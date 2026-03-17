मिरर वर्क और कढ़ाई से सजा दीपिका पादुकोण का सूट- परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक
दीपिका पादुकोण का गुजराती ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खूबसूरत कढ़ाई, मिरर वर्क और रंग-बिरंगे डिजाइन के साथ उनका यह एथनिक आउटफिट फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस Deepika Padukone अपने शानदार फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। चाहे रेड कार्पेट हो या कोई ट्रेडिशनल इवेंट, उनका हर लुक लोगों का ध्यान खींच ही लेता है। इस बार उनका गुजराती स्टाइल से इंस्पायर्ड एथनिक लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
खूबसूरत कढ़ाई, मिरर वर्क और रंग-बिरंगे डिजाइन के साथ उनका यह आउटफिट ट्रेडिशन और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाता है। खास बात यह है कि इस लुक में उन्होंने क्लासिक एथनिक वाइब को मॉडर्न अंदाज में कैरी किया है। जानें उनके लुक की खास बातें -
खूबसूरत कुर्ता बना लुक का हाइलाइट
- इस लुक में दीपिका ने एक बेहद खूबसूरत पिंक कलर का एम्ब्रॉयडर्ड स्ट्रेट कुर्ता पहना है। यह कुर्ता हल्का फ्लेयर्ड है और घुटनों से नीचे तक आता है, जिससे यह काफी एलिगेंट लगता है।
- कुर्ते का हाई राउंड नेकलाइन खास है, जिस पर मल्टी-कलर थ्रेडवर्क से ट्रेडिशनल मोटिफ्स बनाए गए हैं।
- इसके अलावा, कुर्ते के योक पर भारी कढ़ाई की गई है, जो एक स्टेटमेंट बिब-स्टाइल डिजाइन बनाती है। नीचे की तरफ चौड़ा बॉर्डर और उस पर लगे रेड टसल्स इस आउटफिट में मूवमेंट और खूबसूरती दोनों जोड़ते हैं।
इंडिगो पैंट्स ने बढ़ाई खूबसूरती
- दीपिका ने इस कुर्ते के साथ इंडिगो कलर की स्ट्रेट-कट पैंट्स पहनी हैं। इन पैंट्स पर भी पारंपरिक प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी की गई है, खासकर हेमलाइन के पास।
- पैंट्स के कफ्स पर की गई डिटेलिंग पूरे लुक को बैलेंस करती है और आउटफिट को और ज्यादा स्टाइलिश बनाती है।
दुपट्टा बना लुक का शो-स्टॉपर
- इस पूरे लुक का सबसे खास हिस्सा है दीपिका का हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा।
- दुपट्टे पर मल्टी-कलर मोटिफ्स, मिरर वर्क और ज्योमेट्रिक बॉर्डर दिए गए हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं।
- दीपिका ने इसे एक कंधे पर कैरी किया है और पीछे की ओर फ्लो होने दिया है जिससे उनका लुक और भी ड्रामेटिक और रॉयल लग रहा है।
कलर कॉम्बिनेशन ने बनाया लुक खास
इस पूरे आउटफिट में अलग-अलग रंगों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। पिंक, इंडिगो और मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी मिलकर एक परफेक्ट गुजराती वाइब देते हैं। यह लुक ना सिर्फ ट्रेडिशनल है बल्कि मॉडर्न फैशन का भी शानदार उदाहरण है।
क्यों है यह लुक खास?
- ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मिश्रण
- मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी का खूबसूरत इस्तेमाल
- फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन
फैशन टिप : दीपिका पादुकोण का यह गुजराती लुक फैशन लवर्स के लिए एक शानदार उदाहरण है कि कैसे ट्रेडिशनल आउटफिट को स्टाइलिश तरीके से कैरी किया जा सकता है। अगर आप भी फेस्टिव या खास मौके के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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