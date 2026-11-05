Diwali 2026: सूट के साथ कैसे लें दुपट्टा? शादी-त्यौहारों में ट्राई करें ये 6 फैंसी ड्रेपिंग स्टाइल

सूट के साथ अभी भी पुराने स्टाइल में दुपट्टा लेती हैं, तो इस फेस्टिव सीजन थोड़ा चेंज ले कर आएं। यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी ड्रेपिंग स्टाइल शेयर कर रहे हैं, जो आपके सूट लुक को बदलकर रख देंगे। अपने दुपट्टे और सूट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी ड्रेप चुन सकती हैं।

दिवाली का त्योहार हो और सजने-संवरने की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस दिन ज्यादातर महिलाएं इंडियन एथनिक आउटफिट पहनना पसंद करती हैं, जिनमें से एक पॉपुलर चॉइस हैं सूट। चाहे वो अनारकली सूट हों या ए लाइन कुर्ता, सूट पहनकर फेस्टिव लुक आ जाता है। हालांकि सूट के साथ आप दुपट्टा कैसे ले रही हैं, इसका ओवरऑल लुक पर काफी फर्क पड़ता है। एक ही सूट को अलग-अलग तरीकों से दुपट्टा कैरी कर के बिल्कुल नया और स्टाइलिश लुक मिल जाता है। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज रहती हैं कि सूट के साथ दुपट्टा कैसे कैरी करें या फिर वही पुराने ढंग दुपट्टा स्टाइल करती हैं, तो ये नए तरीके ट्राई कर सकती हैं। आइए देखते हैं-

केप स्टाइल में दुपट्टा ड्रेप करें

दिवाली पर अपने सूट लुक को थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश टच देना चाहती हैं, तो केप स्टाइल में दुपट्टा ड्रेप कर सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे को दोनों कंधों पर इस तरह रखें कि वह आगे और पीछे की तरफ से खुला रहे। आप चाहें तो कंधों पर इन्हें छोटी सी पिन लगाकर सिक्योर कर सकती हैं। अगर आपके सूट पर हेवी बॉर्डर है, तो इस तरह का ड्रेप ट्राई करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

गले में लपेटकर डालें दुपट्टा

दुपट्टे को स्टाइलिश तरीके से कैरी करने के लिए आप इसे स्कार्फ की तरह गले में कैरी कर सकती हैं। खासकर अगर आप बालों को खुला रखने के बजाए पोनीटेल या बन बना रही हैं तो इस ड्रेप से काफी क्लासी और एलिगेंट लुक आएगा। यह स्टाइल खासतौर से हल्के फैब्रिक वाले दुपट्टे के साथ काफी अच्छा लगता है।

दुपट्टे के एक सिरे को बाजू पर पिन करें

अगर आप सूट में एलिगेंट लुक चाहती हैं तो ये ड्रेपिंग स्टाइल कर सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे को कंधे पर डालकर पिनअप करें, फिर उसके एक सिरे को अपने बैंगल्स से टाई कर लें या स्लीव्स पर सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर दें। यह स्टाइल दिवाली की पूजा और मेहमानों की खातिरदारी के लिए परफेक्ट रहेगा।

फ्री फ्लो स्टाइल में कैरी करें दुपट्टा

दुपट्टा कैरी करने का ये तरीका सिंपल होने के साथ-साथ काफी एलीगेंट भी लगता है। खासकर अगर आपका दुपट्टा भारी है और आप उसे हाइलाइट करना चाहती हैं, तो ये ड्रेप ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे को एक तरफ से कंधे पर लें और दूसरे हाथ पर फ्री-फ्लो छोड़ दें। हेवी बॉर्डर या एंब्रॉयडरी वाले दुपट्टे के साथ बेहद खूबसूरत लगेगा।

दोनों हाथों पर पीछे की तरफ दुपट्टा लें

दिवाली पर ग्रेसफुल लुक चाहती हैं कि तो दुपट्टे को हाथों के पीछे की तरफ ले कर ये वाला ड्रेप ट्राई कर सकती हैं। इस ड्रेप में सूट की एंब्रॉयडरी काफी अच्छे से हाइलाइट होती है। अगर आपका सूट हेवी है और दुपट्टा हल्का है, तो इस तरह से कैरी करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

भारी दुपट्टे को ऐसे कैरी करें