पिंक ड्रेस में दिव्यांका त्रिपाठी का प्रिंसेस लुक, ग्लो और ग्लैम से जीत लिया सबका दिल

संक्षेप: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी एक बार फिर अपने स्टाइल से सबका दिल जीत रही हैं। पिंक गाउन में उनका लुक ना सिर्फ रॉयल दिखा बल्कि इसमें ग्रेस और ग्लैमर का खूबसूरत संगम भी नजर आया।

Divyanka Tripathi Pink Gown Look Details: टीवी इंडस्ट्री की सबसे एलिगेंट और ग्रेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक, दिव्यांका त्रिपाठी ने एक बार फिर अपने रॉयल और चार्मिंग लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने पिंक गाउन में ऐसी खूबसूरती बिखेरी कि फैंस उनकी तस्वीरों पर से नजरें नहीं हटा पा रहे। दिव्यांका का यह लुक आधुनिकता और पारंपरिक एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहा जहां ड्रेस की फाइन कटिंग और सॉफ्ट फ्लेयर उन्हें एक प्रिंसेस जैसी अपील दे रही थी। वहीं, उनकी ज्वेलरी, हेयरस्टाइल और नेचुरल मेकअप ने पूरे लुक को और क्लासी बना दिया। यह लुक उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो सादगी के साथ रॉयल फैशन को अपनाना चाहते हैं। जानें उनके स्टाइलिंग सीक्रेट्स-

आउटफिट डिटेल्स: दिव्यांका ने फूशिया पिंक रंग का फुल-लेंथ गाउन पहना जिसमें स्ट्रक्चर्ड शोल्डर और प्लीटेड डिजाइन दिया गया है। वी-नेकलाइन और फिटेड वेस्टलाइन ने उनके लुक को और एलिगेंट बनाया। नीचे की तरफ फ्लेयर डिजाइन इस ड्रेस में परफेक्ट ड्रामा ऐड कर रही थी। यह आउटफिट रेड कार्पेट या फेस्टिव पार्टी लुक के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है।

स्टाइलिंग और ज्वेलरी: दिव्यांका ने अपने ब्राइट गाउन को कॉन्ट्रास्ट देते हुए एमराल्ड और डायमंड ज्वेलरी सेट चुना। गले का स्टेटमेंट नेकपीस और मैचिंग इयररिंग्स ने उनके लुक को रॉयल टच दिया। हाथ में रिंग और हाफ-टाई हेयरस्टाइल के साथ वॉल्यूमस वेव्स ने इस पूरे लुक को और ग्रेसफुल बना दिया। वहीं, सटल आई मेकअप और नेचुरल लिप शेड ने उनके लुक में परफेक्शन भरा।