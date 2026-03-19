सफेद रंग में दिखें सबसे अलग, नवरात्रि डे 1 के लिए बेस्ट फैशन टिप्स
नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग पहनना बहुत खास माना जाता है। यह शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। जानें कैसे आप इस रंग को स्टाइल करके एक एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक पा सकते हैं।
नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, इस दिन सफेद रंग पहनने की मान्यता है। हालांकि, इस बार नवरात्रि का पहला दिन गुरुवार को है तो इस दिन कई लोग पीले रंग को प्राथमिकता देते हैं लेकिन नवरात्रि दिनों के अनुसार पहले दिन सफेद रंग पहना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। यह रंग ना केवल आपको हल्का और फ्रेश महसूस कराता है, बल्कि आपके लुक को भी बहुत ग्रेसफुल बना देता है। इसके लिए आप भारतीय अभिनेत्रियों के लुक से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
क्यों खास है सफेद रंग?
सफेद रंग मन को शांति देता है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। यह रंग सादगी के साथ-साथ एक खास एलिगेंस भी देता है। नवरात्रि के पहले दिन सफेद पहनकर आप मां शैलपुत्री की ऊर्जा से खुद को जोड़ सकते हैं।
किस तरह के आउटफिट चुनें?
आप अपनी पसंद के अनुसार सफेद रंग में कई तरह के आउटफिट चुन सकते हैं:
- सफेद सूट या अनारकली
- सफेद साड़ी
- कुर्ती और प्लाजो सेट
- इंडो-वेस्टर्न ड्रेस
- अगर आप दिन के समय पूजा में जा रहे हैं, तो हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना बेहतर रहेगा।
कंगना रनौत: कंगना ने यहां सफेद रंग का अनारकली सूट पहना है जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं। सिंपल होते हुए भी ये लुक एकदम क्लासी और एलिगेंट है। नवरात्रि के पहले दिन इस तरह का सूट जरूर पहन सकती हैं।
ज्वेलरी कैसे रखें?
सफेद रंग के साथ सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो पर्ल (मोती) ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। सिल्वर झुमके, मोती का नेकलेस, सिंपल कंगन। बहुत ज्यादा भारी ज्वेलरी पहनने से बचें, ताकि लुक सॉफ्ट और एलिगेंट बना रहे।
मेकअप और हेयरस्टाइल
सफेद आउटफिट के साथ हल्का मेकअप सबसे अच्छा लगता है। न्यूड या पिंक लिपस्टिक, हल्का काजल, सॉफ्ट ब्लश। हेयरस्टाइल में आप बन, पोनीटेल या खुले बाल रख सकते हैं। यह आपके लुक को और भी नेचुरल बनाएगा।
काजोल: काजोल ने यहां शीयर फैब्रिक वाली व्हाइट साड़ी पहनी है जिसका गोल्डन बॉर्डर उसे सबसे अलग बना रहा है। मिनिमल स्टाइलिंग को ध्यान में रखते हुए काजोल ने लाइट मेकअप किया है, छोटी-सी बिंदी लगाई है और पोनी हेयरस्टाइल किया है। वहीं, कानों के स्टेटमेंट स्टड्स भी देखने लायक हैं।
क्यों है यह लुक परफेक्ट?
- सिंपल और क्लासी
- हर उम्र के लिए उपयुक्त
- दिन और रात दोनों के लिए परफेक्ट
- आसानी से स्टाइल किया जा सकता है।
फैशन टिप: नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग पहनना सिर्फ परंपरा ही नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है। सही तरीके से स्टाइल करके आप इस सिंपल रंग में भी बेहद खूबसूरत और एलिगेंट दिख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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