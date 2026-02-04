साड़ी को इस तरह से बांधेगी तो दिखेगी पतली कमर, सीख लें आसान तरीका
Hack to drap saree for slim waist: ऑर्गेंजा, टिश्यू जैसी साड़ियों को पहनते वक्त कमर पर बल्ज इकट्ठा हो जाता है और कमर फैली दिखती है। तो इस हैक के साथ ड्रैप करें साड़ी। वेस्ट स्लिम नजर आएगी।
साड़ी बांधना एक कला है। 5 मीटर लंबे कपड़े को करीने से सजा कर पहनने पर आप सबसे खूबसूरत नजर आ सकती है। बस शर्त ये है कि इसे बांधने का सलीका पता होना चाहिए। सेलिब्रेडी साड़ी ड्रैपर डॉली जैन बताती हैं कि साड़ी पहनते समय जितनी कम पिन होगी साड़ी की खूबसूरती उतनी ज्यादा निखर कर आएगी। काफी सारी महिलाएं कमर पर साड़ी बांधती तो हैं लेकिन साइड से वो नीट एंड क्लीन प्लीट्स नहीं बन पाती। और इस प्लीट्स को बनाने के लिए ढेर सारी पिन लगाने से साड़ियां खराब हो जाती है। ऐसे में ये बगैर पिन लगाए कमर की प्लीट्स को नीट एंड क्लीन बनाने का ट्रिक जरूर सीख लें। जिसकी मदद से मिनटों में आपकी साड़ी ऐसी बंधेगी कि बस आपकी पतली कमर ही हाइलाइट होगी।
स्लिम वेस्ट दिखाने के लिए साड़ी को बांधने का तरीका
कई बार साड़ी बांधने के बाद कमर के पास वो फूली सी दिखती है। जिसकी वजह से कमर एक्स्ट्रा मोटी नजर आने लगती है। साइड की इन प्लीट्स को बनाने के लिए पिन भी लगा सकते हैं। ऐसे में बस ये ईजी हैक आपके काम आ सकता है। जिसकी मदद से ऑर्गेंजा और टिश्यू जैसी साड़ियां जो फूली रहती है और कांजीवरम, बनारसी जैसी हैवी साड़ियां भी बिल्कुल सलीके से ड्रैप होंगी और कमर पर नीट प्लीट्स बनकर तैयार होंगी। बस इन स्टेप को फॉलो करें।
- सबसे पहले प्लीट्स बनाने के लिए साड़ी को हाथ में लें। अब लेफ्ट साइड जिधर प्लीट्स होंगी उधर की तरफ प्लीट्स को मेजर कर साड़ी में एक गांठ लगाकर छोड़ दें।
- अब प्लीट्स बनाएं और उन्हें पेटीकोट में टक करके पिन से फिक्स कर लें।
- अब जो गांठ वाला हिस्सा है उसे प्लीट्स के नीचे दूसरे साइड की तरफ खींच कर पेटीकोट में टक कर दें।
- ऐसा करने से साइड में नीट लुक बन जाएगा। बस इसे थोड़ा सा फिक्स कर प्लीट्स को मेंटेन कर सकती हैं।
- साड़ी को इस तरह ड्रैप करने से वेस्ट पर बल्ज नहीं क्रिएट होता है और कमर पतली नजर आती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
