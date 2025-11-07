Hindustan Hindi News
ड्रेपिंग कोच से सीखें चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी पहनने का नया तरीका, स्लिम और टॉल लुक मिलेगा!

संक्षेप: Saree Draping Style: चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी की ड्रेपिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि इसमें बॉर्डर को मेन हाइलाइट करना होता है। थोड़ा अलग हटकर लुक चाहती हैं, तो ड्रेपिंग कोच जगिशा उपाध्याय का बताया ये ड्रेप ट्राई कर करें।

Fri, 7 Nov 2025 02:00 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
साड़ी एक ऐसा आउटफिट है, जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं लगता। मौका कोई भी हो, उसके हिसाब से एक सुंदर सी साड़ी वियर कर लीजिए, लुक एकदम खिलकर आता है। हालांकि आप साड़ी किस तरह ड्रेप कर रही हैं, इसका भी ओवरऑल लुक पर काफी असर पड़ता है। इसलिए ड्रेपिंग स्टाइल आपको अप टू डेट रखना चाहिए। अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है, घर में कई फंक्शन भी होने वाले होंगे, तो ज्यादातर महिलाएं चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी पहनना पसंद करेंगी। इसकी ड्रेपिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि इसमें बॉर्डर को मेन हाइलाइट करना होता है। थोड़ा अलग हटकर लुक चाहती हैं, तो ड्रेपिंग कोच जगिशा उपाध्याय का बताया ये ड्रेप ट्राई कर करें।

चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी को इस तरह ड्रेप करें

अगर आप भी चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी को बेसिक तरीके से ड्रेप कर लेती हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करें। ड्रेपिंग कोच और साड़ी स्टाइलिस्ट जगिशा उपाध्याय ने एक नया ड्रेपिंग पैटर्न शेयर किया है, जो आपकी साड़ी के बॉर्डर को हाइलाइट भी करेगा और देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश भी लगेगा। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ये ड्रेप करना कैसे है। बाकी वीडियो में देखकर आप इसे आसानी से ट्राई कर सकती हैं।

स्टेप बाय स्टेप सीखें ड्रेप का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले साड़ी को नॉर्मल तरीके से पहनना शुरू करें। अब शोल्डर प्लीट्स बनाएं और एक लॉन्ग पल्लू को शोल्डर पर सिक्योर कर लें।

स्टेप 2: अब बाकी के फैब्रिक से लोअर प्लेट्स बनाएं और उन्हें टक इन कर लें, जैसा आप नॉर्मली साड़ी पहनते हुए करती हैं।

स्टेप 3: अब पल्लू के एक किनारे को पीछे की तरह से आगे ले कर आएं और उसे अपने शोल्डर की फर्स्ट प्लीट में टक इन कर लें। इन्हें सेफ्टी पिन की मदद से शोल्डर पर सिक्योर कर लें।

स्टेप 4: अब दोनों बॉर्डर को एकसार कर लें और दोनों को फर्स्ट प्लीट के अंदर पिन अप कर लें। आपका साड़ी ड्रेप तैयार है। इसमें आपकी साड़ी के बॉर्डर भी अच्छे से हाइलाइट होंगे और आपको स्लिम एंड टॉल लुक भी मिलेगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
