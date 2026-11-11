ईयरचेन छोड़ कानफूल पहनें, इस बार शादी-पार्टी में करें यामी गौतम से लेकर नीता अंबानी की डिजाइन कॉपी
पिछले दो-तीन साल से शादी-पार्टी से लेकर वेडिंग सीजन में हैवी झुमका और ईयर चेन पहने काफी लोगों को देखा होगा। लेकिन बार शादी-पार्टी में सबके बीच लेटेस्ट लुक चाहिए तो ईयरचेन छोड़ ये डिजाइनर कानफूल या ईयरकफ्स ट्राई करें, नीता अंबानी के ये डिजाइन जरूर देख लें।
शादी का सीजन शुरू होने वाला है। देवउठनी एकादशी के बाद घरों में शुभ मुहुर्त और लग्न की शुरुआत हो जाती है और शादी-विवाह की रस्में स्टार्ट हो जाती है। लड़कियों ने शादी की शॉपिंग कंप्लीट कर ली है और अपने वेडिंग वाले आउटफिट के साथ वहीं ईयररिंग्स सपोर्टर यानी वो चेन वाले सपोर्टर खरीद लिए हैं या खरीदने की सोच रहीं तो जरा रुक जाएं। इस साल वेडिंग सीजन में फिर से उसे ना दोहराएं, जो बाकी लोगों ने जमकर पहना है। आप कुछ नया और ट्रेंडी ट्राई करें और इस बार ट्रेंड में हैं कानफूल। एक्ट्रेस ब्यूटीफुल कानफूल की डिजाइन पहनें नजर आ चुकी हैं और आपको मार्केट में कई तरह की डिजाइन आराम से मिल जाएंगी।
नीता अंबानी के व्हाइट फ्लावर कानफूल
नीता अंबानी का हर लुक ट्रेंड बन जाता है। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शामिल होने पहुंची नीता अंबानी ने फ्यूशियैा पिंक सैटिन साड़ी पहनी थी। जिस पर गोल्डन जरी वर्क किया गया था और साथ में मैचिंग गोल्डन ब्लाउज को पेयर किया गया था। इस ब्राइट पिंक साड़ी के साथ नीता अंबानी ने व्हाइट पर्ल वाले कानफूल वियर किए थे। मोतियों से बनी फूलों की डिजाइन वाली ये ईयररिंग्स काफी क्लासी और एलिगेंट दिख रही थी और अगर आपने ऐसी डिजाइन मार्केट से खोज ली तो हर किसी की निगाहें आप पर ही होंगी।
शनाया कपूर के ईयरकफ्स
शनाया कपूर ने ब्यूटीफुल पर्पल लहंगे के साथ गोल्डन ज्वैलरी वियर की है और कानों में पहने ईयरकफ्स मल्टीकलर, और लाइटवेट डिजाइन वाले हैं। इन कानफूल को पहनने का फायदा है कि कानों में हैवी झुमकों का वजन नहीं ढोना पड़ता है और कान दर्द भी नहीं होते। ये ब्यूटीफुल ईयरकफ्स पूरी तरह से कानों को सपोर्ट करते हैं और अट्रैक्टिव भी दिखते हैं।
हैवी झुमकों वाले ईयरकफ्स
हैवी झुमकों को पहनने का शौक है तो यामी गौतम जैसे झुमकों की डिजाइन खरीद लें। ये कानफूल लहंगे से लेकर शरारा सबके साथ खूबसूरत लगते हैं और आपको भीड़ में हटके लुक देंगे। यहीं नहीं भारी-भरकम झुमकों की वजह से होने वाला दर्द भी नहीं सताएगा।
बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने पहने ब्यूटीफुल ईयरकफ्स
बजरंगी भाईजान फिल्म की मुन्नी हर्षाली मल्होत्रा ने भी दिवाली पर फैंस के साथ फोटोज शेयर की हैं। जिसमे वो कानों में अट्रैक्टिव भारी-भरकम ईयरकफ्स पहनें नजर आ रही हैं। तो इस बार मेहंदी, संगीत से लेकर शादी और रिसेप्शन में रेडी होना है तो ट्रेंडी कानफूल या ईयरकफ्स को जरूर ट्राई करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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