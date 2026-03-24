बिना सिलाई-फिटिंग के ढीले कुर्ते को बनाएं परफेक्ट फिट, जानें स्वाति का सेफ्टी पिन ट्रिक
कुर्ता अगर सही फिटिंग का हो तो स्टाइलिश लुक देता है लेकिन अगर ढीला हो तो पूरा मूड खराब कर देता है। कही जाना हो और कुर्ते में फिटिंग न हो तो दूसरा ऑप्शन पहनना पड़ता है। लेकिन आप कुछ आसान फैशन हैक्स की मदद से कुर्ते की फिटिंग मिनटों में सही कर सकती हैं।
कभी-कभी जल्दी में कहीं निकलना हो और कपड़े मन मुताबिक फिट न हों, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। खासकर कुर्ता, जो सही फिटिंग में ही सबसे ज्यादा स्टाइलिश और एलीगेंट लगता है। ढीला कुर्ता भले ही ट्रेंड में पहन लिया जाए, लेकिन एथनिक लुक को परफेक्ट बनाने के लिए फिटेड कुर्ता ही बेहतर ऑप्शन होता है। ऐसे में अगर आपके पास समय कम हो और कुर्ता लूज हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना सिलाई या अल्टर कराए भी अपने ढीले कुर्ते को मिनटों में फिट बना सकती हैं। इमेज कोच स्वाति झा ने एक आसान सेफ्टी पिन हैक बताया है, जिसकी मदद से कुर्ता तुरंत टाइट और परफेक्ट फिटिंग वाला दिखने लगता है।
पहला- सेफ्टी पिन हैक
स्वाति का कहना है कि कुर्ते की सही फिटिंग पाने के लिए आपको सिर्फ 2 सेफ्टी पिन और एक डोरी या बड़ी बेल्ट या रिबन चाहिए होगा। बस इन चीजों से आपका अल्टर कराने का समय बचेगा। आपको बस ये करना है कि कुर्ते को उल्टा करें। फिर कमर वाले दोनों हिस्सों पर एक-एक सेफ्टी पिन लगा दें। अब रिबन या डोरी को इन सेफ्टी पिन में डालकर अपनी बॉडी के हिसाब से टाइट करते हुए बीच में गांठ बांध लें। अब उस कुर्ते को सीधा करें और पहन लें। बस आपको बिना अल्टर के ही कुर्ता टाइट मिल जाएगा।
2- दूसरा- रबर बैंड वाला तरीका
दूसरा तरीका स्वाति का नहीं है लेकिन ढीले कुर्ते को टाइट करने में मदद करेगा। आपको वही टेक्निक अपनानी है कुर्ते को उल्टा करना है। फिर वेस्ट के दोनों साइड पर कुर्ते को पकड़ते हुए गेटिस (रबर बैंड) से बांध देना है। इससे कुर्ता खुलेगा नहीं मजबूती भी आएगी और आपको परफेक्ट फिटिंग भी मिल जाएगी।
3- गांठ बांध लें
सेफ्टी पिन और रबर बैंड वाला हैक समझ नहीं आया तो सिंपल गांठ बांधने की ट्रिक को अपनाएं। आपको कुर्ते को उल्टा करना है और फिटिंग के हिसाब से साइड में कपड़े पर गांठ लगा लेनी है। गांठ छोटी लगाएं, जिससे ये बाहर की ओर उभरकर न दिखे। गांठ वाली ट्रिक से भी कुर्ता फिट दिखेगा और आपको कोई मेहनत नहीं करनी होगी। ये हैक आप कुर्ते को फिटिंग के साथ पहनने के लिए अपनाएं।
फैशन टिप्स- अगर आप किसी भी तरह से इन हैक्स को अपना नहीं पा रही हैं, तो ऊपर से बेल्ट या दुपट्टे का सहारा लें। पतली बेल्ट कुर्ते के बीच में लगाएं, ये स्टाइल बन जाएगा और आपको फिटिंग भी मिलेगी। इसके अलावा कुर्ता ऐसा है, जिस पर दुपट्टा लिया जा सकता है। तो ओपन स्टाइल में दुपट्टा कैरी करें। इससे लोगों की नजर आपके ढीले कुर्ते पर नहीं जाएगी और दुपट्टा आपके स्टाइल को संभाल लेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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