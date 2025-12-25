Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनdo clothes trap body heat know which color clothes keeps you warm and make you feel less cold in winter
क्या कपड़े भी बढ़ा सकते हैं शरीर की गर्मी? जानें सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने से लगती है कम ठंड

क्या कपड़े भी बढ़ा सकते हैं शरीर की गर्मी? जानें सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने से लगती है कम ठंड

संक्षेप:

कई बार एक पतला सा स्वेटर भी शरीर को गर्म रखने के लिए काफी होता है जबकि मोटे स्वेटर ठंड से बचाव करने में फेल हे जाते हैं। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ कपड़े की मोटाई ही ठंड से बचाती है, जबकि हकीकत में कपड़ों का 'रंग' भी इसमें एक जादुई भूमिका निभाता है।

Dec 25, 2025 04:37 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए अलमारी से मोटे-भारी स्वेटर और जैकेट निकालने लगते हैं। लेकिन कई बार एक पतला सा स्वेटर भी शरीर को गर्म रखने के लिए काफी होता है जबकि मोटे स्वेटर ठंड से बचाव करने में फेल हे जाते हैं। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ कपड़े की मोटाई ही ठंड से बचाती है, जबकि हकीकत में कपड़ों का 'रंग' भी इसमें एक जादुई भूमिका निभाता है। विज्ञान के अनुसार रंगों में सूरज की किरणों को सोखने और उन्हें शरीर तक पहुंचाने की अद्भुत क्षमता होती है। तो चलिए जानते हैं कि कड़ाके की ठंड में वो कौन से खास रंग हैं, जो आपके लिए एक नेचुरल हीटर का काम कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:आपके मोजे आपके पैरों पर निशान छोड़ते हैं? जानिए शरीर दे रहा है किस चीज का अलर्ट

गहरे रंग के कपड़े क्यों होते हैं बेहतर?

सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े खासकर जब बाहर धूप निकली हुई हो, पहनने से व्यक्ति को कम ठंड महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गहरे रंग जैसे काला, गहरा नीला, भूरा, गहरा हरा आदि सूर्य की किरणों से आने वाली गर्मी को ज्यादा अवशोषित करते हैं। जिसकी वजह से कपड़े गर्म हो जाते हैं और शरीर को गर्माहट मिलती है।

हल्के कपड़े ठंड से क्यों नहीं करते बचाव

हल्के रंग के कपड़े जैसे सफेद, पीला, हल्का गुलाबी ज्यादातर गर्मी को परावर्तित (reflect) कर देते हैं, इसलिए वे कम गर्मी सोखते हैं और व्यक्ति को ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है।

do clothes trap body heat

सर्दियों में शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए कौन-से रंग चुनें?

काला: सूरज की 90 प्रतिशत से ज्यादा हीट सोखता है।

भूरा और नेवी ब्लू: स्टाइलिश और शरीर को गर्म रखने वाला रंग।

डार्क ग्रीन और मैरून: फैशनेबल होने के साथ सर्दियों के लिए परफेक्ट रंग।

ग्रे का डार्क शेड: प्रोफेशनल लुक के साथ गर्माहट बनाए रखने वाला रंग।

कपड़े के फैब्रिक का भी रखें ख्याल

ऊन (Wool): ऊन के रेशों के बीच हवा फंसी रहती है, जो गर्मी को अंदर बनाए रखती है। सर्दियों में गहरे रंग के ऊनी कपड़े शरीर में गर्मी बनाए रखते हैं।

मखमल (Velvet): ये फैब्रिक शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकत है। जिससे व्यक्ति को ठंड का अहसास कम होता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।