शरवरी वाघ का आइवरी-गोल्ड लहंगा लुक: मिनिमल में भी दिखा रॉयल ग्लैमर

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने अपने एलिगेंट आइवरी-गोल्ड लहंगे में ग्रेस और रॉयल चार्म का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। मिनिमल मेकअप और हेवी ज्वेलरी ने इस ब्राइडल-इंस्पायर्ड लुक को खास बना दिया।

Jan 09, 2026 09:47 am IST
बॉलीवुड की नई पीढ़ी की स्टाइल आइकन शरवरी वाघ अपने एलिगेंट और रिफाइंड फैशन चॉइसेज के लिए जानी जाती हैं। ट्रेंडी लुक्स से लेकर रॉयल एथनिक आउटफिट्स तक, शरवरी हर बार अपने स्टाइल से फैशन लवर्स का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में उनका आइवरी-गोल्ड लहंगा लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे ब्राइडल और फेस्टिव फैशन के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन माना जा रहा है। यह लुक मिनिमलिज्म और ग्रेस का खूबसूरत मेल पेश करता है।

  1. खूबसूरत लहंगा: शरवरी वाघ के इस लहंगे की खासियत इसकी सॉफ्ट आइवरी शेड और बारीक गोल्ड एम्ब्रॉयडरी है। लहंगे पर की गई इंट्रिकेट डिटेलिंग इसे बेहद रॉयल फील देती है, वहीं कलर पैलेट इसे मॉडर्न और टाइमलेस बनाता है। भारी कढ़ाई के बावजूद लहंगा ओवर-द-टॉप नहीं लगता जो आज की मिनिमल ब्राइड्स की पहली पसंद बन चुका है।
  2. डिजाइनर ब्लाउज: ब्लाउज की फिटिंग और डीप नेकलाइन लुक में ग्लैम एलिमेंट जोड़ती है, जबकि दुपट्टे को शरवरी ने बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज़ में ड्रेप किया है। लहंगे के साथ उन्होंने हैवी कुंदन और पोल्की ज्वेलरी चुनी जिसमें स्टेटमेंट नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स शामिल हैं। ज्वेलरी का यह चुनाव लुक को ट्रेडिशनल टच देता है, बिना उसे बोझिल बनाए।
  3. मिनिमल मेकअप: मेकअप की बात करें तो शरवरी वाघ ने न्यूड और सॉफ्ट मेकअप को प्राथमिकता दी। ड्यूई स्किन, सटल आई मेकअप और न्यूड लिप शेड ने उनके नेचुरल फीचर्स को खूबसूरती से हाईलाइट किया। हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने कर्ल पोनीटेल करवाए हैं जो पूरे लुक को बैलेंस कर रहे हैं। इससे लहंगे और ज्वेलरी को पूरा फोकस मिला।

फैशन टिप: यह लुक खासतौर पर उन दुल्हनों और वेडिंग गेस्ट्स के लिए इंस्पिरेशन है जो हैवी रंगों से हटकर कुछ एलिगेंट और सॉफ्ट ट्राय करना चाहती हैं। आइवरी-गोल्ड लहंगा दिन की शादी, रिसेप्शन या एंगेजमेंट फंक्शन के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है। कुल मिलाकर, शरवरी वाघ का यह लहंगा लुक साबित करता है कि एलिगेंस के लिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती। सही कलर, क्लीन सिलुएट और बैलेंस्ड स्टाइलिंग किसी भी एथनिक आउटफिट को फैशन गोल बना सकती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
