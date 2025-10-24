Hindustan Hindi News
डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने खोला आलिया भट्ट के संगीत वाले पिंक लहंगे का राज, 'बची कतरन से हुआ था तैयार'

संक्षेप: Alia Bhatt: डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने जियो हॉट स्टार के नए शो में रिवील किया कि कैसे पुराने बचे कपड़ों के कतरन से आलिया ने अपने संगीत के लहंगे को रेडी करने के लिए बोला था। जिसमे आलिया के लिए रेडी कपड़ों के बचे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया था।

Fri, 24 Oct 2025 03:49 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
आलिया भट्ट के वेडिंग आउटफिट्स तो फैंस को याद होंगे। अपनी शादी की साड़ी को नेशनल अवॉर्ड लेते समय दोबारा पहनने के साथ ही वो अपने संगीत वाले लहंगे को भी रीवियर कर चुकी हैं। दरअसल, जियो हॉटस्टार पर दिखाए जा रहे न्यू शो पिच टू गेट रिच के एक एपिसोड में पहुंचे मनीष मल्होत्रा ने आलिया भट्ट के लहंगे से जुड़ा सीक्रेट खोला। जिसे सुनकर सब हैरान रह गए।

डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने आलिया भट्ट के लहंगे का सीक्रेट रिवील किया

डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने शो के एपिसोड में बताया कि खास लहंगे को बनाने का आइडिया आलिया भट्ट का था। मनीष मल्होत्रा ने बताया कि आलिया ने उनसे पूछा था कि क्या उनके लिए बनाए पिछले कपड़ों की कतरन है पास में। जवाब में उन्होंने बताया कि एक डिजाइनर होने के नाते उनके पास अपने काम का रिकॉर्ड होता है। इसलिए शादी के टाइम उन्होंने जो भी कपड़े आलिया के लिए बनाए थे। उन सबके बचे कपड़ों से आलिया के संगीत और मेहंदी का वो खूबसूरत गुलाबी लहंगा बनाकर रेडी किया गया था। जिसे वो मनीष मल्होत्रा की लास्ट ईयर दिवाली पार्टी में पहनकर रेडी हुई थीं।

गुलाबी रंग का था खूबसूरत लहंगा

आलिया भट्ट ने संगीत और मेहंदी में गुलाबी रंग के खूबसूरत लहंगे को पहना था। जिसे मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था और इसकी खासियत को इंस्टा पर शेयर भी किया था। इस लहंगे को खास पैच वर्क से तैयार किया गया था। जिसमे 180 इंट्रीकेटेड कपड़ों की कतरन को लगाया गया था। और इसे 3 हजार घंटों यानी कि 125 दिनों में बनाकर तैयार किया गया। इस लहंगे में रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉक प्रिंट, एंब्रायडरी की कतरन जिसमे चिकनकारी और कश्मीरी एंब्रायडरी भी शामिल है और 180 पैच कपड़ों को शामिल किया गया था। बांधनी, बनारसी, ब्रोकेड, जैक्वार्ड, कच्चा रेशम नॉट और आलिया के पहले के आउटफिट के बचे हुए पीसेज से इस लहंगे को तैयार किया गया था

