क्या कपड़े भी बढ़ा सकते हैं शरीर की गर्मी? जानें सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने से लगती है कम ठंड

संक्षेप: कई बार एक पतला सा स्वेटर भी शरीर को गर्म रखने के लिए काफी होता है जबकि मोटे स्वेटर ठंड से बचाव करने में फेल हे जाते हैं। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ कपड़े की मोटाई ही ठंड से बचाती है, जबकि हकीकत में कपड़ों का 'रंग' भी इसमें एक जादुई भूमिका निभाता है।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए अलमारी से मोटे-भारी स्वेटर और जैकेट निकालने लगते हैं। लेकिन कई बार एक पतला सा स्वेटर भी शरीर को गर्म रखने के लिए काफी होता है जबकि मोटे स्वेटर ठंड से बचाव करने में फेल हे जाते हैं। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ कपड़े की मोटाई ही ठंड से बचाती है, जबकि हकीकत में कपड़ों का 'रंग' भी इसमें एक जादुई भूमिका निभाता है। विज्ञान के अनुसार रंगों में सूरज की किरणों को सोखने और उन्हें शरीर तक पहुंचाने की अद्भुत क्षमता होती है। तो चलिए जानते हैं कि कड़ाके की ठंड में वो कौन से खास रंग हैं, जो आपके लिए एक नेचुरल हीटर का काम कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गहरे रंग के कपड़े क्यों होते हैं बेहतर? सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े खासकर जब बाहर धूप निकली हुई हो, पहनने से व्यक्ति को कम ठंड महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गहरे रंग जैसे काला, गहरा नीला, भूरा, गहरा हरा आदि सूर्य की किरणों से आने वाली गर्मी को ज्यादा अवशोषित करते हैं। जिसकी वजह से कपड़े गर्म हो जाते हैं और शरीर को गर्माहट मिलती है।

हल्के कपड़े ठंड से क्यों नहीं करते बचाव हल्के रंग के कपड़े जैसे सफेद, पीला, हल्का गुलाबी ज्यादातर गर्मी को परावर्तित (reflect) कर देते हैं, इसलिए वे कम गर्मी सोखते हैं और व्यक्ति को ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है।

सर्दियों में शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए कौन-से रंग चुनें? काला: सूरज की 90 प्रतिशत से ज्यादा हीट सोखता है।

भूरा और नेवी ब्लू: स्टाइलिश और शरीर को गर्म रखने वाला रंग।

डार्क ग्रीन और मैरून: फैशनेबल होने के साथ सर्दियों के लिए परफेक्ट रंग।

ग्रे का डार्क शेड: प्रोफेशनल लुक के साथ गर्माहट बनाए रखने वाला रंग।

कपड़े के फैब्रिक का भी रखें ख्याल ऊन (Wool): ऊन के रेशों के बीच हवा फंसी रहती है, जो गर्मी को अंदर बनाए रखती है। सर्दियों में गहरे रंग के ऊनी कपड़े शरीर में गर्मी बनाए रखते हैं।