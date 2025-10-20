Diwali 2025: दिवाली पूजा पर पहनें इन रंगों के कपड़े, जीवन में बनी रहेगी समृद्धि और खुशहाली!

संक्षेप: Diwali 2025: हर रंग की एक खास एनर्जी होती है, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी भरने का काम करती है। तो चलिए जानते हैं, इस दिवाली पूजा करते समय किन रंगों के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा।

दिवाली का त्योहार सिर्फ मौज-मस्ती, रोशनी और खुशियों से ही नहीं जुड़ा बल्कि धार्मिक रूप से भी महत्व रखता है। जब शाम को पूरा परिवार मिलकर लक्ष्मी पूजन करता है, असली दिवाली तो वही है। ऐसे में छोटी-छोटी चीजें भी काफी मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए आप दिवाली पर किन रंगों के कपड़े पहन रहे हैं, ये भी सोचना जरूरी है। दरअसल हर रंग की एक खास एनर्जी होती है, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी भरने का काम करती है। तो चलिए जानते हैं, इस दिवाली पूजा करते समय किन रंगों के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा।

दिवाली पर पहनें पेस्टल शेड्स दिवाली पूजा के दौरान आप पेस्टल शेड्स यानी हल्के रंगों के कपड़े पहन सकते हैं। पेस्टल शेड्स जैसे सॉफ्ट पिंक, पाउडर ब्ल्यू, बटर येलो, क्रीम या वाइट ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि जीवन में पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं। अपना एलिगेंस और चार्म बढ़ाना चाहते हैं, तो ये रंग आपके दिवाली वॉर्डरोब के लिए परफेक्ट रहेंगे।

सौभाग्य का रंग है लाल लाल रंग को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं लाल रंग माता लक्ष्मी को भी प्रिय है और उनकी कृपा प्राप्ति में भी सहायक है। ऐसे में आप दिवाली पूजा के लिए एक ब्राइट रेड रंग का आउटफिट पिक कर सकते हैं। फेस्टिवल्स पर ऐसे ब्राइट और शाइनी कलर वैसे भी काफी अच्छे लगते हैं।

खुशहाली का प्रतीक है पीला रंग पीला रंग खुशहाली, पॉजिटिविटी और समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली पूजा पर इसे पहनना एक परफेक्ट चॉइस है। येलो की अलग-अलग शेड्स होती हैं, जैसे गोल्डन येलो, मस्टर्ड येलो, बटर हेलो या ब्राइट येलो। ये सभी शेड्स दिवाली सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट हैं।

हरा या संतरी रंग चुनें दिवाली पूजा के लिए हरा या संतरी रंग पहनना भी शुभ रहेगा। ये दोनों रंग ही समृद्धि, खुशहाली और पॉजिटिविटी का प्रतीक हैं। आने वाले जीवन में सकारात्मकता और बैलेंस एनर्जी चाहते हैं, तो पूजा के दौरान ये कलर चूज कर सकते हैं। दोनों ही रंग एकदम ब्राइट हैं और एकदम फेस्टिव परफेक्ट लुक देते हैं।