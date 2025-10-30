Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनdesi girl priyanka chopra style her husbands name nick Jonas on her jacket stunning cool look impress fans
प्रियंका चोपड़ा ने पहनी पति निक के नाम वाली जैकेट, देसी गर्ल के कूल अंदाज से फैंस हुए इंप्रेस

प्रियंका चोपड़ा ने पहनी पति निक के नाम वाली जैकेट, देसी गर्ल के कूल अंदाज से फैंस हुए इंप्रेस

संक्षेप: प्रियंका चोपड़ा हर बार पति निक जोनस के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करती हैं कि उनके फैंस उनसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाते हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर पति निक के साथ कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं।

Thu, 30 Oct 2025 11:54 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को भले ही 7 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन आज भी इस पावर कपल की एक दूसरे के लिए दीवानगी कम होती नहीं दिखती। प्रियंका चोपड़ा हर बार पति निक जोनस के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करती हैं कि उनके फैंस उनसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाते हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर पति निक के साथ कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं। बता दें, निक जोनस इन दिनों अपने म्यूजिकल टूर पर हैं। जहां उन्हें चीयर करने ग्लोबल आइकन और उनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती के साथ ट्रैवल कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने निक के कॉन्सर्ट से ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गए। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के फैंस उनकी इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। प्रियंका ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा-'डैडी के साथ टूर पर रहना हमेशा अच्छा लगता है'।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
priyanka chopra

प्रियंका चोपड़ा शेयर की गई इन तस्वीरों में बेहद स्टाइलिश लग रही हैं। उन्होंने निक जोनस के स्टाइल से इंस्पायर होकर अपने लुक को कूल बनाने के लिए लेदर की ओवरसाइज्ड ऑफ वाइट कलर की जैकेट, व्हाइट टॉप और हाई वेस्ट ब्लू डेनिम जींस कैरी की हुई है। जिसपर कॉलर और बटन जोड़कर डीटेलिंग दी गई है। प्रियंका के कपड़ों के साथ उनकी कैरी की हुई जूलरी और फुटवियर भी परफेक्ट लग रहे हैं।

priyanka chopra stunning look

रियंका ने अपने लुक को पूरा करने के लिए गले में गोल्डन टोन वाला चमचमाता नेकपीस पहना हुआ है। बात अगर प्रियंका के हेयर स्टाइल की करें तो उन्होंने सिर पर बैंड कैरी किया हुआ है, जो उनके लुक को बेहद कूल बना रहा है। प्रियंका की जैकेट पर लिखा पति 'निक' का नाम, उनके स्टाइलिश लुक को और ज्यादा स्पेशल बना रहा है। उनके पोस्ट को देखकर निक जोनस ने कमेंट में लिखा, ‘क्या वाइब है। सो गॉर्जियस।’

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Fashion Tips Priyanka Chopra Priyanka Chopra Jonas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।