कौन सा कलर आप पर जंचेगा? कपड़ा खरीदते समय अपनाएं ये 5 सेकेंड ट्रिक
Style Trick: कपड़े खरीदने जाते हैं और किसी खास कलर का कपड़ा पसंद आ जाता है। लेकिन कैसे पता करें कि ये कलर आप पर जंचेगा। इसका एक सिंपल और 5 मिनट हैक है, जिसे स्टाइल कोच भी शेयर कर रही हैं। जानें कैसे कुछ सेकेंट में पता करें कि कौन सा कलर आप पर फिट बैठेगा।
कपड़ा खरीदने जा रहीं लेकिन डिफरेंट शेड्स देखकर कंफ्यूज हो जाती हैं। फिर घर लाने के बाद पछतावा होता है कि अरे! ये कलर तो जरा भी अच्छा नहीं, इसे पहनने के बाद तो मैं अच्छी ही नहीं दिख रही। दरअसल दोष कलर में नहीं होता बल्कि आपके चुनने में होता है। अपने स्किन टोन पर सूट करने वाले और ऐसे कलर को चुना जाए जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा दें। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही हो जाता है तो इस इमेज कोच के 5 सेकेंड हैक को जरूर जान लें। जिसकी मदद से आप पहली बार में ही परफेक्ट शेड का कपड़ा खुद के लिए खरीद पाएंगी। जिसे पहनकर खूबसूरती निखरकर नजर आएगी।
कपड़े का शेड आप पर जंचेगा या नहीं इस तरह करें पता
मार्केट में कपड़ा खरीदने गए हैं और कोई कलर पसंद आ गया लेकिन आप पर सूट करेगा या नहीं? इसे पता करना है तो बस फैशन फिटनेस बाई डिम्पी ने 5 सेकेंड हैक शेयर किया है। जिसे कोई भी ट्राई कर परफेक्ट शेड के कपड़े अपने लिए चुन सकता है।
- सबसे पहले अपने कपड़े को चिन एरिया के नीचे लगाएं और मिरर में देखें।
- साथ ही यलो लाइट को अवॉएड करें और व्हाइट लाइट के पास जाकर खड़े हों।
- अब कपड़े को ना देखकर अपने फेस को देखें।
- अगर आपकी अंडर आईज डार्क नजर आ रही, स्किन डल दिख रही है और ग्रे नजर आ रही। तो इसका मतलब है कि ये शेड आपके स्किन टोन के साथ फिट नहीं बैठ रहा। ये आपको फीका दिखा रहा।
- वहीं अगर कपड़े को चिन एरिया के नीचे लगाकर देखने से स्किन बिल्कुल क्लियर, फ्रेश और थोड़ी सी ब्राइट नजर आने लगे। तो इसका मतलब है कि कपड़े का शेड आपकी स्किन टोन के साथ पूरी तरह फिट बैठ रहा। इसे पहनकर ना केवल आपकी रंगत निखरी हुई दिख रही बल्कि सुंदरता में वो कपड़ा चार चांद लगाएगा।
- एक और हैक है जो आपको सही कलर का आउटफिट चुनने में मदद करेगा। वो है आपका फोन। जब भी कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रहीं हों और कपड़े ट्रायल करें तो फौरन अपने मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा ऑन कर उसमे देखें। अगर आपको फिल्टर लगाने का मन करे जिससे कि फेस सुंदर दिखे तो इसका मतलब है कि कपड़े का कलर आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। इसे खरीदने की गलती ना करें। नहीं तो बाद में पैसे भी बर्बाद होंगे और आपको पछतावा भी होगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
