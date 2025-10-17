दिवाली फोटोज के लिए इन पोज में खिंचाएं तस्वीरें, सेव कर लें आइडियाज

संक्षेप: Diwali Photoshoot Ideas: दिवाली पर सजधज कर फोटो खिंचाने की सोच रही हैं तो इन आइडिया को जरूर याद कर लें। जिससे सिंगल फ्रेम में आपकी शानदार फोटो आए और आप शान से उन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वाहवाही बटोर पाएं।

दिवाली पूजा के लिए सजधज कर रेडी हुई हैं। और जमकर फोटो क्लिक करवाने का सोच रखी हैं। लेकिन लास्ट टाइम पर सही पोज नही मिलेगा तो फोटो का चार्म चला जाएगा। इसलिए फोटोशूट के इन आइडिया को अभी से नोट कर लें। जिससे लास्ट मिनट पर आपको फोटो के लिए सही पोज मिले और शानदार पिक्चर क्लिक हो पाएं। सेव कर लें फोटो खिंचवाने के ये शानदार आइडिया।

दीयों की थाली के साथ दीयों की थाली के साथ फोटोशूट का आइडिया क्लासिक है। ये लुक एलिगेंट दिखता है और आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ खूबसूरत भी लगता है।

बैक के साथ अगर आपको अपने शानदार बैक को हाइलाइट करना है तो इस तरह से पोज दे सकती हैं। मॉडर्न एज गर्ल के लिए ये पोज बेस्ट है। दीयों की थाली के साथ ये लुक गॉर्जियस दिखाएगा।

रंगोली के पास बैठकर मेहनत से बनाई रंगोली को शो करना है तो फोटो खिंचवाने के लिए रंगोली के सामने बैठे और लार्ज फ्रंट के साथ पोज दें। जिससे रंगोली की पूरी डिजाइन हाइलाइट हो।

टर्न विद फुलझड़ी हाथों में फुलझड़ी को लेकर नचाने की बजाय खुद हो की बैक टर्न करके पोज दें। अशनूर कौर का ये पोज ब्यूटीफुल है।

सिंगल दीया विद स्माइल सिंगल दीया को हथेली पर रखकर अपनी प्यारी सी स्माइल को पोज में हाईलाइट करें। कैमरे में ये मोमेंट कैप्चर होगा तो सुंदर फोटो आएगी।

चौखट पर दिया जलाते हुए सिंगल फोटो पोज देना है तो चौखट पर दीया जलाते हुए पोज दें। ये फोटो का पोज प्यारा लगेगा और चार्मिंग लुक देगा।

क्लोजअप शॉट फोटो खिंचाने की शौकीन हैं तो एक शॉट तो ये होना ही चाहिए। जिसमे आपका स्टनिंग आई मेकअप हाईलाइट हो। क्लोजअप शॉट को दीये की रोशनी में दें। दिवाली पर ऐसे पोस्ट इंस्टा पर आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ा देंगे।