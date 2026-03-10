Hindustan Hindi News
Eid 2026 Mehndi: ईद पर हाथों में उतर आएगा चांद, यहां देखें सिंपल और खूबसूरत मेंहदी डिजाइन!

Mar 10, 2026 05:36 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Eid 2026 Mehndi Designs: अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि ईद पर कैसी मेंहदी लगाने वाली हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं। मिनिमल से ले कर फुल हैंड मेंहदी तक के ये डिजाइन बेहद ही खूबसूरत लगेंगे।

ईद आने वाली है और अब तक अपने अपने आउटफिट, ज्वैलरी और मेकअप से जुड़ी मोटी-मोटी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। इन सभी के अलावा ईद पर मेंहदी लगाने का भी रिवाज है। घर की लड़कियां और महिलाएं जब तक हाथों में हीना ना सजा लें, त्यौहार वाली वाइब ही कहां आती है। खैर, ये बिल्कुल सही मौका है अपने लिए एक परफेक्ट मेहंदी डिजाइन खोजने का। अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि ईद पर कैसी मेंहदी लगाने वाली हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं। मिनिमल से ले कर फुल हैंड मेंहदी तक के ये डिजाइन बेहद ही खूबसूरत लगेंगे। सभी इतने सिंपल डिजाइन हैं कि थोड़ी बहुत मेंहदी लगाना जानती हैं, तो इन्हें आराम से बना लेंगी।

खूबसूरत मिनिमल चांद डिजाइन

Eid 2026 Mehndi Designs

मिनिमल मेंहदी लुक आजकल काफी ट्रेंड में हैं। ये देखने में जितने सुंदर लगते हैं, बनाने में उतने ही सिंपल भी होते हैं। ऐसे में ईद पर आप ये वाला पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। इसमें चाँद का बहुत ही सुंदर पैटर्न है और उंगलियों पर बना डिजाइन भी बेहद ही प्यारा है। रचने के बाद तो ये बहुत ही बढ़िया है।

मंडला मेंहदी डिजाइन लगेगा सुंदर

Eid 2026 Mehndi Designs

ईद के खास मौके पर आप मेंहदी का ये मंडला डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। ये भी बनाने में काफी सिंपल होता है और देखने में काफी प्यारा लगता है। मेंहदी लगाना नहीं भी जानती हैं तो इस तरह के पैटर्न आसानी से बना सकती हैं। बस बीच में कोई सिक्का या ढक्कन रखकर गोला बना और उसके चारों तरह और उंगलियों पर सुंदर बूटियां बना लें।

ट्रेंडी बारीक मेहंदी डिजाइन

Eid 2026 Mehndi Designs

बारीक मेहंदी डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है। इसमें मेंहदी से बेहद ही बारीक और डीटेल्ड डिजाइन बनाया जाता है। ये बहुत ही यूनिक और मॉडर्न पैटर्न लगता है। अगर आप ज्यादा भरवां मेहंदी पसंद नहीं करती हैं, तो इस ईद ये डिजाइन कर सकती हैं।

मिनिमल लोटस डिजाइन मेंहदी

Eid 2026 Mehndi Designs

अगर आप मिनिमल मेंहदी पसंद करती हैं तो ये एक डिजाइन भी काफी प्यारा लगेगा। बनाने में बेहद ही सिंपल है लेकिन रचने के बाद इतना क्लासी और सुंदर लगता है कि हर कोई आपके हाथों की तारीफ करता रह जाएगा।

फुल हैंड मेंहदी डिजाइन

Eid 2026 Mehndi Designs

अगर आपको फुल हैंड मेंहदी पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल डिजाइन नहीं चाहिए तो ये वाला पैटर्न बेस्ट रहेगा। ये लगाने में भी सिंपल है और आपका पूरा हाथ भरने के बाद भी पैटर्न मॉडर्न ही लगेगा। रचने के बाद इतना खूबसूरत लुक आने वाला है कि हर कोई पूछेगा मेंहदी कहां से लगवाई है।

ईद के चांद वाली स्पेशल मेहंदी

Eid 2026 Mehndi Designs

ईद स्पेशल मेहंदी लगाना चाहती हैं तो ये पैटर्न भी एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें चाँद, गुलाब और जालीदार पैटर्न इतना सुंदर तरीके से बना हुआ है कि देखने में बेहद ही प्यारा लगेगा। बेस्ट बात है कि लगाने में ही ये आसान है।

सिंपल लेकिन खूबसूरत पैटर्न

Eid 2026 Special Mehndi Designs

ईद के मौके पर लगाने के लिए मेंहदी का ये पैटर्न भी एकदम परफेक्ट रहेगा। बहुत सिंपल है लेकिन रचने के बाद इसमें रंग भी अच्छा आता है और ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है।

(All Images Credit: Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

