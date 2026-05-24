काम की बात: बनारसी-कांजीवरम जैसी चमक देखकर न खरीदें महंगी साड़ी! मार्केट में बिक रही नकली साड़ियां, इन तरीकों से करें पहचान
बनारसी या कांजीवरम की साड़ियां पहनने का शौक हर महिला को होता है और सभी की अलमारी में ये साड़ियां आपको जरूर मिलेंगी। लेकिन क्या आप असली बनारसी या कांजीवरम सिल्क साड़ी ही पहन रही हैं। नकली-असली साड़ी की पहचान करने के कुछ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं।
Tips To Choose Real Banarasi or Kanjivaram Saree: महिलाओं का महंगा और खास साड़ियां जैसे बनारसी, सिल्क, कांजीवरम पहनना काफी पसंद होता है। आप किसी भी महिला की कपड़ों की अलमारी खोलकर देख लीजिए, आपको बनारसी या फिर कांजीवरम की खूबसूरत साड़ियां जरूर मिलेंगे। सवाल ये है कि क्या आप असली साड़ी ही खरीद या पहन रही हैं। कहीं आपकी अलमारी में नकली साड़ी तो नहीं रखी हुई है। आजकल मार्केट में असली बताकर नकली बनारसी या फिर कांजीवरम की साड़ियां खूब बेची जा रही है। बुरी बात ये है कि इनके दाम असली जैसे ही आप से वसूल लिए जाते हैं लेकिन असल में ये नकली होती हैं। अगर आप भी अक्सर बनारसी या कांजीवरम की साड़ी खरीदती रहती हैं, तो आज असली साड़ी की पहचान करने का तरीका भी जान लीजिए।
बनारसी-कांजीवरम साड़ियों की डिमांड
शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में बनारसी और कांजीवरम साड़ियों की डिमांड बाजारों में काफी बढ़ जाती है। इन साड़ियों की रॉयल लुक और सिल्क की चमक हर किसी को अपनी ओर खींचती है और महिलाएं रॉयल दिखने के लिए इन्हें खरीद लेती हैं। कई बार लोग सिर्फ चमक और डिजाइन देखकर साड़ी खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वह प्योर सिल्क नहीं है।
फैब्रिक कैसे है देखें
असली बनारसी और कांजीवरम साड़ी का कपड़ा सॉफ्ट होने के साथ थोड़ा भारी होता है। वहीं नकली साड़ियां हल्की और ज्यादा चमकदार दिखाई देती हैं। असली सिल्क की शाइन नैचुरल और सॉफ्ट होती है, जबकि नकली कपड़े की चमक आंखों में चुभने जैसी लगती है।
जरी वर्क पर गौर करें
बनारसी साड़ियों की खास पहचान उनका बारीक जरी वर्क होता है। असली साड़ी में जरी का डिजाइन साफ और बेहद फिनिशिंग वाला दिखता है। अगर आगे या पीछे से धागे बाहर निकल रहे हों या डिजाइन उलझा हुआ लगे, तो साड़ी नकली हो सकती है। हर तरह की साड़ियों में जरी वाली बुनाई काफी बारीक होती है। बनारसी साड़ी के बॉर्डर में आप जरी वर्क देखें।
सिल्क टैग चेक करें
असली सिल्क साड़ियों पर सिल्क मार्क (Silk Mark) का टैग लगा होता है, जो उसकी प्रमाणिकता बताता है। यह टैग भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। अगर साड़ी पर यह मार्क नहीं है, तो खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। आपकी कांजीवरम साड़ी नकली हो सकती है। हैंडलूम से बनी असली साड़ियों की बुनाई बेहद बारीक और साफ होती है। साड़ी के पीछे की तरफ भी डिजाइन साफ दिखाई देता है। नकली साड़ियों में फिनिशिंग नहीं होती।
कीमत से परखें
अगर कोई दुकानदार बहुत कम कीमत में प्योर बनारसी या कांजीवरम साड़ी का दावा कर रहा है, तो पक्का वह नकली या खराब क्वालिटी की हो सकती है। हमेशा बनारसी, कांजीवरम या सिल्क साड़ी अच्छी दुकान से ही खरीदें। अगर आप असली पहनना चाहती हैं, अगर बजट इश्यू है तो आप इन साड़ियों को ले सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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