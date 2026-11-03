दिवाली पर पुराने कुर्ते को नया लुक कैसे दें? जेंट्स अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स
दिवाली पर हर बार नया कुर्ता खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराना कुर्ता है, तो उसे कुछ नए तरीकों से पहनकर स्टाइलिश लुक पा सकते हैं। जानिए कुछ आसान टिप्स।
दिवाली पर तैयार होने की बात हो, तो लड़कियों के साथ लड़के भी अपने लुक को लेकर काफी सोचते हैं। खासकर कुर्ता पहनना हो, तो हर बार कुछ नया ट्राई करने का मन करता है। लेकिन त्योहार के लिए हर साल नया कुर्ता खरीदना जरूरी नहीं है। आपके पास पहले से रखा कोई पुराना कुर्ता भी इस दिवाली काम आ सकता है। बस उसे पहनने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। कभी जैकेट के साथ, तो कभी सही पैंट और जूतों के साथ आपका पुराना कुर्ता भी नया दिख सकता है। तो अगर इस बार बिना ज्यादा पैसे खर्च किए स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, तो ये तरीके जरूर आजमाएं।
पुराने कुर्ते के साथ पहनें नेहरू जैकेट
- अगर आपके पास कोई सादा कुर्ता है, तो उसके साथ नेहरू जैकेट पहन सकते हैं। यह कुर्ते को बिल्कुल नया लुक देने का आसान तरीका है। सफेद या क्रीम कुर्ते के साथ गहरे रंग की जैकेट अच्छी लगेगी। वहीं, रंगीन कुर्ते के साथ हल्के रंग की जैकेट पहन सकते हैं।
- अगर जैकेट पर हल्की कढ़ाई या डिजाइन है, तो त्योहार के हिसाब से आपका लुक और अच्छा लगेगा।
कुर्ते के साथ पहनें अलग रंग की पैंट
- कुर्ते के साथ हर बार सफेद पायजामा पहनना जरूरी नहीं है। इस बार कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके साथ क्रीम, बेज या काले रंग की पैंट पहन सकते हैं। सीधे कट वाली पैंट कुर्ते के साथ अच्छी लगती है और आपको साफ-सुथरा लुक देती है।
- अगर कुर्ता छोटा है, तो उसके साथ अच्छी फिटिंग वाली पैंट पहनें। वहीं, लंबे कुर्ते के साथ ढीली पैंट भी अच्छी लग सकती है। इस तरह सिर्फ पैंट बदलकर पुराने कुर्ते का पूरा लुक बदल सकता है।
कुर्ते की स्लीव्स को थोड़ा अलग तरीके से पहनें
अगर आपका कुर्ता सादा है, तो उसे पहनने का तरीका बदलकर भी नया लुक पा सकते हैं। कुर्ते की स्लीव्स को हल्का मोड़कर पहनें। इससे आपका लुक थोड़ा अलग और आरामदायक लगेगा। अगर कुर्ते की स्लीव्स पहले से छोटी है, तो उसे वैसे ही रखें।
कुर्ते के साथ पहनें स्टाइलिश जैकेट या शॉल
नेहरू जैकेट के अलावा कुर्ते के साथ हल्की जैकेट या अच्छी शॉल भी कैरी कर सकते हैं। अगर दिवाली की शाम को बाहर जाना है, तो हल्की शॉल आपके लुक को थोड़ा खास बना सकती है। वहीं, सादी जैकेट कुर्ते को नया अंदाज दे सकती है। अगर कुर्ता पहले से ही डिजाइन वाला है, तो उसके साथ सादी जैकेट या शॉल चुनें। इससे कपड़ों में ज्यादा डिजाइन नहीं दिखेंगे और लुक भी अच्छा रहेगा।
जूतों से बदलें कुर्ते का पूरा लुक
कपड़ों के साथ जूते भी आपके लुक को खास बना सकते हैं। अगर आप पुराने कुर्ते के साथ कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस बार सामान्य चप्पल की जगह मोजड़ी या जूती पहनें। ये कुर्ते के साथ अच्छी लगती हैं और त्योहार के हिसाब से सही रहती हैं। अगर आपको थोड़ा मॉडर्न लुक पसंद है, तो साफ-सुथरे सफेद जूते भी पहन सकते हैं।
घड़ी और दूसरी एक्सेसरी से दें नया लुक
कई बार छोटी-छोटी चीजें भी पूरे लुक में फर्क ला देती हैं। पुराने कुर्ते के साथ अच्छी घड़ी पहन सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको पसंद है, तो हल्की चेन या ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारी एक्सेसरी न पहनें। कुर्ता अगर पहले से डिजाइन वाला है, तो घड़ी ही काफी हो सकती है।
कुर्ते की फिटिंग और प्रेस का रखें ध्यान
- पुराने कुर्ते को पहनने से पहले उसकी फिटिंग जरूर देख लें। अगर वह बहुत ढीला या लंबा हो गया है, तो टेलर से थोड़ा ठीक करवा सकते हैं।
- कुर्ते को अच्छी तरह प्रेस करें और उसके बटन भी चेक कर लें। कई बार कपड़े की अच्छी फिटिंग और साफ-सुथरा लुक ही आपके पूरे अंदाज को बदल देता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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