रोशनी के पर्व को यादों में कर लें कैद, ये हैं दीयों के साथ फोटो खींचवाने के लिए बेस्ट दिवाली फोटो पोज

Diwali Pose Ideas with Diya Lights : आज देशभर में दीपों और खुशियों का त्योहार दिवाली 2025 मनाया जा रहा है। महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठते ही शाम की पूजा के लिए भोग से लेकर साड़ी तक, सब कुछ समय से तैयार करने लगती हैं। हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में दिवाली सेल्फी के बिना सब कुछ फीका लगने लगता है। अगर आप अपने व्हाट्सएप डीपी और परिवार के साथ खूबसूरत यादें संजोकर रखने के लिए कोई अच्छी दिवाली फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं लेकिन पोज को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं तो सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर मिनिषा पाठक से दीवाली पर दीयों के साथ फोटो खींचवाने के लिए बेस्ट दिवाली फोटो पोज आइडियाज ले सकते हैं।

हाथ में दीया पकड़े हुए एक जलता हुआ दीपक अपने हाथों में पकड़ें और हल्के से मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखें। फोटो के पीछे रंग-बिरंगे दीये या रंगोली रखें ताकि उत्सव का माहौल बने। इस फोटो में दीपक को चेहरे के पास रखें ताकि उसकी रोशनी चेहरे पर पड़े।

रंगोली के साथ एक सुंदर रंगोली बनाएं और उसके बीच में दीया रखें। रंगोली के पास बैठकर या खड़े होकर, दीया जलाते हुए पोज करें। आप दीये को उठाकर रंगोली के ऊपर रखते हुए भी फोटो खींच सकते हैं। इस तरह की फोटो खिंचवाने के लिए रंग-बिरंगे कपड़े पहनें जो रंगोली से मेल खाएं।

दीयों की पंक्ति कई दीयों को एक पंक्ति में सजाएं (जैसे सीढ़ियों पर या आंगन में) और उनके बीच में बैठकर या खड़े होकर पोज करें। दीयों की रोशनी में किताब पढ़ने या ध्यान लगाने का पोज भी आकर्षक लगेगा। इस फोटो के लिए लंबी एक्सपोजर सेटिंग का उपयोग करें ताकि दीयों की रोशनी और चमक दिखे।

परिवार के साथ पूरे परिवार को एक साथ दीये जलाते हुए पोज करने को कहें। सभी लोग दीये पकड़कर एक सर्कल में खड़े हो सकते हैं। एक व्यक्ति दीया जलाए और बाकी लोग ताली बजाते हुए या हंसते हुए पोज़ करें। इस तरह की फोटो आप घर की बालकनी या छत पर रात में लें, जहां दीयों की रोशनी चमके।

क्लोज-अप शॉट अपने हाथ में दीया पकड़कर क्लोज-अप फोटो लें, जिसमें दीये की लौ और आपके हाथ की मेहंदी दिखे। दीये को चेहरे के पास रखें और आंखों से अभिव्यक्ति दें।

प्रकृति के साथ बगीचे में या पेड़ के नीचे दीये सजाएं और उनके बीच में बैठकर या खड़े होकर पोज़ करें। एक दीया पकड़कर पेड़ की शाखाओं के बीच खड़े हों, जैसे कि आप प्रकृति को रोशनी दे रहे हों। आप इस फोटो में हल्के रंग के पारंपरिक कपड़े पहनें, जैसे लहंगा या साड़ी।