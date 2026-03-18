सिल्क साड़ी पहननी है स्टाइलिश तरीके से? रानी मुखर्जी के लुक से लें आइडिया
बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी का साड़ी स्टाइल हमेशा ऑन प्वाइंट होता है, वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं। एक बार फिर उनका ट्रेडिशनल लुक चर्चा में आ गया है। सिल्क साड़ी पहने उन्होंने कमाल का लुक शेयर किया है।
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हमेशा अपने क्लासिक और एलिगेंट स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। इस बार उनका ट्रेडिशनल साड़ी लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।
इस तस्वीर में रानी मुखर्जी ने एक बेहद खूबसूरत हरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी है, जो उन्हें एकदम रॉयल और ग्रेसफुल लुक दे रही है। साड़ी पर गोल्डन बूटियों का महीन और शानदार काम किया गया है। साड़ी का चौड़ा गोल्डन बॉर्डर पूरे लुक को और भी खास बना रहा है। यहां जानें उनके लुक से जुड़ी खास बातें और स्टाइलिंग डिटेल्स -
साड़ी की खासियत
- रानी की साड़ी का गहरा हरा रंग बहुत ही रिच और क्लासी दिख रहा है। इस पर बना गोल्डन डिजाइन इसे ट्रेडिशनल टच देता है।
- साड़ी का पल्लू भी काफी भारी और खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, जो पूरे आउटफिट को एक रॉयल फील देता है।
ब्लाउज डिजाइन
- उन्होंने इस साड़ी के साथ गोल्डन रंग का हाफ स्लीव ब्लाउज पहना है। इसका सिंपल लेकिन शाइनी लुक साड़ी के साथ बहुत अच्छी तरह मैच कर रहा है।
- ब्लाउज का डिजाइन ज्यादा भारी नहीं है, जिससे पूरा फोकस साड़ी पर ही बना रहता है।
ज्वेलरी और एक्सेसरीज
- रानी मुखर्जी ने अपने लुक को पूरा करने के लिए हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी चुनी है।
- उन्होंने बड़े पेंडेंट वाला मल्टी-लेयर पर्ल नेकलेस पहना है, जो उनके लुक को और भी रिच बना रहा है। इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स और कंगन भी पहने हैं।
मेकअप और हेयरस्टाइल
- रानी ने अपने मेकअप को बहुत सिंपल और नेचुरल रखा है। न्यूड मेकअप और सॉफ्ट ग्लो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है।
- बालों को उन्होंने साफ-सुथरे बन में स्टाइल किया है, जो ट्रेडिशनल लुक के साथ पूरी तरह फिट बैठता है। वहीं, बन में लगा गजरा पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है।
- माथे पर हरी गोल बिंदी उनके पूरे लुक को संतुलित कर रही है।
क्यों है यह लुक खास?
- क्लासिक और टाइमलेस स्टाइल
- फेस्टिव और वेडिंग दोनों के लिए परफेक्ट
- सिंपल लेकिन रॉयल लुक
- हर उम्र की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन
कैसे करें इस लुक को रीक्रिएट?
ग्रीन या किसी भी डार्क रंग की सिल्क साड़ी चुनें, गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी को प्राथमिकता दें। हैवी और एलिगेंट ज्वेलरी के साथ लुक को कंप्लीट करें। मेकअप को नेचुरल और सटल रखें। हेयरस्टाइल में जूड़ा बनाएं या फिर वेवी कर्ल्स के साथ खुला रख सकते हैं।
फैशन टिप: रानी मुखर्जी का यह ट्रेडिशनल साड़ी लुक सादगी और एलिगेंस का परफेक्ट उदाहरण है। अगर आप फेस्टिव या शादी के लिए कोई क्लासिक आउटफिट ढूंढ रहे हैं, तो यह लुक आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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