग-अलग चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, लिपस्टिक का इस्तेमाल ब्लश के रूप में भी किया जा सकता है। काजल से आप रूट टचअप भी कर सकती हैं। काजल लाइनर का काम भी कर सकता है। मस्कारा का इस्तेमाल आप बेबी हेयर को चिपकाने के लिए भी कर सकती हैं। सबसे पहले अपनी जरूरत देखें और उसके मुताबिक ही मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदें। बाजार में दिख रहे तरह-तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स के लालच में न फंसें। एक ही प्रोडक्ट का जब आप कई तरीके से इस्तेमाल करेंगी, तो उसके बर्बाद होने की आशंका भी कम होगी। खरीदारी करने से पहले यह देखें कि आपके हैंडबैग और ड्रेसिंग टेबल में पहले से कौन-कौन सी चीजें हैं। ऐसा करने से एक ही प्रोडक्ट की कई बार खरीदारी से आप बच जाएंगी। ड्रेसिंग टेबल को व्यवस्थित करें ताकि आपको हमेशा यह मालूम रहे कि आपके पास कौन-कौन सी चीजें हैं और किन चीजों को खरीदने की आपको जरूरत है। अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है, तो पहले उसका ट्रायल पैक या टेस्टर खरीदें। ये जल्दी खत्म हो जाएंगे और बर्बादी कम होगी।
