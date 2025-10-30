प्रियंका चोपड़ा ने पहनी पति निक के नाम वाली जैकेट, देसी गर्ल के कूल अंदाज से फैंस हुए इंप्रेस

संक्षेप: प्रियंका चोपड़ा हर बार पति निक जोनस के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करती हैं कि उनके फैंस उनसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाते हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर पति निक के साथ कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं।

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को भले ही 7 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन आज भी इस पावर कपल की एक दूसरे के लिए दीवानगी कम होती नहीं दिखती। प्रियंका चोपड़ा हर बार पति निक जोनस के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करती हैं कि उनके फैंस उनसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाते हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर पति निक के साथ कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं। बता दें, निक जोनस इन दिनों अपने म्यूजिकल टूर पर हैं। जहां उन्हें चीयर करने ग्लोबल आइकन और उनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती के साथ ट्रैवल कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने निक के कॉन्सर्ट से ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गए। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के फैंस उनकी इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। प्रियंका ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा-'डैडी के साथ टूर पर रहना हमेशा अच्छा लगता है'।

प्रियंका चोपड़ा शेयर की गई इन तस्वीरों में बेहद स्टाइलिश लग रही हैं। उन्होंने निक जोनस के स्टाइल से इंस्पायर होकर अपने लुक को कूल बनाने के लिए लेदर की ओवरसाइज्ड ऑफ वाइट कलर की जैकेट, व्हाइट टॉप और हाई वेस्ट ब्लू डेनिम जींस कैरी की हुई है। जिसपर कॉलर और बटन जोड़कर डीटेलिंग दी गई है। प्रियंका के कपड़ों के साथ उनकी कैरी की हुई जूलरी और फुटवियर भी परफेक्ट लग रहे हैं।