Diwali 2026: सूट के साथ कैसे लें दुपट्टा? शादी-त्यौहारों में ट्राई करें ये 6 फैंसी ड्रेपिंग स्टाइल
सूट के साथ अभी भी पुराने स्टाइल में दुपट्टा लेती हैं, तो इस फेस्टिव सीजन थोड़ा चेंज ले कर आएं। यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी ड्रेपिंग स्टाइल शेयर कर रहे हैं, जो आपके सूट लुक को बदलकर रख देंगे। अपने दुपट्टे और सूट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी ड्रेप चुन सकती हैं।
दिवाली का त्योहार हो और सजने-संवरने की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस दिन ज्यादातर महिलाएं इंडियन एथनिक आउटफिट पहनना पसंद करती हैं, जिनमें से एक पॉपुलर चॉइस हैं सूट। चाहे वो अनारकली सूट हों या ए लाइन कुर्ता, सूट पहनकर फेस्टिव लुक आ जाता है। हालांकि सूट के साथ आप दुपट्टा कैसे ले रही हैं, इसका ओवरऑल लुक पर काफी फर्क पड़ता है। एक ही सूट को अलग-अलग तरीकों से दुपट्टा कैरी कर के बिल्कुल नया और स्टाइलिश लुक मिल जाता है। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज रहती हैं कि सूट के साथ दुपट्टा कैसे कैरी करें या फिर वही पुराने ढंग दुपट्टा स्टाइल करती हैं, तो ये नए तरीके ट्राई कर सकती हैं। आइए देखते हैं-
केप स्टाइल में दुपट्टा ड्रेप करें
दिवाली पर अपने सूट लुक को थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश टच देना चाहती हैं, तो केप स्टाइल में दुपट्टा ड्रेप कर सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे को दोनों कंधों पर इस तरह रखें कि वह आगे और पीछे की तरफ से खुला रहे। आप चाहें तो कंधों पर इन्हें छोटी सी पिन लगाकर सिक्योर कर सकती हैं। अगर आपके सूट पर हेवी बॉर्डर है, तो इस तरह का ड्रेप ट्राई करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
गले में लपेटकर डालें दुपट्टा
दुपट्टे को स्टाइलिश तरीके से कैरी करने के लिए आप इसे स्कार्फ की तरह गले में कैरी कर सकती हैं। खासकर अगर आप बालों को खुला रखने के बजाए पोनीटेल या बन बना रही हैं तो इस ड्रेप से काफी क्लासी और एलिगेंट लुक आएगा। यह स्टाइल खासतौर से हल्के फैब्रिक वाले दुपट्टे के साथ काफी अच्छा लगता है।
दुपट्टे के एक सिरे को बाजू पर पिन करें
अगर आप सूट में एलिगेंट लुक चाहती हैं तो ये ड्रेपिंग स्टाइल कर सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे को कंधे पर डालकर पिनअप करें, फिर उसके एक सिरे को अपने बैंगल्स से टाई कर लें या स्लीव्स पर सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर दें। यह स्टाइल दिवाली की पूजा और मेहमानों की खातिरदारी के लिए परफेक्ट रहेगा।
फ्री फ्लो स्टाइल में कैरी करें दुपट्टा
दुपट्टा कैरी करने का ये तरीका सिंपल होने के साथ-साथ काफी एलीगेंट भी लगता है। खासकर अगर आपका दुपट्टा भारी है और आप उसे हाइलाइट करना चाहती हैं, तो ये ड्रेप ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे को एक तरफ से कंधे पर लें और दूसरे हाथ पर फ्री-फ्लो छोड़ दें। हेवी बॉर्डर या एंब्रॉयडरी वाले दुपट्टे के साथ बेहद खूबसूरत लगेगा।
दोनों हाथों पर पीछे की तरफ दुपट्टा लें
दिवाली पर ग्रेसफुल लुक चाहती हैं कि तो दुपट्टे को हाथों के पीछे की तरफ ले कर ये वाला ड्रेप ट्राई कर सकती हैं। इस ड्रेप में सूट की एंब्रॉयडरी काफी अच्छे से हाइलाइट होती है। अगर आपका सूट हेवी है और दुपट्टा हल्का है, तो इस तरह से कैरी करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
भारी दुपट्टे को ऐसे कैरी करें
अगर आपके सूट के साथ का दुपट्टा काफी भारी है तो आप इस तरह से फ्री फ्लो स्टाइल में दुपट्टा कैरी कर सकती हैं। इस तरह दुपट्टे की एंब्रॉयडरी और बॉर्डर भी खूबसूरती से हाइलाइट होंगे, साथ ही कैरी करना भी ईजी होगा। फेस्टिव वियर सूटों के साथ ये ड्रेप स्टाइल काफी बढ़िया लगता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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