ड्रेपिंग कोच से सीखें चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी पहनने का नया तरीका, स्लिम और टॉल लुक मिलेगा!

संक्षेप: Saree Draping Style: चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी की ड्रेपिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि इसमें बॉर्डर को मेन हाइलाइट करना होता है। थोड़ा अलग हटकर लुक चाहती हैं, तो ड्रेपिंग कोच जगिशा उपाध्याय का बताया ये ड्रेप ट्राई कर करें।

साड़ी एक ऐसा आउटफिट है, जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं लगता। मौका कोई भी हो, उसके हिसाब से एक सुंदर सी साड़ी वियर कर लीजिए, लुक एकदम खिलकर आता है। हालांकि आप साड़ी किस तरह ड्रेप कर रही हैं, इसका भी ओवरऑल लुक पर काफी असर पड़ता है। इसलिए ड्रेपिंग स्टाइल आपको अप टू डेट रखना चाहिए। अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है, घर में कई फंक्शन भी होने वाले होंगे, तो ज्यादातर महिलाएं चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी पहनना पसंद करेंगी। इसकी ड्रेपिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि इसमें बॉर्डर को मेन हाइलाइट करना होता है। थोड़ा अलग हटकर लुक चाहती हैं, तो ड्रेपिंग कोच जगिशा उपाध्याय का बताया ये ड्रेप ट्राई कर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी को इस तरह ड्रेप करें अगर आप भी चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी को बेसिक तरीके से ड्रेप कर लेती हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करें। ड्रेपिंग कोच और साड़ी स्टाइलिस्ट जगिशा उपाध्याय ने एक नया ड्रेपिंग पैटर्न शेयर किया है, जो आपकी साड़ी के बॉर्डर को हाइलाइट भी करेगा और देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश भी लगेगा। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ये ड्रेप करना कैसे है। बाकी वीडियो में देखकर आप इसे आसानी से ट्राई कर सकती हैं।

स्टेप बाय स्टेप सीखें ड्रेप का तरीका स्टेप 1: सबसे पहले साड़ी को नॉर्मल तरीके से पहनना शुरू करें। अब शोल्डर प्लीट्स बनाएं और एक लॉन्ग पल्लू को शोल्डर पर सिक्योर कर लें।

स्टेप 2: अब बाकी के फैब्रिक से लोअर प्लेट्स बनाएं और उन्हें टक इन कर लें, जैसा आप नॉर्मली साड़ी पहनते हुए करती हैं।

स्टेप 3: अब पल्लू के एक किनारे को पीछे की तरह से आगे ले कर आएं और उसे अपने शोल्डर की फर्स्ट प्लीट में टक इन कर लें। इन्हें सेफ्टी पिन की मदद से शोल्डर पर सिक्योर कर लें।