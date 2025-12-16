दिशा पाटनी की तरह स्टाइल करें बॉडीकॉन ड्रेस, हर पार्टी की आप बन जाएंगी शान

संक्षेप: एक्ट्रेस दिशा पाटनी के फैशन लुक्स कमाल के होते हैं। एक्ट्रेस वेस्टर्न आउटफिट्स ज्यादा कैरी करती हैं और सभी में बोल्ड लुक फ्लॉन्ट करती हैं। चलिए आज हम आपको दिशा के बॉडीकॉन ड्रेसेस दिखाते हैं, जिन्हें आप भी स्टाइल कर सकती हैं।

एक्ट्रेस दिशा पाटनी फैशन के मामले में टॉप एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। वह ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस को कैरी करती हैं और अपना ग्लैमरस अंदाज दिखता हैं। दिशा की तरह आप भी स्टाइलिश लुक्स किसी भी पार्टी के लिए कैरी कर सकती हैं। अगर आप किसी पार्टी के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस ऑप्शन खोज रही हैं, तो एक्ट्रेस के वॉर्डरोब से कुछ टिप्स जरूर लें। दिशा के लुक्स आपको बोल्ड और ग्लैम लुक देंगे और आप किसी भी पार्टी की शान बन जाएंगी।

गोल्डन गर्ल- दिशा पाटनी ने गोल्डन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की हुई है। स्लिट स्टाइल वाले इस गाउन में स्क्वॉयर नेक लुक है और इस पर दिशा ने मैचिंग गोल्डन हील्स कैरी की हैं। इसके साथ एक्ट्रेस ने मिनिमल ईयरिंग्स कैरी किए हैं और लाइट मेकअप लुक लिया है।

फ्लॉवर सी ब्लू- सी ब्लू कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में दिशा काफी सुंदर और स्टाइलिश दिख रही हैं। इस तरह की स्ट्रैपी ड्रेस आप भी किसी पार्टी के लिए चुन सकती हैं। इसमें आपको बोल्ड लुक मिलेगा। दिशा ने ड्रेस के साथ मिनिमल मेकअप किया है और रेड लिपस्टिक के साथ लुक को कंप्लीट किया है।

ऑफ शोल्डर ब्लू- ब्लू कलर की ऑफ शोल्डर लॉन्ग गाउन में दिशा किसी परी से कम नहीं लग रही। दिशा की तरह आप भी इस तरह की ड्रेस कैरी कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने इस आउटफिट के साथ ब्लू पेंडेंट वाला लाइट सेट, स्मोकी मेकअप किया है। एक्ट्रेस का ये स्टाइलिश लुक कैरी करें।

व्हाइट गाउन- किसी भी पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो दिशा की तरह व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस कैरी करें। नेट स्टाइल वाले इस स्लिट गाउन में दिशा सुंदर लग रही हैं। उन्होंने इसके साथ हेयर बन बनाया हुआ है और लाइट मेकअप किया है। साथ ही में ब्राउन हील्स कैरी किए हैं।