लौट आया है ईयरचेन का फैशन लेकिन पहनने से पहले ये बातें जरूर जान लें

संक्षेप: जो ट्रेंड लौटकर दोबारा न आया, वह फैशन ही क्या! फैशन की दुनिया में इयर चेन का ट्रेंड दोबारा दस्तक दे रहा है। इसे अपनाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, बता रही हैं स्वाति शर्मा

जया प्रदा, श्री देवी, हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत कलाकारों के लुक में अक्सर एक चीज आमतौर पर दिखती थी। वह थी, इयरचेन। जिसे वे कान से बांधकर चोटी में फंसाती थीं। यह अक्सर कई लेयर वाली हुआ करती थी और कमाल की नजर आती थीं। पिछले वेडिंग सीजन में चोटी ने खूब धूम मचाई, तो भला इयरचेन कैसे पीछे रह सकती थी। इस बार इयर चेन फैशन में टक्कर का मुकाबला लेकर आई है। आज के दौर की अदाकाराएं भी इस ट्रेंड काे अपनाने से पीछे नहीं रहीं। कुछ दिनों पहले ही आलिया भट्ट ने इयर चेन वाले इयर रिंग का आपना लुक साझा किया था। उनके अलावा सोनम कपूर और शोभिता धूलिपला ने भी मिलता-जुलता लुक साझा किया था, जिसमें उन्होंने इयर चेन पहन रखी थी। इस नए चलन के बारे में स्टाइलिस्ट ईशा भंसाली कहती हैं कि इसका श्रेय जानी-मानी वेब सीरीज हीरामंडी को जाता है। एक लंबे समय बाद उसमें इस ट्रेंड की वापसी हुई और अब तो यह त्योहारों और समारोह का हिस्सा बनने को फिर से तैयार बैठी है। अगर आप भी इयर चेन के साथ स्टाइलिंग करना चाहती हैं, तो आपके लिए इस नए चलन की नई बातों के बारे में जानना जरूरी है:

जानिए क्या है नया? चलन में केवल इयर चेन ही नहीं है, बल्कि चेन वाली या चेन जैसी दिखने वाली इयररिंग भी खूब पसंद की जा रही हैं। खासतौर पर वे लोग इसे ज्यादा अपना रहे हैं, जिन्होंने कान में कई जगह छेद करवाएं हैं। आपको सुई-धागा वाली इयर रिंग तो याद ही होगी। यह कान में धागे की तरह पहनी जाती थी। कुछ समय से इसका चलन बंद नजर आ रहा था। पर अभी हाल ही में अदाकारा यामी गौतम अपनी पारंपरिक देझूर में नजर आईं। ये एक लंबी चेन जैसा झुमका होता है। इसके बाद कान में चेन खूब पसंद की जाने लगी। इन दिनों इस ट्रेंड में काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है, जो पुराने ट्रेंड से अलग रखते हुए उसी इयर चेन और चेन वाली इयर रिंग की वापसी है।

एक जैसे, पर अलग-अलग इयर चेन : यह वही पारंपरिक इयर चेन है, जिसे हम दशकों पहले देखा करते थे। हां, अब इसमें लेयर बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि इस बार चलन में आई इयर चेन, इयर रिंग या झुमकों से ज्यादा भारी है और आपके पूरे लुक का जिम्मा अकेले उठा रही हैं। इन्हें खुले बालों या चोटी के साथ पहना जा रहा है, जो लाजवाब लुक दे रहा है।

थ्रेडर इयर रिंग : यह वही सुई-धागा है। पहले यह कान के आर-पार जाकर सीधा लटक जाता था और नीचे कोई जोड़ नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार के थ्रेडर में नीचे लूप बनता है। यानी इसका छोर देखना मुश्किल है। इस तरह के इयर रिंग लंबे होते हैं और अगर आपके कान में कई छेद हैं, तो आप एक से दूसरे तक चेन को ले जाकर लूप वाला डिजाइन बना सकती हैं। यह कान में इयरकफ जैसा नजर आएगा। इसके अलावा छोटे स्टड्स के साथ भी लंबी लूप वाली चेन नजर आ रही हैं, जो पारंपरिक और वेस्टर्न दोनों लुक में फबती हैं।

चेन इयरकफ : इन दिनों इयरकफ भी चलन में हैं। आपको ऐसे इयरकफ नजर आने वाले हैं, जिनमें दो टॉप्स एक या दो चेन से जुड़े हैं। टॉप्स का एक हिस्सा आपको अपने कान के छेद में डालना होता है और दूसरा कान के ऊपरी हिस्से में दबाना होता है, जिससे बीच में चेन का लूप आ जाता है। इसके अलावा अगर आपने कान में छेद नहीं करवाया है, तब भी आप इयरकफ पहन सकती हैं। ऐसे इयरकफ में हुक होता है, जो कान में फंस जाता है और पीछे लगी इयर चेन को आप बालों में फसा सकती हैं। इसके अलावा दबाने वाले इयरकफ में छोटे-बड़े आकार में लंबी चेन भी नजर आएंगी। इन्हें कान के छोर पर, बीच में या ऊपरी हिस्से में पहना जा सकता है।