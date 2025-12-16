Hindustan Hindi News
Disha Patani 5 hot and bold bodycon dress for night parties
दिशा पाटनी की तरह स्टाइल करें बॉडीकॉन ड्रेस, हर पार्टी की आप बन जाएंगी शान

संक्षेप:

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के फैशन लुक्स कमाल के होते हैं। एक्ट्रेस वेस्टर्न आउटफिट्स ज्यादा कैरी करती हैं और सभी में बोल्ड लुक फ्लॉन्ट करती हैं। चलिए आज हम आपको दिशा के बॉडीकॉन ड्रेसेस दिखाते हैं, जिन्हें आप भी स्टाइल कर सकती हैं।

Dec 16, 2025 01:11 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस दिशा पाटनी फैशन के मामले में टॉप एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। वह ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस को कैरी करती हैं और अपना ग्लैमरस अंदाज दिखता हैं। दिशा की तरह आप भी स्टाइलिश लुक्स किसी भी पार्टी के लिए कैरी कर सकती हैं। अगर आप किसी पार्टी के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस ऑप्शन खोज रही हैं, तो एक्ट्रेस के वॉर्डरोब से कुछ टिप्स जरूर लें। दिशा के लुक्स आपको बोल्ड और ग्लैम लुक देंगे और आप किसी भी पार्टी की शान बन जाएंगी।

गोल्डन गर्ल- दिशा पाटनी ने गोल्डन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की हुई है। स्लिट स्टाइल वाले इस गाउन में स्क्वॉयर नेक लुक है और इस पर दिशा ने मैचिंग गोल्डन हील्स कैरी की हैं। इसके साथ एक्ट्रेस ने मिनिमल ईयरिंग्स कैरी किए हैं और लाइट मेकअप लुक लिया है।

फ्लॉवर सी ब्लू- सी ब्लू कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में दिशा काफी सुंदर और स्टाइलिश दिख रही हैं। इस तरह की स्ट्रैपी ड्रेस आप भी किसी पार्टी के लिए चुन सकती हैं। इसमें आपको बोल्ड लुक मिलेगा। दिशा ने ड्रेस के साथ मिनिमल मेकअप किया है और रेड लिपस्टिक के साथ लुक को कंप्लीट किया है।

ऑफ शोल्डर ब्लू- ब्लू कलर की ऑफ शोल्डर लॉन्ग गाउन में दिशा किसी परी से कम नहीं लग रही। दिशा की तरह आप भी इस तरह की ड्रेस कैरी कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने इस आउटफिट के साथ ब्लू पेंडेंट वाला लाइट सेट, स्मोकी मेकअप किया है। एक्ट्रेस का ये स्टाइलिश लुक कैरी करें।

व्हाइट गाउन- किसी भी पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो दिशा की तरह व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस कैरी करें। नेट स्टाइल वाले इस स्लिट गाउन में दिशा सुंदर लग रही हैं। उन्होंने इसके साथ हेयर बन बनाया हुआ है और लाइट मेकअप किया है। साथ ही में ब्राउन हील्स कैरी किए हैं।

शॉर्ट येलो ड्रेस- बॉडीकॉन थीम में दिशा ने येलो कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई हैं। दिशा की तरह आप भी ऐसी पार्टी ड्रेसेस स्टाइल करें। इस ड्रेस के साथ दिशा ने गोल्डन हील्स कैरी की हैं और क्लच कैरी किया है। न्यूड मेकअप और ओपन हेयर लुक लिया है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
