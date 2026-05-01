समर्स डील में 999 के अंदर खरीदें कॉटन कुर्ता सेट्स के ये 8 खूबसूरत विकल्प
क्या आपको भी गर्मी में हल्के आरामदायक कपड़े चाहिए, तो कॉटन कुर्ता सेट्स के इन 8 विकल्प पर एक नजर जरूर डालें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर सीजन अत्यधिक पसीना, धूल गंदगी, सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को अधिक संवेदनशील बना देती हैं। ऐसे में खुजली, इरिटेशन और घमौरियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी भी सेंसिटिव है, तो ऐसे में कॉटन कुर्ता सेट्स से बेहतर और कुछ भी नहीं! गर्म मौसम में कॉटन के हल्के आरामदायक कुर्ता सेट्स शरीर पर पूरे दिन आरामदायक महसूस होते हैं। अगर आपने अभी तक समर कलेक्शन में कॉटन कुर्ता सेट्स शामिल नहीं किए, तो ये अच्छा मौका है! इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Siril के इस कॉटन कुर्ता सेट की हल्का और मुलायम फैब्रिक गर्मी के लिए इसे आरामदायक विकल्प बनाती है। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, साथ ही थ्रेड एंब्रायडरी भी की गई है। अगर आप भी लंबे समय से आरामदायक परंतु स्टाइलिश कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं, साथ ही इसका रिफ्रेशिंग रंग गर्मियों में तरोताजा लुक देगा।
हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स इसे आराम से लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। इसमें स्ट्रेट कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा का सेट आएगा। ये सभी चीजें 76% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं।
Rytras A लाइन कुर्ता सेट समर्स में महिलाओं की फर्स्ट चॉइस बन जाएगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक होने के साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न और इसका कलर कॉन्बिनेशन भी बेहद यूनिक है। महिलाओं ने इस आउटफिट को काफी पसंद किया है। अगर आपने अभी तक इन्हें समर कलेक्शन में शामिल नहीं किया, तो ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें। ये एक सिंपल और अट्रैक्टिव आउटफिट ऑप्शन है।
Meera Fab का कॉटन फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट एथेनिक वेयर आउटफिट है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। वहीं इसकी फैब्रिक की बात करें, तो वो बेहद हल्की और आरामदायक है। चिलचिलाती गर्मी में भी ये कुर्ता सेट शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखेगी। अगर आपको भी मेरी तरह हल्के और आरामदायक कपड़े पसंद हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये V नेक कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस पर बने अलग-अलग तरह के प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। साधारण से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। हल्की और मुलायम फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट हवादार है, इसलिए गर्मी में शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी को ठंडा रखता है।
अगर आप कॉटन के बजट फ्रेंडली वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो ये कुर्ता प्लाजो सेट जरूर ट्राई करें। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा। कॉटन के इस कुर्ता सेट पर की गई थ्रेड एंब्रायडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। इसके 10 अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Yash Gallery का कॉटन कुर्ता सेट का आकर्षक लुक आप सभी को पसंद आएगा। इसका लुक जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। खासकर जिन महिलाओं को ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पसंद हैं, उनके लिए ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसमें प्लेन कुर्ता के साथ प्रिंटेड प्लाजो आएगा, जो इसे एक आकर्षक आउटफिट ऑप्शन बनाता है। वर्किंग महिलाएं इसे ऑफिस वियर के तौर पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
PARTHVI का 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है और इस पर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर कलर और डिजाइन को सभी ने एप्रिशिएट किया है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।