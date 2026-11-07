Diwali 2026: दिवाली पर साड़ी के साथ बनाएं ये 7 सुंदर हेयरस्टाइल, पार्लर जैसा लुक घर पर आएगा!
दिवाली वाले दिन साड़ी पहन रही हैं, तो साथ में ये सुंदर हेयरस्टाइल बना सकती हैं। इन्हें बनाना भी सिंपल है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। पार्टी हो या लक्ष्मी पूजा, हर मौके के हिसाब से आप अपने लिए परफेक्ट हेयरस्टाइल सिलेक्ट कर सकती हैं।
दिवाली का मौका हो और सजने-संवरने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर की महिलाएं खासकर लक्ष्मी पूजन के लिए खूब बढ़िया से तैयार होती हैं। इस खास मौके के लिए वो ज्यादातर साड़ी पहनना पसंद करती हैं। साड़ी के साथ मैचिंग ज्वैलरी और मेकअप तो ठीक है, लेकिन हेयरस्टाइल का सही होना भी बेहद जरूरी है। हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को बदल देता है। वहीं अगर आपने गलत हेयरस्टाइल बना लिया तो लुक फीका भी हो सकता है। यहां हम आपके साथ कुछ ऐसे हेयरस्टाइल्स शेयर कर रहे हैं, जो साड़ी के साथ बहुत सुंदर लगते हैं। इन्हें आप घर पर आसानी से बना भी लेंगी।
गजरे वाला ट्रेडिशनल बन बनाएं
दिवाली जैसे फेस्टिव मौके पर ट्रेडिशनल गजरा बन एकदम परफेक्ट रहेगा। साड़ी के साथ ये हमेशा से ही महिलाओं की पहली पसंद रहा है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो भी फटाफट से इसे बना सकती हैं। आपकी सिल्क, बनारसी और कांजीवरम साड़ियों के साथ ये खासतौर से हेयरस्टाइल काफी बढ़िया लगेगा।
हाफ अप डाउन हेयरस्टाइल बनाएं
अगर आप बाल खुले रखना चाहती हैं तो हाफ अप डाउन हेयरस्टाइल बना सकती हैं। इसमें बालों के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ पिनअप किया जाता है, बाकी बाल खुले रहते हैं। यह हेयरस्टाइल देखने में काफी मॉडर्न लुक देता है और बनाने में भी आसान है।
साइड ब्रेड हेयरस्टाइल बनाएं
साड़ी के साथ ब्रेड भी काफी सुंदर लगती है। खासकर साइड ब्रेड में बहुत ही अच्छा लुक आता है। इसके लिए बालों को एक तरफ कर के ढीली सी छोटी गूंथ लें। चाहें तो उसमें छोटे-छोटे फूल या हेयर एक्सेसरीज लगा सकती हैं।
वेवी ओपन हेयर विद मांग टीका
दिवाली पर थोड़ा ग्लैमरस लुक चाहती हैं तो वेवी ओपन हेयर फ्लॉन्ट कर सकती हैं। इसके लिए बालों में हल्की वेव्स बनाएं और मिडिल पार्टिंग करें। इसके बाद एक मिनिमल मांगटीका लगाकर अपना लुक कंप्लीट करें। ये हेयरस्टाइल दिवाली पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।
स्लीक बन हेयरस्टाइल ट्राई करें
अगर आप क्लीन गर्ल लुक पसंद करती हैं, तो स्लीक बन बना सकती हैं। ये काफी मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। इसके लिए बीच की मांग निकालकर बालों को सेट करें और गर्दन के पास एक लो बन बना लें। बालों को स्लीक लुक देने के लिए आप सेटिंग स्प्रे या जेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
गोटा लगाकर ब्रेड बनाएं
आजकल गोटा ब्रेड काफी पॉपुलर हो रही हैं। शादी-पार्टी और त्योहारों में महिलाएं ट्रेडिशनल लुक के साथ गोटा ब्रेड बनाना पसंद कर रही हैं। इसके लिए बालों में सिंपल छोटी गूंथ लें और साथ में गोटा लगाएं। बनारसी, सिल्क और हेवी एंब्रॉयडरी वाली साड़ी के साथ ये बहुत बढ़िया लगती है।
ट्विस्टेड हाफ अप हेयरस्टाइल
साड़ी के साथ खुले बाल रखना चाहती हैं तो ट्विस्टेड हाफ अप हेयरस्टाइल बना सकती हैं। इसके लिए बालों के दोनों तरफ से थोड़े-थोड़े से सेक्शन ले कर ट्विस्ट करें या ब्रेड बना लें, फिर इन्हें पीछे की तरफ पिनअप कर दें और बाकी बालों को खुला छोड़ दें।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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