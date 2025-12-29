धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन के कर्ली लुक पर फैंस हुए फिदा, परफेक्ट कर्ल्स के लिए आप भी फॉलो करें 3 टिप्स

संक्षेप: Tips To Create Sara Arjun's Curly Look : पार्लर में बिना पैसे खर्च किए चाहती हैं धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन जैसा कर्ली हेयर लुक, तो फॉलो करें ये 3 आसान टिप्स। न्यू ईयर पर देखते रह जाएंगे लोग।

ाइल्ड आर्टिस्ट से धुरंधर एक्ट्रेस बनने तक का सफर तय करने वाली सारा अर्जुन एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी दमदार एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनका स्टनिंग 'कर्ली हेयर लुक' है। सारा ने हाल ही में अपने 'कर्ली हेयर लुक' की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसे देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं। अगर आप भी सारा के इस हेयरस्टाइल को देखकर यही सोच रही हैं कि काश आप भी न्यू ईयर 2026 पर अपने बालों को कुछ इस तरह की स्टाइल कर पाती तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 3 सिंपल हेयर केयर टिप्स फॉलो करके घर बैठे सारा अर्जुन जैसा ग्लैमरस लुक पा सकती हैं। तो अगर आप भी पार्लर में बिना पैसे खर्च किए सारा जैसा कर्ली लुक चाहती हैं ये 3 आसान टिप्स फॉलो करें। हाल ही में तान्या सिंह नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सारा अर्जुन के 'कर्ली हेयर लुक' को पाने के लिए कुछ आसान टिप्स शेयर किए हैं।

सारा अर्जुन के कर्ली हेयर लुक के लिए फॉलो करें ये 3 टिप्स हेयर सीरम बालों को कर्ली लुक देने से पहले सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इसके बाद बालों में कोई अच्छा सा हीट प्रोटेक्टर हेयर सीरम लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि हीट स्टाइलिंग टूल्स बालों को अकसर रूखा बनाकर हेयरस्टाइल को बनाए रखने में बाधा डालते हैं। लेकिन इससे पहले हीट प्रोटेक्टर हेयर सीरम का बालों पर इस्तेमाल, उनकी नमी को लॉक करके बालों के प्राकृतिक तेलों को भी बरकरार रखता है। जिससे बाल मुलायम बने रहते हैं और फ्रिजी नहीं दिखते।

पतली हेयर कर्लिंग रॉड बालों को कर्ली लुक देने के लिए सबसे पतली हेयर कर्लिंग रॉड का इस्तेमाल करें। इसके बाद बालों को 1-2 इंच के सेक्शन लेकर रॉड पर लपेट लें। ऐसा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जितने कम बाल कर्ल करने के लिए लेंगे उतनी ही जल्दी आपके कर्ल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। बालों को 5-10 सेकेंड तक रॉड पर ही लपेटकर रखें। 10 मिनट बाद बालों को छोड़ दें। इसी तरह सारे बालों के कर्ल्स बनाकर तैयार कर लें। प्राकृतिक कर्ल के लिए चेहरे से दूर लपेटें और अंत में सेटिंग स्प्रे का उपयोग करें।