सस्ते में दिखेंगी स्टाइलिश: फ्रीडम सेल में आधे से कम दाम में खरीदें चिकनकारी कुर्ते
अगर आप भी मेरी तरह चिकनकारी कुर्ते पसंद करती हैं, तो Freedom sale के आखरी दिन में डिस्काउंट एवं डील्स का फायदा उठाएं और घर बैठे ऑर्डर करें अपना पसंदीदा कुर्ता।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नवाबों के शहर लखनऊ की चिकनकारी एंब्रायडरी आज के समय में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खासकर भारत के सभी राज्यों में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। पहले लोग दूर-दूर से चिकनकारी कुर्ते की शॉपिंग करने लखनऊ आया करते थे, मगर अब इसे खरीदने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह ये घर पर डिलीवर होगा। चिकनकारी एंब्रॉयडरी करने में काफी समय और मेहनत लगता है, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे में बहुत सी महिलाएं इसे लेने से पहले कई बार सोचती हैं।
मगर इस समय Amazon Freedom Sale डील्स में इनपर 50 से 80% का ऑफ मिल जाएगा, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो फिर इंतजार किसका है, मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा कुर्ता आज ही घर मंगवाएं।
यहां खरीदें चिकनकारी कुर्ता सेट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प:
1. Amazon Brand - Tavasya Women Cotton Solid Straight Fit Kurta
Amazon ब्रांड का ये चिकनकारी कुर्ता सेट देखने में जितना खूबसूरत है, इसका कपड़ा उतना ही हल्का और मुलायम है। कॉटन का कपड़ा बरसात की इस उमस भरी गर्मी में शरीर को रिलैक्स रखता है। इसपर की गई चिकनकारी एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी कमाल की है। इसकी फैब्रिक और एंब्रॉयडरी डिटेलिंग इसे प्रीमियम कुर्ता बनाती है। खासकर गर्मी में महिलाएं इस कुर्ते को वर्क वियर से लेकर किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट में कैरी कर सकती हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, 67% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Ada ब्रांड के कॉटन कपड़े से तैयार इस चिकनकारी कुर्ते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। विशेष रूप से जिन लोगों को काला रंग पसंद है, उन्हें यह कुर्ता जरूर खरीदना चाहिए। इस पर रंग-बिरंगे धागों से की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग भी बेहद खूबसूरत है और साथ में इसका कपड़ा भी बेहद हल्का और हवादार है। इसे मिनटों में प्लाजो या जींस के साथ आराम से कैरी कर सकती हैं। वर्किंग महिलाएं हों या होम मेकर सभी के लिए ये कुर्ता एक आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है।
3. RATAN Women's Muga Cotton Flared Lucknowi Chikankari Ethnic Wear Kurta
Ratna ब्रांड के इस muga कॉटन लखनवी चिकनकारी कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। इसका फ्लेयर्ड लुक आप सभी को पसंद आएगा। गर्मी में इस हवादार कुर्ते को प्लाजो या कॉटन पैंट के साथ पेयर करें। इस कुर्ता सेट में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं। इस समय freedom sale के मौके पर इस कुर्ते पर 73% का ऑफ मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
4. Seva Chikan Hand Embroidered Lucknowi Chikankari Cotton Kurta Kurti for Women SCL4302
Seva chicken के इस चिकनकारी कुर्ते पर की गई थ्रेड एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग बिल्कुल साफ है, जो इसे एक प्रीमियम क्वालिटी का कुर्ता बनाती है। वहीं इसका कपड़ा भी बेहद हल्का और आरामदायक है, आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। विशेष रूप से अगर आपको अधिक गर्मी लगती है, तो इस तरह का कुर्ता ऑर्डर करें। ये शरीर में हवा का बहाव बनाए रखना है और ठंडक महसूस होती है। इसका डिजाइन रंग और फैब्रिक सभी कमाल के हैं। खासकर जिन महिलाओं को चिकनकारी कुर्ता पसंद है, उन्हें इस गर्मी ये आउटफिट ट्राई करना चाहिए।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्का हवादार चिकनकारी कुर्ता देखने में बेहद आकर्षक है और इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। ये शरीर में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। विशेष रूप से बरसात का मौसम चल रहा है और चिपचिपी गर्मी में बॉडी इरिटेट हो जाती है, ऐसे में इस तरह के कुर्ता बहुत कम आते हैं। वही जो महिलाएं रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, उनके लिए ये कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। महिलाएं इसे अपने अनुसार किसी भी बॉटम के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
6. RATAN Rayon Straight Lucknowi Chikankari Ethnic Wear Kurta for Women
मैरून रंग का ये चिकनकारी कुर्ता सिंपल एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। खासकर एंब्रॉयडरी की बारीकी बेहद खूबसूरत है, जो इसे एक प्रीमियम क्वालिटी की आउटफिट बनाती हैं। इसकी फैब्रिक इस कुर्ता सेट की खासियत है, क्योंकि गर्म मौसम में इस तरह का कपड़ा मिलना बहुत मुश्किल है। वर्किंग महिला हो या कॉलेज गर्ल इसे कोई भी स्टाइल कर सकता है। Freedom sale में इस पर 68% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का लाभ जरूर उठाएं।
7. RATAN Georgette Straight Lucknowi Chikankari Ethinic Wear Kurta for Women
Ratna ब्रांड की जॉर्जेट लखनऊ चिकनकारी कुर्ते पर धागे का वर्क किया गया है, जिसकी डिटेलिंग बेहद खूबसूरत है। इस कॉटन चिकनकारी स्ट्रेट कुर्ते को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। अगर आप लंबे समय से वर्क वेयर कुर्ता की तलाश में हैं, तो इसे ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आप किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं इसमें कई खूबसूरत रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर 70% का ऑफ मिल जाएगा। यानी बेहद कम दाम में घर बैठे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ इससे आराम से आर्डर कर सकती हैं।
इस कुर्ते का रिफ्रेशिंग रंग इसे गर्म मौसम के लिए परफेक्ट बनाता है। वर्किंग महिला हो या कॉलेज गर्ल्स इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। खासकर एंब्रॉयडरी की बारीकी बेहद खूबसूरत है, जो इसे एक प्रीमियम लुक दे रही हैं। इसका हल्का मुलायम कॉटन कपड़ा शरीर पर पूरी तरह हवादार महसूस होता है। जिससे इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की समस्या नहीं होती। इसके कपड़े की शाइन और क्वालिटी भी कमाल की है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें