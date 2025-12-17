Hindustan Hindi News
बिना भारी फाउंडेशन के परफेक्ट लुक, सौम्या टंडन से सीखें ये मेकअप ट्रिक्स

बिना भारी फाउंडेशन के परफेक्ट लुक, सौम्या टंडन से सीखें ये मेकअप ट्रिक्स

संक्षेप:

टीवी एक्ट्रेस और धुरंधर फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाली सौम्या टंडन अपनी नेचुरल ब्यूटी और सिंपल मेकअप स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका मानना है कि कम मेकअप में भी फ्रेश और ग्लोइंग लुक पाया जा सकता है।

Dec 17, 2025 12:35 pm IST
पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस और धुरंधर मूवी की अभिनेत्री सौम्या टंडन अपनी नेचुरल ब्यूटी और फ्रेश लुक्स के लिए जानी जाती हैं। उनका मेकअप मंत्र है- कम प्रोडक्ट, सही तकनीक और अच्छी स्किन केयर। उनका मानना है कि अच्छा मेकअप स्किन को ढकने के लिए नहीं, बल्कि उसे निखारने के लिए होना चाहिए। उनका फोकस हमेशा हल्के बेस, नेचुरल फिनिश और सही स्किन प्रेपरेशन पर रहता है। आइए जानते हैं उनके आजमाए हुए मेकअप टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें हर महिला आसानी से अपना सकती है।

  1. स्किन प्रेप है परफेक्ट बेस की कुंजी

सौम्या के अनुसार, मेकअप से पहले स्किन की तैयारी सबसे जरूरी स्टेप है। वह हमेशा चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करने की सलाह देती हैं। इसके साथ स्किन की जरूरत के अनुसार विटामिन C, रेटिनॉल (रात के लिए) और SPF 30+ सनस्क्रीन को रूटीन में शामिल करना जरूरी है। हेल्दी स्किन पर कम मेकअप भी शानदार दिखता है।

2. बेस मेकअप में रखें 'Less Is More' फॉर्मूला

गर्मियों में सौम्या भारी फाउंडेशन से बचती हैं। उनका कहना है कि ज्यादा बेस लगाने से चेहरा पसीने वाला और पैची दिख सकता है। वह अक्सर हाथों से फाउंडेशन ब्लेंड करती हैं जिससे स्किन की गर्माहट प्रोडक्ट को अच्छे से सेट करने में मदद करती है।

3. स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन चुनें

सौम्या टंडन के अनुसार,

  • ड्राई स्किन के लिए लिक्विड फाउंडेशन
  • नॉर्मल से ड्राई स्किन के लिए क्रीमी फॉर्मूला
  • ऑयली स्किन के लिए स्टिक फाउंडेशन बेहतर रहता है। शाइन कंट्रोल करने के लिए वह हल्का-सा शीयर प्रेस्ड पाउडर ही इस्तेमाल करती हैं।

4. कंसीलर है उनका मैजिक प्रोडक्ट

थकी हुई आंखों और डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए सौम्या कंसीलर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती हैं। अंडर-आई एरिया में सही कंसीलर लगाने से चेहरा तुरंत फ्रेश और ब्राइट दिखने लगता है। रेडनेस छुपाने के लिए वह येलो या पीच कंसीलर का इस्तेमाल करती हैं।

5. ब्रोज और ब्लश से आए नेचुरल चार्म

मेकअप की शुरुआत वह अक्सर आइब्रो पेंसिल से करती हैं, ताकि चेहरा फ्रेम में आ जाए। वहीं, क्रीम ब्लश की हल्की परत गालों पर लगाकर वह नेचुरल फ्लश लुक पाती हैं।

मेकअप टिप: सौम्या टंडन का मेकअप स्टाइल यही सिखाता है कि सही प्रोडक्ट्स और सिंपल टेक्निक से बिना भारी मेकअप के भी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लुक पाया जा सकता है।

