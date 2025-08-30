बार्बी गर्ल बन ट्रेलर लांच में पहुंची डायना पेंटी तो तमन्ना भाटिया की हॉट बैकलेस ड्रेस, देखें 2 गॉर्जियस लुक

Tamannah Bhatia Look: वेब सीरीज डू यू वाना पार्टनर के ट्रेलर लांच पर पहुंची तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी का लुक गॉर्जियस दिखा। बैकलेस ड्रेस में तमन्ना तो वहीं डायना पेंटी का लुक बार्बी डॉल से कम नहीं दिख रहा था। देखें फोटोज।

तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी जल्दी की न्यू वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं। इस वेब सीरीज के ट्रेंलर लांच पर डायना पेंटी और तमन्ना भाटिया का गॉर्जियस लुक नजर आया। लांग फिटेड ड्रेस में तमन्ना तो वहीं बॉल गाउन में रेडी डायना बार्बी डॉल से कम नहीं लग रही थीं। वहीं इस लुक की फोटोज एक्ट्रेसेज ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है।

बार्बी डॉल सी दिख रहीं डायना पेंटी डायना पेंटी ने ट्रेलर लांच के लिए सॉफ्ट पिंक कलर की टुले ड्रेस को कैरी किया है। हॉल्टर नेक और कॉर्सेट डिजाइन के साथ इस मिडी ड्रेस की खासियत वॉल्यूमनाइज स्कर्ट है। जो डायना की बॉडी पर खूबसूरत दिख रही। वहीं इस ड्रेस को डिजाइनर गौरी एंड नयनिका के कलेक्शन से लिया गया है। जिसे डायना ने मेसी मिड बन के साथ थोड़ा कैजुअल लुक में स्टाइल किया है।

ज्वैलरी और मेकअप था स्पेशल सॉफ्ट पिंक कलर को थोड़ा ब्राइट लुक देने के लिए मरून शेड की लिपस्टिक को पेयर किया गया है। वहीं मरून कलर के फ्लावर डिजाइन स्टड लुक को ब्यूटीफुल बना रहे हैं।

तमन्ना भाटिया का बैकलेस ड्रेस में गॉर्जियस लुक तमन्ना भाटिया ने वेब सीरीज के ट्रेलर लांच में व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस को कैरी किया है। जिस पर बने पोल्का डॉट रेट्रो लुक दे रहे। लेकिन फिटेड डिजाइन और लांग लेंथ के साथ हॉल्टर नेक डीप प्लजिंग नेकलाइन में तमन्ना का लुक बेहद सेसी दिख रहा है। इस ड्रेस को डिजाइनर नोर्मा कमली के कलेक्शन से लिया गया है। वहीं मिल्की ब्यूटी तमन्ना ने इस लुक को फंकी सी दिख रही ईयरिंग्स और हाथों में स्लीक गोल्ड वॉच के साथ पेयर किया है।