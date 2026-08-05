हरियाली तीज स्पेशल ऑफर्स: आधे से कम दाम में खरीदें सिल्क कुर्ता सेट्स की वैरायटी
सावन में महिलाओं को बेसब्री से हरियाली तीज का इंतजार रहता है। अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की है, तो Amazon के इन सिल्क कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सावन का सुहाना महीना त्योहारों का मौसम साथ लाता है। इस बार 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी, आप सब से तैयारी तो शुरू कर दी होगी? अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो हम आपके लिए लाए हैं, सिल्क फैब्रिक से तैयार कुछ खूबसूरत कुर्ता सेट्स जिसे तीज के मौके पर मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। सिल्क फैब्रिक सालों से महिलाओं की पसंदीदा रही है। जहां ट्रेडिशनल वियर की बात आती है, वहां सिल्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले सिर्फ सिल्क साड़ियों का क्रेज था और अब सलवार सूट और कुर्ता सेट्स भी महिलाओं को काफी पसंद आ रहे हैं। अगर आपको भी तीज के मौके पर साड़ी की जगह सूट पहनना है, तो सिल्क फैब्रिक से तैयार इन कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें।
Mokosh की सिल्क फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का लुक कमाल का है। ये ट्रेडिशनल वियर त्योहारों के मौके पर आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। इसमें कुर्ते पर एंब्रॉयडरी की गई है, साथ ही कंट्रास्ट में दुपट्टा भी मिल जाएगा, जो इस पूरे सेट के आकर्षण का केंद्र है। ट्रेडिशनल लुक के लिए आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। यह लाइट वेट और कंफर्टेबल है, इसे लंबे समय तक पहनने के बाद भी बॉडी पूरी तह रिलैक्स्ड रहेगी। साथ ही बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस समय 68% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
2. VredeVogel Women's Silk Blend Embroidered Kurta with Pant & Dupatta Set
VredeVogel के सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट को महिलाएं किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर स्टाइल कर सकती हैं। त्यौहार हो या शादी सीजन आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसका कपड़ा शरीर पर हल्का आरामदायक रहेगा, इस प्रकार आप बेफिक्र होकर इन आउटफिट्स को अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी लाइट वेट कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो इसे 86% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
3. GoSriKi Women's Rayon Blend Straight Embroidered Kurta with Pant & Dupatta
Gosiriki का एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट आप सभी के लुक में चार चांद लगा देगा। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, अभी हरियाली तीज आएगी फिर रक्षाबंधन और उसके बाद दशहरा और दिवाली, आप इस कुर्ता सेट को किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ये देखने में जितना साधारण है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। साथ ही ये एक आकर्षक लुक देगा, जिसमें आप अपना स्टाइल खुलकर फ्लॉन्ट कर सकती हैं।
4. VredeVogel Women's Cotton Silk Jacquard Kurta Pant Set with Banarasi Silk Dupatta
Vredevogel ब्रांड का कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार ये स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट साधारण मगर आकर्षक आउटफिट विकल्प है। अगर आपको भी ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी किया जा सकता है। इसपर पर 85% का ऑफ भी उपलब्ध है, बिना इंतजार किए मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Mokosh सिल्क एंब्रॉयडरी अनारकली कुर्ता सेट का लुक जितना आकर्षक है, इस आउटफिट का कपड़ा शरीर पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। ये कुर्ता सेट आपके लुक में एक अलग आकर्षण जोड़ते हैं। इतना ही नहीं इसका रंग और डिजाइन भी बेहद यूनीक है। इसे हरियाली तीज से लेकर राखी जैसे त्योहारों के मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसमें 7 अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर 73% का छूट भी मिल जाएगा।
6. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
हरियाली तीज के लिए हल्के आरामदायक कुर्ता सेट की तलाश है, तो सिल्क फैब्रिक से तैयार Klosia के इस कुर्ता सेट पर एक नजर जरूर डालें। इस अनारकली कुर्ते पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहे हैं। इसका रंग और डिजाइन दोनों ही बेहद आकर्षक है। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। वेडिंग और फेस्टिव सीजन इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसपर 73% का ऑफ मिल जाएगा, आधे से कम दाम में फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
7. Klosia Women Embroidery Solid Straight Kurta and Pant Set with Dupatta
हरियाली तीज स्पेशल हरे रंग के सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट आपके लुक में चार चांद लगा देगा। शादी हो या त्यौहार आप इन्हें किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। इसपर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है, साथ ही उसकी डिटेलिंग भी काफी खूबसूरत है। इस समय ये 73% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।
8. Nermosa Women Embroidery Solid A-Line Kurta and Pant Set with Dupatta
सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट महिलाओं को काफी पसंद आएगा। अगर आप लंबे समय से पार्टी वियर कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो ये ट्रेडीशनल वियर आउटफिट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसे त्यौहार, शादी, पार्टी, एनिवर्सरी यहां तक कि ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी किया जा सकता है। ये देखने में जितना साधारण है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। साथ ही ये एक आकर्षक लुक देगा, जिसमें आप अपना स्टाइल खुलकर फ्लॉन्ट कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें