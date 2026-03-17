Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मिरर वर्क और कढ़ाई से सजा दीपिका पादुकोण का सूट- परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक

Mar 17, 2026 03:18 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

दीपिका पादुकोण का गुजराती ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खूबसूरत कढ़ाई, मिरर वर्क और रंग-बिरंगे डिजाइन के साथ उनका यह एथनिक आउटफिट फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है।

मिरर वर्क और कढ़ाई से सजा दीपिका पादुकोण का सूट- परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक

बॉलीवुड एक्ट्रेस Deepika Padukone अपने शानदार फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। चाहे रेड कार्पेट हो या कोई ट्रेडिशनल इवेंट, उनका हर लुक लोगों का ध्यान खींच ही लेता है। इस बार उनका गुजराती स्टाइल से इंस्पायर्ड एथनिक लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

खूबसूरत कढ़ाई, मिरर वर्क और रंग-बिरंगे डिजाइन के साथ उनका यह आउटफिट ट्रेडिशन और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाता है। खास बात यह है कि इस लुक में उन्होंने क्लासिक एथनिक वाइब को मॉडर्न अंदाज में कैरी किया है। जानें उनके लुक की खास बातें -

खूबसूरत कुर्ता बना लुक का हाइलाइट

  • इस लुक में दीपिका ने एक बेहद खूबसूरत पिंक कलर का एम्ब्रॉयडर्ड स्ट्रेट कुर्ता पहना है। यह कुर्ता हल्का फ्लेयर्ड है और घुटनों से नीचे तक आता है, जिससे यह काफी एलिगेंट लगता है।
  • कुर्ते का हाई राउंड नेकलाइन खास है, जिस पर मल्टी-कलर थ्रेडवर्क से ट्रेडिशनल मोटिफ्स बनाए गए हैं।
  • इसके अलावा, कुर्ते के योक पर भारी कढ़ाई की गई है, जो एक स्टेटमेंट बिब-स्टाइल डिजाइन बनाती है। नीचे की तरफ चौड़ा बॉर्डर और उस पर लगे रेड टसल्स इस आउटफिट में मूवमेंट और खूबसूरती दोनों जोड़ते हैं।

इंडिगो पैंट्स ने बढ़ाई खूबसूरती

  • दीपिका ने इस कुर्ते के साथ इंडिगो कलर की स्ट्रेट-कट पैंट्स पहनी हैं। इन पैंट्स पर भी पारंपरिक प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी की गई है, खासकर हेमलाइन के पास।
  • पैंट्स के कफ्स पर की गई डिटेलिंग पूरे लुक को बैलेंस करती है और आउटफिट को और ज्यादा स्टाइलिश बनाती है।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि के लिए बेस्ट है रुपाली गांगुली का यह रेड एथनिक लुक, आप भी करें ट्राई

दुपट्टा बना लुक का शो-स्टॉपर

  • इस पूरे लुक का सबसे खास हिस्सा है दीपिका का हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा।
  • दुपट्टे पर मल्टी-कलर मोटिफ्स, मिरर वर्क और ज्योमेट्रिक बॉर्डर दिए गए हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं।
  • दीपिका ने इसे एक कंधे पर कैरी किया है और पीछे की ओर फ्लो होने दिया है जिससे उनका लुक और भी ड्रामेटिक और रॉयल लग रहा है।

ये भी पढ़ें:फरहाना की तरह हैवी सूट में दिखना है खूबसूरत तो अपनाएं स्टाइलिंग टिप्स

कलर कॉम्बिनेशन ने बनाया लुक खास

इस पूरे आउटफिट में अलग-अलग रंगों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। पिंक, इंडिगो और मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी मिलकर एक परफेक्ट गुजराती वाइब देते हैं। यह लुक ना सिर्फ ट्रेडिशनल है बल्कि मॉडर्न फैशन का भी शानदार उदाहरण है।

ये भी पढ़ें:1 साड़ी, 5 स्टाइल! हर बॉडी टाइप के लिए जानें ड्रेपिंग के स्मार्ट तरीके

क्यों है यह लुक खास?

  • ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मिश्रण
  • मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी का खूबसूरत इस्तेमाल
  • फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन

फैशन टिप : दीपिका पादुकोण का यह गुजराती लुक फैशन लवर्स के लिए एक शानदार उदाहरण है कि कैसे ट्रेडिशनल आउटफिट को स्टाइलिश तरीके से कैरी किया जा सकता है। अगर आप भी फेस्टिव या खास मौके के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Fashion Tips Deepika Padukone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।