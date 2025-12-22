धुरंधर में यालिना जमाली बनीं सारा अर्जुन के 2 लुक, देखते ही फैंस हो रहे दीवाने
Dhurandhar fame Sara Arjun aka Yalina Jamali Look: धुरंधर मूवी में पाकिस्तानी बनी यालीना जमाली यानी सारा अर्जुन के कुछ ब्यूटीफुल लुक्स सामने आए हैं। जिसमे वो ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनकर खूबसूरत लग रही हैं। टिप्स के लिए देख लें फोटोज।
धुरंधर मूवी में यालीना जमाली का रोल प्ले कर रहीं सारा अर्जुन की खूबसूरती के लोग कायल हो रहे हैं। पाकिस्तानी रोल में तैयार सारा का लुक भी हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा। गहरी काली आंखें और घुंघराले बालों में रेडी सारा अर्जुन ने इंस्टा पर गरारा सेट में रेडी होकर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। वहीं मेकअप वाला वीडियो भी पिछेल दिनों वायरल हो रहा था। जिसमे वो ब्यूटीफुल अनारकली कुर्ते में रेडी हैं। देखकर बताएं आपको कौन सा लुक भाया...
लाल रंग के गरारा सेट में रेडी सारा अर्जुन
सारा अर्जुन ने कुछ फोटोज फैंस के साथ शेयर की है। जिसमे वो गुलाबी रंग के गरारा सेट को पहनकर रेडी हैं। और, सारा का ये गरारा हर लड़की के फैशन लुक में शामिल हो गया है। ब्राइट पिंक कलर की शार्ट कुर्ती जिस पर गोल्डन कलर के बॉर्डर को गले और बाजूओं के किनारों पर जोड़ा गया था। वहीं दो लंबी पट्टियां साइड में अटैच थी। इस फुल स्लीव शार्ट कुर्ती के साथ गरारा पैंट्स को पेयर किया गया है। जिस पर गोल्ड के मोटिफ्स बने हैं। स्लीक क्रेप दुपट्टा, जिस पर छोटी गोल्डन बूटियां उभरी हैं और दुपट्टे के किनारों पर जरी का बॉर्डर इसे खूबसूरत बना रहा है।
मेकअप ने किया इंप्रेस
इस गहरे गुलाबी रंग के गरारा सेट के साथ कानों में मल्टीलेयर चेन सपोर्टर के साथ ईयररिंग वियर की हैं। वहीं साथ में ब्लैक स्टेटममेंट डार्क आईब्रोज, काजल से भरी आंखें खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी दिख रही हैं।
अनारकली कुर्ते में सारा अर्जुन
वहीं कुछ दिन पहले ही सारा अर्जुन का मेकअप वीडियो वायरल हो रहा था। जिसमे वो लाइट यलो कलर के अनारकली कुर्ते को पहनकर रेडी हैं। जिस पर नीली किनारी के साथ छोटे बूटे बने हैं। शिफॉन के अनारकली कुर्ते पर छोटे-छोटे नीले रंग के फूल बने हैं। वहीं दुपट्टे पर नीले रंग के बॉर्डर को अटैच किया गया है। फुलस्लीव और स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला ये कुर्ता सारा की स्किन टोन के साथ पूरी तरह मैच कर रहा। वहीं काले घने घुंघराले बाल, कानों में चांदबाली और काजल, मस्कारा के साथ सॉफ्ट आई शैडो पैलेट को यूज कर मेकअप किया गया है। वहीं काली घनी आईब्रो लग रहा आने वाले साल में नया ट्रेड बन जाएगा।तो अब यालिना जमाली यानी सारा अर्जुन के कौन से लुक को लाइक किया है।
Aparajita
