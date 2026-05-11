इस मौसम सिल्क साड़ियों की शॉपिंग होगी बेहद खास, क्यों न आज ही खरीदें!
अगर मेरी तरह आपको भी सिल्क साड़ियां पसंद हैं, तो Amazon से ऑर्डर करें ये कुछ खास विकल्प वो भी सस्ते दाम पर!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी मेरी तरफ सिल्क साड़ियां पसंद है, तो Amazon के इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें! आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ये सभी साड़ियां बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगी। इन साड़ियों की प्रीमियम क्वालिटी और डिजाइन कमाल के हैं, मार्केट में यही साड़ियां आपको डबल प्राइस से भी ज्यादा में मिलती हैं। मगर Amazon पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ट्राई करें मक्खन जैसी मुलायम सिल्क साड़ियां
1. SWORNOF Womens Kanjivaram Banarasi Silk Saree Patola saree with Unstitched blouse piece
Swornof की कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी की डिजाइन और इसकी फैब्रिक दोनों प्रीमियम हैं। बिना हैवी साड़ी पहने अट्रैक्टिव लुक चाहिए, तो ये साड़ी ट्राई कर सकती हैं। इसका खूबसूरत कलर और डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। हालांकि, इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।
2. SGF11 Women's Paithani Soft Lichi Silk Kanjivaram Sarees With Blouse Piece
SGF 11 की ये साड़ी बेहद अट्रैक्टिव है, खासकर फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए ये बेस्ट रहेंगी। अगर बजट में सिंपल और ट्रेडिशनल लुक चाहिए, तो इस साड़ी से बेहतर भला क्या होगा। इस लाइटवेट साड़ी को लंबे समय तक पहनने के बाद भी ये आपको कंफर्टेबल रखती है। अगर आप भी अपने लिए बजट फ्रेंडली साड़ी की तलाश में हैं, तो 83% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
3. SWORNOF Womens Kanjivaram Silk Saree with Zari Woven Saree With Blouse Piece
SWORNOF की कांजीवरम सिल्क साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। इस प्लेन सिंपल साड़ी का आकर्षक लुक आप सभी को पसंद आएगा। इसे महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, 81% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
4. SWORNOF Womens Kanjivaram Silk Saree with Zari Woven Saree With Blouse Piece
SWORNOF की ये हल्की और आरामदायक सिल्क साड़ी न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी उतनी ही कंफर्टेबल है। अगर मेरी तरह आपको भी सिल्क साड़ियां पसंद हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। जरी का बॉर्डर और बूटी वर्क के साथ ये देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रही है। इस समय ये साड़ी 82% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।
5. SAMAH Women's Banarasi Silk Jacquard Saree with Unstitched Blouse Piece
SAMAH ब्रांड की बनारसी सिल्क साड़ी का सिंपल एलिगेंट लुक महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। तीखे रंग से हटकर कुछ हल्का ट्राई करना चाहती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय 78% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी, केवल 434 में से घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। हालांकि, इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं और सभी पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
6. Sidhidata Women's Assam Silk Saree With Unstitched Blouse Piecee (Assam Silk)
SIDHIDATA ब्रांड की आसाम सिल्क साड़ी का लुक काफी खूबसूरत है। जिन्हें प्लेन सिंपल साड़ियां पसंद आती हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही इस समय 85% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल रहा है, ये मौका हाथ से न जाने दें। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो महिलाओं को काफी पसंद आएगी। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो या साउथ इंडियन, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।
SGF 11 की ये कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो ये साड़ी जरूर ट्राई करें। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे। साड़ी की लंबाई की चिंता न करें, इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
8. SGF11 Women's Kanjivaram patola Soft Lichi Silk Sarees With Unstitched Blouse Piece
ये खूबसूरत कांजीवरम पटोला सिल्क साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। ये महिलाओं को काफी पसंद आती है। इस समय ये कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी 80% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें। ये ट्रेडिशनल मॉडर्न लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट फेस्टिव वियर साड़ी की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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